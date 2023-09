Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Abzu – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Aeterna Noctics – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Escha & Logy DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Meruru DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Balan Wonderworld – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Blasphemous – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Blue Reflection: Second Light – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest – $3.89 (prix de base : $12.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base : $21.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cotton Fantasy – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Cotton Reboot – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cytus Alpha – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Deemo Reborn – $15.00 (prix de base : $25.00)

– Descenders – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Disney Dreamlight Valley – $20.99 (prix de base : $29.99)

– DNF Duel – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Marked for Death – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Dynasty Warriors 8 – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Fairy Tail – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Fight Crab – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ghostrunner – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $13.74 (prix de base : $24.99)

– Harmony: The Fall of Reverie – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Horizon Chase Turbo – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– John Wick Hex – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix – Cloud Version – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind DLC Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $44.99 (prix de base : $89.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Loop8 – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Mechstermination Force – $2.03 (prix de base : $11.99)

– Metal Dogs – $9.90 (prix de base : $22.00)

– Metallic Child – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Monster Train First Class – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Moving Out 2 – $22.49 (prix de base : $29.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Narita Boy – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Nights of Azure 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Octopath Traveler II – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Oddworld: Soulstorm – $24.99 (prix de base : $49.99)

– OlliOli: Switch Stance – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $13.99 (prix de base : $19.99)

– PictoQuest – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Rabi-Ribi – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Retro City Rampage DX – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $5.21 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $19.99 (prix de base : $24.99)

– SaGa: Scarlet Grace Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Samurai Warriors 5 Digital Deluxe Edition – $44.99 (prix de base : $89.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Shakedown: Hawaii – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Taito Milestones – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Terraria – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $32.99 (prix de base : $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– The Knight Witch – $12.99 (prix de base : $19.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $7.99 (prix de base : $19.99)

– The Red Lantern – $4.99 (prix de base : $24.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Toem – $5.99 (prix de base : $19.99)

– To the Rescue – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Umihara Kawase BaZooka – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base : $28.99)

– Voez – $10.00 (prix de base : $25.00)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $35.99 (prix de base : $59.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base : $11.00)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)