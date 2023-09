Ghostbusters: Spirits Unleashed , un jeu vidéo en 4 contre 1 plein d’action : chasser ou hanter, développé par les experts du jeu multijoueur asymétrique IllFonic , lance les précommandes de la très convoitée Édition Ecto pour la Nintendo Switch , le 28 septembre 2023 à 18h00. L’édition numérique comprendra les quatre DLC et le jeu original pour 19,99€ et sera disponible à partir du 19 octobre 2023. Une édition physique sortira plus tard cette même année grâce à notre partenaire physique, Nighthawk Interactive.

Dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray et Winston ouvrent le Quartier Général à la nouvelle génération de Ghostbusters.

Ce jeu asymétrique de cache-cache est un jeu en 4 contre 1 où les joueurs pourront s’allier dans une équipe de Ghostbusters, ou joueront en tant que Ghost unique.

Ce titre permettra aux joueurs non seulement de profiter du jeu en solo, mais aussi d’y jouer avec un total de quatre amis. Il disposera également d’un mode solo en ligne et hors ligne accessible sous la forme d’un mode assisté par des bots. Plus vous jouez, plus l’histoire se dévoile (grâce aux cinématiques). Que vous chassiez ou hantiez, le jeu est facile à apprendre et amusant à maîtriser !

Ghostbusters: Spirits Unleashed peut être acheté sur : Nintendo Store , Epic Games Store , PlayStation Store , Xbox Marketplace . Ce jeu est entièrement compatible avec l’interplateforme complète.

Ouverture des pré-commandes : Le 28 septembre à 18h00.

Ghostbusters: Spirits Unleashed dispose de tout l’équipement emblématique et des gadgets, des Proton Packs aux P.K.E. Meters et aux Ghost Traps, que les fans peuvent attendre, et les nouveaux joueurs de l’univers apprécieront en incarnant un Ghostbuster. De plus, de nombreux joueurs reconnaîtront la caserne des pompiers et la librairie occulte de Ray, qui servent de centre névralgique du jeu. C’est là que les joueurs choisiront leurs missions, personnaliseront leurs personnages, s’entraîneront à tirer avec leurs lanceurs de particules, et exploreront tout ce qu’il y a à apprendre. Et oui, vous entendrez les acteurs originaux du film reprendre leurs rôles en tant que Ray Stantz et Winston Zeddemore, ainsi que de nouveaux amis !

Détails du jeu :

En tant que Ghostbuster : Soyez l’un des quatre Ghostbusters armés de packs à protons et tentez d’attraper un fantôme hantant des lieux uniques avec votre fidèle piège à fantômes et vos outils. Utilisez le P.K.E. Meter pour détecter les failles qui servent de points d’apparition aux fantômes et détruisez-les avec le lanceur de particules de votre Proton Pack avant que le fantôme ne termine sa hantise. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs débloqueront des cosmétiques et des améliorations pour les Ghostbusters et les fantômes afin d’évoluer leur expérience de jeu. Le look et l’ambiance offriront aux fans une expérience immersive dans l’univers, leur permettant de vivre leurs fantasmes de chasseurs de fantômes.

Soyez l’un des quatre Ghostbusters armés de packs à protons et tentez d’attraper un fantôme hantant des lieux uniques avec votre fidèle piège à fantômes et vos outils. Utilisez le P.K.E. Meter pour détecter les failles qui servent de points d’apparition aux fantômes et détruisez-les avec le lanceur de particules de votre Proton Pack avant que le fantôme ne termine sa hantise. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs débloqueront des cosmétiques et des améliorations pour les Ghostbusters et les fantômes afin d’évoluer leur expérience de jeu. Le look et l’ambiance offriront aux fans une expérience immersive dans l’univers, leur permettant de vivre leurs fantasmes de chasseurs de fantômes. En tant que Ghost : Les fantômes ont de multiples capacités à leur disposition, comme la possession d’objets, bien sûr, l’écoulement de slime, et plus encore, ce qui rend la hantise de tous les lieux variés passionnante à jouer. Choisissez parmi jusqu’à cinq fantômes aux compétences uniques, aux capacités ultimes et aux serviteurs louables alimentés par de l’ectoplasme. Volez autour de lieux publics et possédez un nombre inhabituel d’objets inanimés pour échapper aux poursuites des Ghostbusters. Effrayez les citoyens jusqu’à ce qu’ils fuient de peur, faites des farces aux Ghostbusters inconscients, et cachez vos failles pour apparaître en toute sécurité en cas de piège.

Les fantômes ont de multiples capacités à leur disposition, comme la possession d’objets, bien sûr, l’écoulement de slime, et plus encore, ce qui rend la hantise de tous les lieux variés passionnante à jouer. Choisissez parmi jusqu’à cinq fantômes aux compétences uniques, aux capacités ultimes et aux serviteurs louables alimentés par de l’ectoplasme. Volez autour de lieux publics et possédez un nombre inhabituel d’objets inanimés pour échapper aux poursuites des Ghostbusters. Effrayez les citoyens jusqu’à ce qu’ils fuient de peur, faites des farces aux Ghostbusters inconscients, et cachez vos failles pour apparaître en toute sécurité en cas de piège. Lieux : Explorez plusieurs lieux uniques, dont un musée, un chalet d’hiver, un navire à quai, une prison à plusieurs niveaux et une brasserie en activité. Accomplissez des défis, personnalisez votre Ghostbuster et vos fantômes et localisez des spores, de la moisissure et des champignons cachés pour accéder à plus de déverrouillages.

Explorez plusieurs lieux uniques, dont un musée, un chalet d’hiver, un navire à quai, une prison à plusieurs niveaux et une brasserie en activité. Accomplissez des défis, personnalisez votre Ghostbuster et vos fantômes et localisez des spores, de la moisissure et des champignons cachés pour accéder à plus de déverrouillages. Astuce de jeu : À mesure que vous jouez davantage, une intrigue se dévoile. Suivez les demandes de Ray Stantz et Winston Zeddemore pour découvrir des cinématiques qui conduisent à une conclusion excitante ! Oui, c’est un jeu multijoueur avec encore plus…