La première partie de Sonic Supertsars : Fang’s Big Break, une toute nouvelle bande dessinée digitale créée par la Team Sonic, est sortie aujourd’hui sur les réseaux officiels Sonic (ici, ndlr).

La BD se situe avant l’histoire de Sonic Supertsars ainsi que celle de la vidéo récemment dévoilée par SEGA, Trio of Trouble, qui réintroduit le personnage de Fang dans l’univers de Sonic et des îles de Northstar. Imaginée par le scénariste Ian Flynn et illustrée par Evan Stanley, jetez un coup d’œil aux quatre premières pages de cette nouvelle aventure sur les réseaux Sonic !

En attendant la sortie, les fans de Sonic peuvent précommander les éditions Standard ou Digital Deluxe de Sonic Superstars sur sonicsuperstars.com et recevoir un skin exclusif LEGO Eggman ! Les joueurs peuvent également s’abonner à la newsletter avant le 31 janvier 2024, afin de recevoir un nouveau skin pour Amy Rose dès la sortie du jeu le 17 octobre . Retrouvez toutes les conditions et modalités sur le site officiel de Sonic Superstars.