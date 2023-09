Torrance, Californie, Saint-Ouen, France – 26 septembre 2023 : My Arcade®, la légendaire marque Atari® et Just For Games sont très heureux de présenter l’Atari® Gamestation Pro avec plus de 200 jeux !

L’Atari Gamestation Pro est la première console sur le marché à intégrer les jeux Atari 2600, 5200, 7800, Arcade et des titres bonus dans une seule plateforme. Elle comprend des jeux favoris comme Adventure®, Missile Command®, Asteroids®, Centipede® et bien d’autres encore !

L’Atari Gamestation Pro est livrée avec non pas un, mais deux joysticks sans fil 2,4 GHz, inspirés des originaux emblématiques. Pour ceux qui souhaitent raviver la magie des jeux de paddle tels que Breakout® ou Warlords®, n’ayez crainte : les manettes intègrent des paddle pour y jouer à votre manière. En effet, les paddles disposent de trois niveaux de sensibilité pour répondre aux préférences de l’utilisateur.

L’Atari Gamestation Pro se caractérise par sa simplicité d’utilisation et sa connectivité sans fil, ce qui facilite l’accès aux jeux d’arcade rétro sur votre téléviseur. Naviguez dans l’interface utilisateur intuitive qui vous permet de rechercher des jeux par système Atari. Plongez dans les pages de présentation des jeux qui fournissent des informations et des actions de jeu pour maîtriser chaque défi unique. Des options de sauvegarde en jeu vous permettent d’enregistrer vos progrès. « La réaction à la présentation de l’Atari® Gamestation Pro a été extrêmement positive« , a déclaré Ethan Zoubek, président d’Atari. « Les fans adorent le design, les jeux et la combinaison unique de simplicité et de fonctionnalités modernes.« « Nous avons méticuleusement mélangé le meilleur du passé avec la technologie de pointe d’aujourd’hui« , s’exclame David Cox, Chief Revenue Officer chez My Arcade®. « Il ne s’agit pas seulement d’une console de jeu, mais d’un voyage dans le temps, associé à la flexibilité du présent« . Caractéristiques principales : Première console du marché à intégrer les jeux Atari 2600, 5200, 7800 et Arcade en une seule plateforme.

Plus de 200 jeux classiques sous licence officielle, dont Pong ®, Asteroids ®, Breakout , Warlords et des titres bonus !

®, ®, , et des titres bonus ! Deux joysticks 2,4 GHz avec paddles intégrées et 3 niveaux de sensibilité

Options de sauvegarde des jeux : 2 emplacements de sauvegarde via la mémoire embarquée 2 emplacements de sauvegarde via une carte Micro SD (non incluse)

Lumières LED RGB dynamiques avec 3 modes de luminosité

Console alimentée par USB-C

La console se connecte à la télévision via HDMI®.