Une nouvelle vidéo de comparaison des graphismes de Mortal Kombat 1 a été publiée, montrant comment la version Switch se situe par rapport aux versions PlayStation 5, Xbox Series S et PC (Steam Deck).

Il semble qu’un certain nombre de compromis aient été faits pour que le combattant fonctionne sur Switch, plusieurs ajustements ayant été mis en œuvre. Les modèles de personnages, la géométrie, les textures, les ombres, etc. sont tous réduits sur Switch. Le jeu a également une résolution plus faible sur Switch, comme on pouvait s’y attendre. En ce qui concerne les performances, Mortal Kombat 1 vise 60 images par seconde. Cependant, les tests montrent que l’action peut descendre jusqu’à 50 images par seconde, et les mouvements rapprochés jusqu’à 30.