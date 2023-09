Sorti initialement l’année dernière, presque un an plus tôt jour pour jour, The Dragoness: Command of the Flame revient aujourd’hui sur Nintendo Switch afin de permettre à tous les joueurs de jouir de cette aventure de longue haleine. Le titre parviendra-t-il à nous retenir avec autant de plaisir que jadis ? Est-il destiné à tous les joueurs ? Et les dragons, on en parle des dragons ? Zou, c’est parti pour une excursion pleine de rebondissements dans le monde tumultueux où votre meilleur ami n’est autre qu’un… pangolin (aaaaah bah forcément, c’est jouer avec le feu tout ça !).

Développé par Crazy Goat Games et édité par PQube, The Dragoness: Command of the Flame reprend sa trame initiale : la contrée de Draithir est menacée suite à une querelle assez détonante entre les deux dragons au pouvoir. La dragonne sort victorieuse de ce lourd conflit mais non sans de nombreuses conséquences… Désormais, elle est seule à tenir les rênes et le territoire est soumis à de nombreuses attaques auxquelles il va falloir faire face avec courage. Entre les moult combats contre les ennemis, la conquête de territoires, et les nombreuses alliances stratégiques à mener, la dragonne ne parvient guère à tout gérer seule et décide de faire appel à une valeureuse conquérante, la plus réputée du territoire : vous. La tête haute et tellement fière de rejoindre les rangs, il est temps de prouver votre valeur (parce que ce n’est pas tout de faire sa crâneuse !).

Deux univers pour un seul objectif

The Dragoness: Command of the Flame repose sur deux objectifs principaux qui s’imbriquent parfaitement. Bien entendu, il va falloir écouter les consignes de la dragonne et partir en mission afin de pouvoir mener à bien les différentes campagnes du titre. En parallèle, le joueur est invité à gérer succinctement le territoire qui devient une sorte de QG pour faire une pause et parfaire les formations de combats. Si l’aspect stratégique des combats reste la tâche principale du joueur, nous ne pouvons qu’apprécier cette polyvalence qui assure un petit relâchement entre chaque (épaisse !) mission.

Pour être épaisses, elles sont épaisses. Voire carrément indigestes parfois ! En effet, vous ne partirez pas pour une partie de dix minutes sur The Dragoness: Command of the Flame. Essayez plutôt de prévoir plusieurs heures afin de noter une véritablement progression. Pour faire preuve de transparence, nous devons admettre avoir écoulé plus de 5h avant de partir « pépouze » pour la seconde mission. C’est dire comme la patience et la persévérance sont les maîtres mots ici.

Les missions s’agencent toujours plus ou moins de la même façon : présenté par la dragonne, le point d’intérêt devient visible sur la carte du monde. Impossible de partir tête baissée : il convient de parfaitement vous préparer avant de prendre la route. À commencer par soi-même : le joueur est invité à choisir les compétences qu’il préfère pour la mission à venir. Ainsi, l’attaque peut être privilégiée, ou bien la défense, ou encore les déplacements, et même les ressources. Chaque partie devient dès lors différente, et vous comprendrez rapidement que le hasard tient aussi une part non négligeable dans le titre.

Les artefacts qui vous accompagnent sont ensuite sélectionnés. À nouveau, ils vous permettront d’accroitre telle ou telle caractéristique en fonction de vos besoins et de votre style de jeu. Certains joueurs préféreront jouer la sécurité de la défense, quand d’autres seront plus friands d’une attaque agressive. Bien entendu, plus vous jouez (enfin, plus vous gagnez…), plus vous récolterez d’artefacts. Ces derniers pourront aussi, un peu plus tard, être progressivement améliorés.

Enfin, l’armée qui vous accompagne est sélectionnée avant de partir pour le front. Peu d’unités différentes sont disponibles au début mais chacune dispose de ses caractéristiques. Faites les bons choix (et ne négligez pas les pros des attaques à distance… ils sont assez costauds !). Soulignons dès à présent que toute cette préparation est unique pour chaque départ en mission et il faudra à chaque fois prendre un grand soin à bien agencer cette préparation au préalable.

Vous avez bouclé votre dernière valise et claqué la bise à la dragonne ? Il est temps de partir sur le champ de bataille… et de croiser les doigts pour ne pas revenir bredouille (enfin, pour revenir déjà, ça ne sera pas si mal…!).

L’heure de partir en mission

Chaque mission comporte ses propres objectifs (vaincre tels ennemis, défendre telle zone, etc.) et ses petites surprises de terrain, mais aussi des objectifs complémentaires assez costauds. Il vous faudra assurément revenir sur vos pas pour tenter de les compléter… et ainsi acquérir de précieuses ressources.

Le fonctionnement des missions n’est pas sans rappeler la célèbre série Heroes of Might and Magic avec quelques autres subtilités néanmoins. Le nombre de pas est limité : il est dès lors nécessaire de nourrir vos troupes à chaque tour. Ce besoin en nourriture n’est en aucun cas à négliger puisque vos troupes seront lourdement affaiblies si vous ne parvenez pas à nourrir votre équipe. Fort heureusement, des coffres de viandes jonchent le territoire (à condition de faire quelques détours)… prenez le temps de les récolter, les quelques pas engagés seront rentables ! Au-delà d’un besoin de nourriture, chaque tour donne aussi lieu à un petit bonus, présélectionné avant de partir en mission : cela peut être quelques points de vie, du mana, ou encore des ressources… d’où la grande vigilance des choix avant de partir ! La partie peut véritablement prendre un tournant différent en fonction de ces choix initiaux.

De nombreuses ressources sont disponibles sur la carte. Prenez… tout ! Grâce à cet amas de récoltes, le joueur pourra recruter de nouveaux combattants dans des fermes dédiées, qui lui seront indispensables pour espérer gagner contre les ennemis alentours. Ces ennemis sont nombreux, bloquent parfois (souvent) le passage et sont pour certains particulièrement coriaces.

Les combats s’organisent sur un grand plateau quadrillé. Chaque unité jouit de ses propres compétences : aussi bien dans le nombre de déplacements disponibles à chaque jour, que dans ses techniques d’attaques (à distance ou non par exemple), de magie ou de défense. L’ordre des tours est visible dans la partie basse de l’écran. L’unité qui tient la main est succinctement surlignée : un léger manque de visibilité est à souligner, nous avons parfois cherché de quelle unité il s’agissait. L’objectif est de détruire les unités ennemies : ces dernières, tout comme vous, disposent à la foi d’un bouclier et d’une vie. Il convient dans un premier temps de briser le bouclier avant de véritablement engager la vie de l’ennemi. Les multiples coups sont donc souvent nécessaires… tandis que vous devrez aussi faire face aux attaques sur vos propres unités. Avant de lancer une attaque, les chances de réussite sont visibles. Parfois, il vaut mieux choisir une autre stratégie que l’attaque… Perdre un tour avec une attaque ratée est assez frustrant. Aussi, vous ne serez pas qu’un simple régisseur d’unités qui donne des ordres : il vous est en effet possible d’agir directement sur le champ de bataille grâce à quelques sorts que vous avez acquis. C’est alors l’occasion de venir en aide à vos troupes… qui vont en avoir bien besoin !

Pour toutes celles et ceux qui sont un peu effrayés par ce champ de bataille, sachez qu’il est possible de rendre le combat automatique. Certes, vous perdez dès lors l’aspect principal du titre… mais, tout de même, nous devons admettre y avoir eu recours alors que nous recommencions encore et encore, et encore, et encore, une seule et même mission. Cette faculté est laissée à disposition des joueurs, et nous ne pouvons que remercier les développeurs. Libre à chacun de l’utiliser… ou pas.

À la fin du combat, deux possibilités : soit vous êtes vaincus et retournez dès lors au QG bredouille (ou presque, nous y reviendrons) – à moins de faire usage d’une sauvegarde afin de relancer le combat -, soit vous poursuivez la partie avec les troupes restantes. Fort heureusement, les points de vie reviennent… en revanche, les unités tombées au combat restent à terre. Il vous faudra alors en recruter de nouvelles pour tenter de rester sur le front… tout en sachant que ces recrutements sont limités (tout autant que vos ressources par ailleurs). Oui, The Dragoness: Command of the Flame n’est pas un jeu franchement très facile malgré ses différents niveaux de difficulté !

Les missions comportent aussi de nombreuses haltes qui permettront aux troupes de retrouver de la vie, du mana… vous pourrez aussi gagner de l’expérience et ainsi progresser, le temps de la mission, dans les niveaux. Chaque progression est alors l’occasion de choisir une nouvelle compétence : accroitre votre attaque, votre défense, et même le nombre de pas lors de chaque tour. Le gain d’expérience n’est donc pas négligeable…

Aussi, les cartes ne sont pas figées et vous découvrirez quelques animations en lien avec la mission en cours. Enfin, des objectifs secondaires sont disponibles et donnent lieu à quelques bénéfices parfois bien appréciables (parfois moins…). Comme évoqué précédemment, c’est aussi dans le cadre de vos missions que vous pourrez découvrir de nombreux artefacts à ramener à la maison… à condition de réussir la mission !

Patience et persévérance

Principal défaut ou grande qualité de The Dragoness: Command of the Flame, il va falloir être particulièrement persévérant. En effet, dans le cas d’un échec pendant votre mission, vous ne pourrez malheureusement pas ramener sous le bras toutes vos ressources. Néanmoins, les âmes tombées au combat sont comptabilisées et viennent épaissir votre autel des âmes. Au bout d’un certain nombre de chaque unité, vous pourrez récolter un peu de ressources.

D’autres points d’intérêts sont disponibles dans votre QG. Par ailleurs, ces derniers se débloquent progressivement… Les artefacts pourront ainsi être améliorés, vous pourrez recruter des mercenaires, améliorer les sorts de renaissance de la Dragonne, sans oublier vos unités de combat. Il est possible d’en recruter de nouveaux types, et de les améliorer, toujours moyennant des ressources.

Les ressources sont assurément la clef de votre progression… mais ces dernières sont particulièrement rares et précieuses. Certes, elles vous sembleront relativement simples à récolter au cours des missions, mais sachez qu’il n’est possible d’en ramener qu’une très petite quantité (une quantité que vous pourrez néanmoins améliorer…). La frustration peut dès lors apparaître face à un tel besoin de recommencer encore et encore les missions. En effet, ce n’est qu’en retournant sur vos précédentes missions que vous pourrez assurer le gain de ressources, et ainsi progresser… pour partir parfaitement équipés pour une mission plus ardue encore. Vous comprenez que le combat automatique puisse devenir finalement assez agréable au fil des heures…

Point très important : The Dragoness: Command of the Flame est un Roguelite. En d’autres termes, une mission sera dans les grandes lignes la même, mais dans les faits particuliers, assez différente néanmoins. Vos prérequis seront variables, mais aussi vos acquisitions au fil des niveaux… Aussi, n’hésitez pas à utiliser outrageusement la sauvegarde (disponible aussi de façon automatique dans le jeu) afin de pouvoir revenir juste avant un combat. Il est possible que vous tombiez sur le champ de bataille une fois… deux fois… trois fois… et lors de la quatrième, vos unités manquent nettement moins leurs cibles et cette fois-ci, vous êtes le grand vainqueur !

Ce hasard qui vient s’immiscer dans les combats peut déstabiliser certains joueurs. Il peut être assez frustrant de jouer pendant plus d’une heure sur une mission, avant de se retrouver coincé par des combats qui tournent au vinaigre… et qui nous obligent à revenir bredouille de mission. Le titre demande une certaine rigueur, mais aussi un peu de chance, afin de pouvoir progresser dans l’histoire. Pour tous, il va falloir faire preuve d’une très grande persévérance !

Vous l’aurez compris, alors que vous retournez sur la capitale, votre QG, vos points d’expérience sont remis à zéro et il faudra reprendre toute votre préparation afin d’être un peu plus à l’aise sur la mission. Une certaine rigueur qui séduira sans mal les amateurs de stratégie poussée.

L’arrivée sur Switch

Assurément, les graphismes du titre ne donnent pas la meilleure image de la Switch. Les cartes restent tout de même assez agréables à découvrir, mais tout cela reste assez rigide, avec notamment notre personnage qui semble clairement être coincé de partout ! Aussi, certains combats (et parfois certaines récoltes) peinent à se lancer : il peut être en effet nécessaire de les relancer plusieurs fois avant qu’ils ne daignent s’ouvrir. Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir une excellente vue pour apprécier finement le titre ! Les textes sont assez petits, et les animations lors des combats finalement assez éloignées du joueur. Nous aurions apprécié un peu plus de finesse à ce niveau-là afin de rendre les combats un peu plus vivants et animés. Certains finissent un peu par se trainer en longueur…

Les musiques du titre sont assez épiques, comme si elles devaient mettre en avant notre courage ! Un bon point. Les bruitages accompagnent nos déplacements et nos missions, laissant parfois entendre ce qu’il se passe autour de nous lors des missions.

Nous avons connu un retour intempestif sur le menu général de la console. Fort heureusement sans conséquence grâce aux nombreuses sauvegardes… mais n’hésitez pas à les multiplier à votre tour !

The Dragoness: Command of the Flame est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 18 euros environ. Un prix très attractif pour un tel contenu !

Le saviez-vous ?

Certains dragons existent bel et bien… à commencer par le dragon de Komodo ! De son véritable nom Varan de Komodo, ce reptile indonésien suscite depuis toujours une certaine fascination… et pour cause. Cet animal pouvant atteindre les trois mètres de long dispose en effet de nombreuses caractéristiques… citons par exemple la parthénogénèse de la femelle : celle-ci ne requiert guère la présence d’un mâle pour se reproduire ! Néanmoins, la reproduction sexuée peut, elle aussi, conduire à une ponte…

The Dragoness: Command of the Flame est un titre exigeant qui s'adresse aux joueurs qui aiment relever des défis sans avoir peur de retourner encore et encore sur leurs pas pour espérer progresser. L'aventure se découpe en deux phases : la principale est axée sur les missions à accomplir avec de nombreux combats et déplacements sur des cartes jonchées de ressources à récolter. L'autre permet la gestion de ses unités, avec quelques recrutements et améliorations disponibles. La préparation avant de partir en mission est capitale... mais elle ne suffit pas toujours pour triompher sur les champs de bataille. Patience, persévérance et ténacité sont les mots d'ordre de cette longue aventure ! Le titre ne brille pas par ses graphismes... mais se montre en revanche généreux quant à sa durée de vie, d'autant plus qu'il est proposé à un petit prix ! LES PLUS Un épais contenu... Une belle stratégie à mener lors de chacun des combats. Du challenge ! Traduction française disponible. LES MOINS ... renforcé par une difficulté notable. Un certain manque de visibilité : textes petits, et l'unité à l'attaque est peu visible. Beaucoup de frustration lors des retours de mission échouées... Quelques bugs pour lancer les combats et atteindre certaines ressources.

Un épais contenu... Une belle stratégie à mener lors de chacun des combats.

Une belle stratégie à mener lors de chacun des combats. Du challenge !

Du challenge ! Traduction française disponible. LES MOINS ... renforcé par une difficulté notable.

... renforcé par une difficulté notable. Un certain manque de visibilité : textes petits, et l'unité à l'attaque est peu visible.

Un certain manque de visibilité : textes petits, et l'unité à l'attaque est peu visible. Beaucoup de frustration lors des retours de mission échouées...

