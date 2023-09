Super Mario RPG a été présenté lors du dernier Nintendo Direct, les 14 et 15 septembre. Suite à cette présentation, Nintendo a lancé le site officiel au Japon, ce qui nous a permis de découvrir quelques images et vidéos supplémentaires. Et ce n’est pas tout : Nintendo a également partagé un billet Topics pour le jeu, nous donnant quelques détails supplémentaires sur le jeu (qui n’ont pas été mentionnés dans le Ninendo Direct !).

Tout d’abord, nous avons la liste des monstres (nom français officiel à confirmer !). Cette liste pratique vous fournit toutes sortes d’informations sur les monstres rencontrés dans le jeu. Mais comme pour les bestiaires similaires d’autres RPG, vous devez d’abord vaincre les monstres avant que leurs pages respectives ne se remplissent d’informations à leur sujet. Au début, vous n’obtenez que des informations de base (telles que les statistiques du monstre et son type de mouvement), mais avec le temps, la page indiquera également ses faiblesses et même ses pensées ! Ces petits commentaires ont été écrits spécifiquement pour le remake Nintendo Switch, et vous permettent de découvrir des choses surprenantes sur les monstres rencontrés dans le jeu !

Super Mario RPG sur Nintendo Switch propose de tout nouveaux arrangements de Yoko Shimomura (qui a par ailleurs composé la musique du jeu original sur Super Nintendo). Mais si vous ne les aimez pas, ou si vous voulez simplement vous replonger dans vos souvenirs, vous pouvez revenir à la bande originale à tout moment ! Et une fois que vous aurez terminé le jeu, vous débloquerez le lecteur audio, qui vous permettra d’écouter à volonté la bande originale et les pistes arrangées. Cependant, il semble que certaines pistes soient verrouillées, et vous devez d’abord faire quelque chose avant de pouvoir les écouter…

Enfin, une bonne nouvelle pour les joueurs qui ont du mal avec les RPG : Super Mario RPG dispose désormais de deux options de difficulté :

Enjoy : facilite la montée en niveau et la défaite des ennemis, ce qui vous permet d’avancer plus facilement dans l’histoire.

Normal

Et vous n’avez pas à vous inquiéter de rater quoi que ce soit : le choix de la difficulté n’a aucune incidence sur l’histoire. Et si jamais vous trouvez le jeu trop difficile/trop facile, vous pouvez toujours passer de la difficulté Enjoy à la difficulté Normal à n’importe quel moment de votre aventure.

De plus, une vidéo comparative version Nintendo Switch vs Super Nintendo est disponible :

Le jeu Super NES fait son retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités. Mario et Bowser forment une alliance sans précédent pour faire face à un redoutable ennemi, et seront rejoints dans leur quête par la princesse Peach ainsi que Mallow et Geno, deux personnages originaux. Durant les combats, appuyez sur les boutons au bon moment pour effectuer des actions coordonnées et ainsi infliger davantage de dégâts, ou au contraire en subir moins. Lorsque votre timing est parfait, un seul coup porté peut affecter l’ensemble des ennemis présents. Les actions coordonnées réussies remplissent une jauge d’action qui, une fois pleine, permet d’exécuter une action en trio. Ces actions en trio changent en fonction des personnages qui composent l’équipe, n’hésitez donc pas à essayer différentes formations. Tout comme dans le jeu original, vous ferez la rencontre de boss aux personnalités hautes en couleur au cours de l’aventure. Dans cette nouvelle version, une fois que vous aurez terminé le jeu, vous pourrez affronter de nouveau certains de ces boss dans des versions qui seront bien plus difficiles à mettre au tapis. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop.