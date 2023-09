L’éditeur Bushiroad Games et les développeurs Apollosoft et Mebius profitent du TGS pour annoncer la date de sortie de Goblin Slayer Another Adventurer : Nightmare Feast, un prochain RPG stratégique basé sur la série de light novel Goblin Slayer. Il sera lancé sur Nintendo Switch et PC via Steam le 29 février 2024 dans le monde entier, en anglais et en japonais.

Le premier jeu console de Goblin Slayer intitulé Goblin Slayer Another Adventurer : Nightmare Feast est actuellement en cours de développement. Le créateur original de la série, Kumo Kagyu, est en charge du concept original et de la composition de la série, tandis que Noboru Kannatsuki, qui a également travaillé sur la série originale, s’occupe de la conception des personnages principaux. Le jeu proposera une nouvelle histoire se déroulant dans le Four-Cornered World, avec des personnages originaux. Le jeu sera un RPG tactique, dans le style de Goblin Slayer, où les joueurs devront prendre en compte le positionnement de leurs unités sur le champ de bataille, ainsi que les forces et faiblesses des unités alliées et ennemies.