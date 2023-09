Le nettoyage de nos villes, de nos montagnes et même de nos plages, est devenu un véritable enjeu environnemental. Afin de contrer cette pollution qui ne devrait guère exister, entre canettes et bouchons de bouteilles en plastique, de nombreux jeunes s’engagent et oeuvrent le temps de quelques heures pour faire place nette. Dans cette optique d’un nettoyage en profondeur des différentes contrées du monde, nous partons aujourd’hui pour un tour du globe, armés notamment de notre puissant aspirateur à détritus : la saleté, gare à toi… nous arrivons, armés et motivés !

Développé par Awaken Realms et édité par Merge Games, Fresh Start s’adresse à tous les publics : en effet, petits et grands peuvent prendre part à cette aventure mignonne, à la rencontre d’emblématiques espèces animales qui n’attendent que vous pour retrouver un cadre de vie confortable (et à minima, qui ne soit pas sous les dents puissantes d’un feu ravageur).

Dépolluer, aider la faune locale et reconstruire…

L’aventure se décompose en plusieurs escales, tout autour du monde : du Japon à l’Afrique, en passant par l’Europe et les Amériques, vous serez amenés à parcourir toutes sortes de territoires. Chaque étape est annoncée par l’intermédiaire d’une carte postale, écrite par une espèce célèbre qui rencontre désormais des difficultés à survivre dans son environnement qui est pourtant le sien. Les koalas, les pandas, mais aussi les baleines ou encore quelques cervidés… Les rencontres seront nombreuses et variées.

Votre objectif repose essentiellement sur le nettoyage intégral du territoire grâce à vos deux outils : un aspirateur et une sorte de karcher. Le premier sert majoritairement à aspirer les détritus (mais aussi des plaques de pétrole, d’acide… ou tout simplement de l’eau pour remplir votre autre outil !), tandis que le second est radical pour venir à bout des immenses monticules boueux qui jonchent chaque pays. Il s’avère aussi être très efficace pour nettoyer les multiples tâches qui ont envahi les caravanes, les maisons, les statues… et même les carapaces des tortues (fichue pollution !). Seule condition : une réserve d’eau suffisamment pleine pour assurer son fonctionnement. Cette dernière est visible en haut de votre écran et peut être rapidement rechargée par votre aspirateur, comme précisé un peu plus haut.

Chaque destination dispose de ses objectifs propres : réparer telle ou telle bâtisse emblématique, tel moyen de transport (qui deviendra par la suite votre point de départ pour une nouvelle destination), mais aussi le nourrissage de quelques animaux. Les différents objets à récolter sont mis en avant par un cerclage brillant et se collectent très simplement avant d’atterrir dans votre inventaire. Le maniement général du jeu est particulièrement simple, avec un déplacement avec le joystick gauche, Y pour sprinter, ZL pour aspirer, ZR pour arroser. Le bouton A, lui, est utilisé pour les quelques interactions disponibles (la récolte des objets, mais aussi le papouillage très succinct des animaux).

Vos objectifs sont visibles sur le côté de l’écran, et peuvent être camouflés si besoin. Aussi, votre progression au sein du niveau s’affiche au sommet de l’écran et s’avère être votre fil conducteur : chaque destination dispose de trois retours à la nature. Ces petites séquences (qui peuvent être ignorées) mettent en avant le retour des animaux et de la verdure. Ce n’est qu’après avoir réalisé ces trois appels de la nature, et validé l’ensemble des objectifs, que vous pourrez partir vers une nouvelle destination.

Si les animaux sont en accord avec votre zone d’atterrissage, sachez que les chats restent les plus abondants, avec un petit coucou régulier. Ces petits félins sont particulièrement fiers d’arborer toutes sortes de chapeaux… à vous de les trouver et ainsi de leur offrir !

Faire fi des restrictions d’eau !

Vos missions, bien qu’elles puissent sembler assez originales sur le papier, sont très répétitives. Il convient dès lors d’apprécier un minimum un retour au propre pour prendre plaisir sur le soft. Si tel est le cas, une certaine satisfaction se dégage du titre : les environnements redeviennent agréables, avec de nombreux végétaux, les animaux reviennent progressivement… Nous avons par ailleurs été agréablement surpris par certains thèmes mis en avant, comme les incendies en Australie avec l’impact sur les koalas (notamment). Impossible de ne pas se remémorer les faits passés, bien réels, eux…

Tandis que vous nettoyez, aspirez, réparez…, vous gagnez de l’expérience (visible sur le côté droit de l’écran). Cette expérience peut être utilisée dans un arbre de compétences plutôt bien développé. Vos différents outils peuvent ainsi être améliorés, mais aussi votre inventaire, ou encore, votre capacité à bien visualiser le travail restant. Ces améliorations sont coûteuses… et bien qu’il soit aisé de récolter de l’expérience (le titre est accessible pour petits et grands, rappelons-le !), le choix des compétences doit être réfléchi. En effet, vous parviendrez à la fin du jeu avant même de remplir votre arbre…

De notre côté, nous avons privilégié l’aspiration et le nettoyage, pour une efficacité maximale. Nous objectif secret était notamment d’atteindre le dernier niveau pour le nettoyage, avec une soi-disant efficacité totale… c’est en tout cas ce que nous espérions d’une simple pression de touche !

La tâche

Nous avons donc terminé le jeu (et apprécié la courte mais mignonne cinématique) avant de faire halte sur de nouveaux territoires (déjà visibles pourtant…). Lors de notre première escale, nous avons profité de notre gain d’expérience pour la conserver encore et encore… et ainsi débloquer la toute dernière compétence désirée : le nettoyage de toutes les zones boueuses, et l’arrosage de toutes les plantes. Super compétence donc, pleine de promesses… !

Arrivés sur la seconde destination (dont nous tairons le lieu et l’espèce pour ne pas vous gâcher la surprise), nous avons eu la malheureuse surprise de découvrir qu’une jauge était désormais disponible avant de déclencher la compétence suprême. Première déception : ce pré-requis n’était guère précisé ! Soit. Nous remplissons la jauge… doucement… progressivement… jusqu’à atteindre tout de même plus de 30% du nettoyage du niveau (nous qui nous attendions à un nettoyage total et automatique, voilà qui débutait fort mal). La jauge est enfin pleine : le bouton R apparaît alors au-dessus de la jauge. Avec une petite excitation… nous appuyons sur R ! Et PAF ! Retour forcé sur le menu principal de la Switch. Humpf.

Deuxième essai. Nettoyage, encore et encore… 5%… 15%… la jauge se remplit… 30%… encore un petit effort… c’est prêt ! Allez zou, R !

Retour forcé sur le menu général de la Switch. HUMPF !!

Inutile de faire des lignes : nous avons essayé non pas 3, ni 4, mais 5 fois ! Même une simple tentative de sauvegarde juste avant le déclenchement de la compétence nous a conduits au même sort : fermeture du jeu, retour sur le menu général.

Un peu agacés, et en colère de ne même pas pouvoir, ne serait-ce que, tester cette fameuse compétence, nous retournons sur le lieu précédent. En effet, il est parfaitement possible de multiplier les escales et ainsi, de recommencer les niveaux (pour cumuler son expérience). Nous rechargeons la jauge (avec un entrain un peu mou, certes)… et la lançons, fébriles. Une nappe bleue apparaît devant le karcher… et voilà. Que s’est t-il passé ? L’efficacité ne serait-elle que sur quelques mètres ? Y a t-il un bug ? Est-ce volontaire… ? Et surtout, allons-nous recommencer pour une 7ème tentative… ? Non, 6 essais, c’est bien !

Le titre dispose d’autres difficultés notables qu’il convient de souligner. Quelques ralentissements, modérés, sont à déplorer, certains arbres peuvent se montrer récalcitrant à être arrosés. Le plus impactant reste néanmoins la qualité graphique du jeu… nous voilà plongés dans un titre qui se veut reposant mais surtout contemplatif. Oui, certains décors sont « corrects », certains animaux restent « mignons »… mais les environnements sont globalement grossiers, avec des textures baveuses. Il en va du seuil de tolérance de chacun, mais si nous aimons retrouver un environnement agréable et propice au bon développement de la faune et de la flore, nous sommes bien forcés d’admettre que la contemplation n’était pas là !

Comptez 5 à 6h pour terminer une première fois le jeu. D’autres escales sont disponibles par la suite, et il est possible de retourner sur les précédents territoires afin de recommencer les niveaux et parfaire son arbre de compétences.

Fresh Start est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Conclusion 6 /10 La nécessité d'être un minimum sensible au bon fonctionnement des différents écosystèmes de notre planète ne fait plus débat : il est indispensable d'être de plus en plus vigilants afin d'offrir aux espèces animales des environnements adaptés et sécurisés. Fresh Start permet d'agir virtuellement dans ce sens, et cela, depuis son canapé : nettoyer des zones polluées, reconstruire, nourrir quelques animaux ou encore aspirer des tonnes de déchets... de belles et louables activités. Malgré une redondance des tâches très importante, les joueurs amateurs des jeux de nettoyage apprécieront le titre et prendront plaisir à parcourir le monde le temps de quelques heures. La contemplation ne sera en revanche pas au rendez-vous (peut-être chez les plus jeunes, plus tolérants) et il faudra faire fi des quelques bugs du titre... LES PLUS Quelques activités annexes en plus du nettoyage.

Quelques activités annexes en plus du nettoyage. Cohérences des environnements et des espèces présentes.

Cohérences des environnements et des espèces présentes. Nombreuses escales disponibles.

Nombreuses escales disponibles. Satisfaisant.

Satisfaisant. Accessible pour petits et grands (et traduit en français). LES MOINS Une grand répétitivité.

Une grand répétitivité. Quelques ralentissements.

Quelques ralentissements. Des bugs.

Des bugs. Ce n'est quand même pas bien joli joli tout ça... Détail de la note Graphismes 0

Jouabilité 0

Satisfaisant 0

Fluidité 0

Absence de bugs 0