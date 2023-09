Days of Doom est une odyssée post-apocalyptique se déroulant dans un monde coloré et chaotique, où les zombies, les pillards et les lézards mutants errent en liberté. Les joueurs se lanceront dans une quête périlleuse pour atteindre le Sanctuaire, un havre de paix où ils seront en sécurité. Accompagnés d’un groupe de survivants aux compétences uniques, les joueurs devront manœuvrer stratégiquement à travers des hordes de morts-vivants et d’autres adversaires menaçants, gérer leurs ressources durement gagnées, et élaborer des tactiques permettant de triompher des morts et des mutants.

Maîtriser l’art du combat au tour par tour est essentiel pour survivre dans ce royaume torturé. Chaque classes de personnages possède des compétences uniques qui, lorsqu’elles sont utilisées avec habileté, peuvent faire pencher la balance en votre faveur. Déclenchez le chaos avec Pyro, en enflammant vos ennemis pour leur infliger des dégâts persistants. Combinez les attaques de l’Hydromancien et du Briseur, en arrosant vos ennemis avec une attaque aquatiques avant de les mettre KO en les électrisant.

Bien que les obstacles semblent à première vue insurmontables, l’utilisation stratégique des talents de chacun des personnages, associée à des améliorations au bon moment et à de nouvelles capacités est la clé pour surmonter les menaces qui se dresseront durant votre quête !

Les joueurs devront toujours être sur leurs gardes car de nombreuses surprises et défis les attendent et aucune des « runs » de Days of Doom ne se ressembles. Le paysage généré de manière procédurale et l’imprévisibilité des rencontres ennemies garantissent que chaque partie testera les joueurs et les forceront à développer leurs compétences et se surpasser à chaque fois.

Les caractéristiques de Days of Doom :

Un style artistique inspiré des animés qui donne vie à la vision ludique et excentrique du style post-apocalyptique .

qui donne vie à la vision ludique et excentrique du style . Huit classes de personnages uniques , possédant chacune ses propres compétences et capacités spéciales ainsi que plus de 70 objets et runes à collecter.

, possédant et ainsi que plus de 70 objets et runes à collecter. Une douzaine d’ennemis différents : du zombie classique aux pillards en passant par des monstres explosifs, ainsi que deux combats de boss étonnamment brutaux attendent les joueurs.

: du zombie classique aux pillards en passant par des monstres explosifs, ainsi que deux combats de boss étonnamment brutaux attendent les joueurs. Une bande originale orchestrale de Jelle Dittmar (Death by Flame, The Playboy Murders).

Développé par SneakyBox et édité par Atari, Days of Doom est maintenant disponible sur Steam, Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, ainsi que sur Atari VCS.