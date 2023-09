Lors du Tokyo Games Show 2023 qui s’est déroulé du 21 au 24 septembre au Makuhari Messe, à Chiba, au Japon, Shinyuden et Ratalaika Games ont annoncé que le jeu de course Super Nintendo Bike Daisuki ! Hashiriya Kon – Rider’s Spirits et le jeu d’action-aventure Scurge : Hive sur Game Boy Advance et Nintendo DS aillaient faire le retour sur consoles modernes en 2024.

L’annonce a été faite via un petit flyer distribué sur le salon, qui révèle que les deux jeux sortiront sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 et Nintendo Switch.

Bike Daisuki! Hashiriya Kon est un jeu vidéo de course de motos qui a été développé par I.T.L. Co., Ltd. et publié par I.T.L. Co., Ltd. au Japon en 1994. Il est sorti exclusivement sur la console Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom au Japon).

Le jeu se caractérise par des courses de motos, avec un gameplay axé sur la simulation. Les joueurs prennent le contrôle de motos sportives et participent à des courses dans divers environnements. Le jeu propose plusieurs modes de jeu, y compris un mode solo où les joueurs peuvent participer à des championnats ou des courses simples, ainsi qu’un mode multijoueur permettant de jouer avec un ami.

L’objectif principal du jeu est de remporter les courses en utilisant des compétences de conduite précises et en évitant les obstacles et les concurrents. Les joueurs peuvent personnaliser leur moto en ajustant ses performances pour répondre à leurs préférences de jeu.

Bike Daisuki! Hashiriya Kon n’a pas connu une renommée internationale majeure et est principalement resté un titre japonais. Cependant, il a trouvé son public parmi les amateurs de jeux de course et de motos sur la Super Nintendo au Japon.

Scurge: Hive est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Orbital Media et édité par SouthPeak Interactive. Il est sorti en 2006 sur la console portable Game Boy Advance, ainsi que sur la Nintendo DS sous le nom Scurge: Hive – Nintendo DS 2D Version. Le jeu a également été porté sur d’autres plates-formes, notamment la Game Boy Micro.

L’intrigue de Scurge: Hive se déroule dans un univers de science-fiction où les joueurs incarnent une héroïne nommée Jenosa Arma, une chasseuse de primes. L’histoire se déroule sur une station spatiale, la « Infection Hive, » qui est envahie par une substance extraterrestre dangereuse appelée le « Scurge. » Jenosa doit explorer la station, affronter des créatures mutantes et résoudre des énigmes pour éliminer la menace du Scurge et sauver la station spatiale.

Le gameplay de Scurge: Hive combine des éléments d’action et d’exploration, avec des mécanismes de jeu qui s’inspirent des classiques du genre « Metroidvania ». Les joueurs progressent dans le jeu en acquérant de nouvelles capacités et en déverrouillant des zones précédemment inaccessibles. Jenosa peut utiliser diverses armes et compétences pour combattre les ennemis et résoudre des énigmes.