Le 22 septembre 2023. The Pokémon Company International vient de sortir sa nouvelle extension Écarlate et Violet – 151 du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC). Celle-ci est disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Pour la première fois dans le JCC Pokémon, Écarlate et Violet – 151 met à l’honneur les 151 tout premiers Pokémon de la région de Kanto nouvellement fraîchement réinventés dans Paldea, permettant aux Dresseurs et Dresseuses de collectionner et de combattre avec certains des Pokémon les plus célèbres de la marque par le biais de la série Écarlate et Violet. L’extension présente des cartes dans l’ordre du Pokédex et comprend une variété de cartes aux illustrations alternatives « illustration rare » et « illustration spéciale rare » qui montrent une nouvelle facette de ces Pokémon.

Les produits Écarlate et Violet – 151 ci-dessous sont maintenant disponibles.

Coffret Dresseur d’élite Écarlate et Violet – 151 contenant 9 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte promo de Ronflex « illustration rare » et de nombreux accessoires de jeu.

contenant 9 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte promo de Ronflex « illustration rare » et de nombreux accessoires de jeu. Collection poster Écarlate et Violet – 151 contenant 3 boosters Écarlate et Violet – 151, 3 cartes promo des premiers partenaires Pokémon de Kanto et un poster recto verso mettant en vedette les 151 premiers Pokémon et les illustrations de chaque Pokémon de l’extension.

contenant 3 boosters Écarlate et Violet – 151, 3 cartes promo des premiers partenaires Pokémon de Kanto et un poster recto verso mettant en vedette les 151 premiers Pokémon et les illustrations de chaque Pokémon de l’extension. Collection classeur Écarlate et Violet – 151 contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151 et un album avec neuf pochettes par page pouvant contenir jusqu’à 360 cartes du JCC Pokémon.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151 et un album avec neuf pochettes par page pouvant contenir jusqu’à 360 cartes du JCC Pokémon. Lot de boosters Écarlate et Violet – 151 contenant 6 boosters Écarlate et Violet – 151.

De plus, les Dresseurs et Dresseuses peuvent se réjouir de l’arrivée prochaine des produits ci-dessous.

Collection Ultra-Premium Écarlate et Violet – 151 (disponible le 6 octobre 2023) contenant 16 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte en métal de Mew-ex « hyper rare », une carte promo « illustration spéciale rare » de Mew-ex, une carte promo « illustration rare » de Mewtwo, un tapis de jeu aux bordures cousues représentant Mew, un étui à cartes, une pièce de Mew et de nombreux accessoires de jeu.

contenant 16 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte en métal de Mew-ex « hyper rare », une carte promo « illustration spéciale rare » de Mew-ex, une carte promo « illustration rare » de Mewtwo, un tapis de jeu aux bordures cousues représentant Mew, un étui à cartes, une pièce de Mew et de nombreux accessoires de jeu. Collection Alakazam-ex Écarlate et Violet – 151 (disponible le 6 octobre 2023) contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte promo d’Alakazam-ex « double rare » et 2 cartes promo brillantes de Kadabra et Abra.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte promo d’Alakazam-ex « double rare » et 2 cartes promo brillantes de Kadabra et Abra. Collection Électhor-ex Écarlate et Violet – 151 (disponible le 6 octobre 2023) contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte d’Électhor-ex « double rare », une carte promo brillante d’Élektek et une carte grand format d’Électhor-ex.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – 151, une carte d’Électhor-ex « double rare », une carte promo brillante d’Élektek et une carte grand format d’Électhor-ex. Mini-boîtes Écarlate et Violet – 151 (disponible le 6 octobre 2023) contenant 2 boosters Écarlate et Violet – 151, une pièce arborant l’un des 10 styles uniques représentant les différents types d’Énergie présents dans le JCC Pokémon et une carte artistique assortie à la boîte.