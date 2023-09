Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sortira le 23 avril 2024.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est le prochain JRPG des légendaires développeurs Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV), connu pour avoir fait passer l’expérience des jeux de stratégie au tour par tour au niveau supérieur. Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes propose un système de combat à six personnages, des sprites 2D et des décors 3D méticuleusement créés, une histoire passionnante avec plus de 100 personnages jouables et un gameplay captivant conçu pour apporter aux joueurs une vision moderne des JRPG classiques.