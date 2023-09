Comme sorti directement d’une usine de production intensif, quelle surprise de retrouver un nouveau titre qui met en scène notre désormais célèbre petit bonhomme débordant d’énergie. Il y a quelques semaines, nous vous présentions « Dig Deep », et plus récemment encore, c’est « My Little Universe » qui est passé dans les mains de nos testeurs… Après avoir creusé des trous jusqu’au cœur de la terre, après avoir bourlingué de territoires en territoires et éliminé des centaines d’ennemis, cette fois-ci, petit bonhomme fait une halte dans une ferme afin de s’initier à la culture de fruits, légumes, mais aussi à l’entretien d’animaux, et même de quelques ruches ! Vaste programme pour un petit bonhomme qui ne manque décidément pas d’ambition…

Édité par Qubic Games, nous l’aimons bien ce petit gars dégourdi, jamais, ô grand jamais, fatigué ! Certains de retrouver cet aspect addictif, commun aux précédents titres, nous sommes repartis dans une nouvelle aventure aux effluves de paille et de maïs prêts à être récoltés.

La ferme de petit bonhomme

L’approche du titre est similaire : le joueur arrive rapidement sur un petit carré de terre. Celui-ci dispose d’ores et déjà d’un champ et d’un arbre. Une flèche indique la direction à prendre afin de dévoiler le prochain carré contre la modique somme de sept pièces.

Le champ devient rapidement le siège d’une première plantation : semer, arroser, et récolter. Le tout avec une grande aisance puisqu’il suffit de se placer devant le champ et d’appuyer sur le bouton A. Le changement des outils est automatique, le joueur n’a nullement à se soucier de ces quelques détails, même le remplissage de l’arrosoir est automatique. Tout cela va très vite et s’avère particulièrement intuitif. À l’image de nombreux titres disponibles sur mobiles… nous vérifierons cela à nouveau en fin de test !

Le prochain carré de terre dévoile une petite échoppe : une boutique indispensable à la revente des cultures. À nouveau, la vente et automatique : il suffit de se placer devant son responsable et l’échange se fait aussitôt. L’inventaire se vide tandis que la bourse se remplit.

Le jeu se développe ainsi suivant la même mécanique : récolter un maximum de ressources afin de pouvoir les vendre et ainsi acquérir toujours plus de territoires. Certains carrés de terre requièrent un minimum de lopins déjà acquis.

L’écran de jeu se divise en trois catégories principales : votre ferme au centre, les gains à gauche, et votre inventaire en attente à droite. Cet inventaire devient de plus en plus important, avec une colonne de production qui gagne en profondeur, mais sans pour autant gâcher la vue. L’agencement des différentes informations importantes pour votre progression est assez bien fichu, et la visibilité est bonne.

Plantations et élevages de petit bonhomme

La progression sur les multiples petits îlots permet de découvrir de nombreuses cultures, sujettes à toujours plus de pièces en échange. Les arbres fruitiers parsèment aussi le territoire et il va falloir leur secouer le cocotier afin de pouvoir en extirper les précieux fruits, avant de les revendre fissa à quelques pas de là.

Les granges sont des points d’intérêt importants. Si elles ne sont aucunement la maison de quelques animaux, elles n’en restent pas moins indispensables pour le stockage de vos récoltes pour vos ouvriers dévoués. En effet, ces derniers s’occupent sans relâche de vos champs, jusqu’à ce que la grange associée à leur culture arrive à saturation. La bâtisse, moyennant piécettes, peut être améliorée, tout comme les ouvriers afin qu’ils se remuent toujours plus le popotin.

Les animaux font partie intégrante de votre ferme et vagabondent librement sur vos terres. Cochons, vaches, poulets, moutons, et même quelques mystérieuses licornes, parsèment le territoire. Producteurs à leur tour de ressources (œufs, lait, laine…), il suffit d’aller à leur rencontre pour récolter les œufs ou pour déclencher un mini-jeu : la traite des vaches ou encore la tonte des moutons. Très accessibles et rapides, ces mini-jeux ne vous amuseront néanmoins pas bien longtemps…

Fort heureusement, le tire dispose de quelques petits bonus afin de vous aider dans votre besogne (en sus des ouvriers dont l’exploitation et flagrante !). Certains commerçants vous proposent en effet de prendre en charge ponctuellement le soin de tous vos animaux, ou encore la récolte de tous vos arbres. Tout se paye dans la vie… mais le tarif est très compétitif : un diamant ! Contrairement à ce qu’il serait possible d’imaginer, ces diamants se récupèrent très rapidement au gré de votre progression sur les carrés de terre, mais aussi auprès des licornes qui en sèment régulièrement (tandis que les cochons sont plutôt axés sur les pièces eux !). Ces mêmes diamants permettent aussi de déverrouiller, au hasard, de nouveaux costumes – parfois assez insolites – ou encore une progression un peu plus rapide (avec un arrosage ponctuel de toutes les cultures, ou encore une super force). La super force peut aussi être trouvée au hasard d’un culture… les développeurs ont été particulièrement généreux à ce sujet : vous ne prendrez pas souvent soin de vos champs à vitesse normale.

Le déploiement agricole de petit bonhomme

Tout comme ses prédécesseurs d’ores et déjà testés sur Nintendo-Town, petit bonhomme conserve ses ambitions et ses rêves de grandeur. Ainsi, le joueur dispose de nombreux ports pour déambuler un peu plus rapidement sur son île, qui elle, devient de plus en plus importante (pour ne pas dire franchement imposante !). Rapidement, vous découvrirez aussi une petite bicyclette, bien pratique pour avancer un peu plus vite et ainsi regagner une échoppe de vente un peu plus rapidement.

Enfin, les voyages sont possibles… petit bonhomme va prendre l’avion ! Mais avant d’en arriver là et de parcourir d’autres territoires, il va falloir être persévérants et patients… en effet, l’aéroport ne se déverrouille qu’après avoir bâti une très grande ferme, avec de nombreux carrés de terre, et contre pas mal de pièces… Une petite astuce reste néanmoins possible pour éviter de se lasser trop rapidement des tâches répétitives et éviter de rendre sa fourche avant d’atteindre le jet privé : le multi !

Le multijoueur (à deux, en local) est, en effet, une façon une peu plus amusante d’avancer plus rapidement dans l’aventure, à condition de trouver un ami qui aime recommencer encore et encore les mêmes tâches ! Le plus judicieux consistera à s’occuper d’un champ particulièrement rentable, encore, et encore, et encore… pendant que l’autre joueur poursuit sa tournée générale un peu partout pour chapeauter l’ensemble du cheptel agricole.

En solo, malgré une jouabilité très accessible et sans fausse note (si ce n’est une couleur de petit bonhomme qui cafouille par moment, sans impact sur le jeu en lui-même), l’ennui peut rapidement s’installer face à la redondance des tâches.

L’acharnement de petit bonhomme

Contrairement à « My Little Universe », Farm Land dispose d’une distinction des tâches un peu moins percutante… et le joueur risque lourdement d’avoir l’impression de recommencer toujours la même chose. S’occuper d’un champ de tomates est exactement pareil que l’entretien d’un champ de pastèques… qui ne diffère pas davantage d’un champ de navets.

Les plus acharnés seront ravis de la multitude des skins à déverrouiller, avec quelques originalités plutôt sympathiques.

Intéressons-nous désormais au sujet qui nous mettait un peu colère lors des précédents tests : le tarif. Comme une impression de déjà-vu… puisque Farm Land est proposé gratuitement sur mobile, tandis que le tarif initial sur l’eShop de la Nintendo Switch est de 5 euros environ. Mais… ce dernier est actuellement en promotion jusqu’au 22 octobre et ne vous coûtera alors « que » 2 euros environ. Un tarif nettement plus abordable, puisque le confort de jeu sur Nintendo Switch est incontestablement supérieur à la version mobile : un écran plus grand (sans compter celui de la télévision) avec le mode multijoueur et bien entendu l’absence de publicité.

Le saviez-vous ?

Conclusion 5.8 /10 Petit bonhomme est clairement multitâche ! D'une grande polyvalence, il est aujourd'hui le gérant d'une grande exploitation agricole, avec de nombreuses cultures, des arbres fruitiers et des animaux... sans oublier plusieurs dizaines d'ouvriers dévoués. Le titre dispose d'une parfaite jouabilité, la prise en main est très rapide et permet très rapidement de progresser dans le jeu. Néanmoins, cette progression peut devenir nettement plus lente en solo... et d'une très, très, grande répétitivité. Pour un confort optimal de jeu, il sera sans doute préférable de ne jouer que quelques minutes, avant d'y revenir plusieurs fois dans la journée. Comme les amateurs de jeux mobiles peuvent le faire... Farm Land est proposé gratuitement sur support mobile, mais est actuellement en promotion sur l'eShop. L'affaire est « plus acceptable » pour le confort de jeu apporté. LES PLUS Une prise en main toujours très accessible, quel que soit le niveau du joueur.

Une prise en main toujours très accessible, quel que soit le niveau du joueur. Facile et jamais punitif... le titre dispose de fait d'un aspect addictif (à petite dose !).

Facile et jamais punitif... le titre dispose de fait d'un aspect addictif (à petite dose !). De nombreux skins à déverrouiller.

De nombreux skins à déverrouiller. Multijoueur disponible.

Multijoueur disponible. Graphismes mignons... LES MOINS Disponible gratuitement sur mobile.

Disponible gratuitement sur mobile. Très répétitif...

Très répétitif... Progression de plus en plus lente, surtout si le joueur reste en solo.

Progression de plus en plus lente, surtout si le joueur reste en solo. … mais des graphismes de téléphone ! (qui commencent probablement à nous lasser...) Détail de la note Graphismes 0

