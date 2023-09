THE LEGEND OF NAYUTA: BOUNDLESS TRAILS est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™, PS4® et PC !

NIS America dévoile aujourd’hui un nouveau trailer à l’occasion de la sortie de The Legend of Nayuta: Boundless Trails. La découverte vous attend au-delà de l’horizon dans The Legend of Nayuta : Boundless Trails ! Explorez des lieux vivants, maniez la magie en fonction des saisons et vivez une aventure sans précédent ! Disponible dès maintenant sur Nintendo Switch, PS4 et PC !

A propos du jeu :

Nayuta passe ses journées à contempler les étoiles au-dessus de son île natale, à se demander ce qui se trouve au-delà de l’horizon. Bien que les gens prétendent que la terre sur laquelle ils vivent est plate et que la mer marque les limites de leur monde, Nayuta sait qu’il doit y avoir autre chose qui ne demande qu’à être découvert…

De temps en temps, des ruines et des étoiles tombent du ciel sur le foyer de Nayuta, offrant ce qui semble être une lueur de l’existence d’autres mondes. En explorant l’une de ces ruines, Nayuta et ses amis sauvent une petite fille aux allures de fée du nom de Noi. Elle raconte à Nayuta que quelque chose de précieux lui a été dérobé et lui demande de l’aider à le retrouver.

C’est alors que commence le voyage de Nayuta, qui l’emmènera bien au-delà des limites de son île, vers de nouveaux mondes et découvertes extraordinaires !

Caractéristiques :

Les mondes au-delà des horizons : Découvrez tous les événements merveilleux que The Legend of Nayuta peut offrir en 60 fps, avec des visuels en HD, des musiques retravaillées ainsi que de nouvelles illustrations.

: Découvrez tous les événements merveilleux que peut offrir en 60 fps, avec des visuels en HD, des musiques retravaillées ainsi que de nouvelles illustrations. Des compétences pour chaque saison : Entrez dans la mêlée avec un jeu d’action en temps réel et des énigmes basées sur l’environnement, affectées par les changements saisonniers. Utilisez de puissantes armes et la magie des saisons pour vaincre vos ennemis et débloquez de nouvelles techniques en fonction de vos performances.

: Entrez dans la mêlée avec un jeu d’action en temps réel et des énigmes basées sur l’environnement, affectées par les changements saisonniers. Utilisez de puissantes armes et la magie des saisons pour vaincre vos ennemis et débloquez de nouvelles techniques en fonction de vos performances. Un océan d’aventures : Plongez dans un nouveau genre de jeu de la série Trails of ! Découvrez une histoire légère ancrée dans le fantastique et la découverte, aux lieux variés, aux personnages colorés, ainsi que des tonnes de quêtes supplémentaires.

Informations :

Date de sortie : 22/09/2023

22/09/2023 Plateforme(s) : PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : Action-RPG

Action-RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Japonais/Anglais

Japonais/Anglais PEGI : –

– Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nihon Falcom