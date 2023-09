Le jeu vidéo Disney de course et de combat est disponible en free-to-play sur toutes les plateformes console et PC, avec sa nouvelle mise à jour de contenu inspirée d’Aladdin pour la saison 4.

PARIS, FRANCE – le 28 septembre 2023 – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, a annoncé que Disney Speedstorm, le jeu de course et de combat d’arcade multiplateforme développé par Gameloft Barcelone, est maintenant officiellement disponible en tant que titre free-to-play sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4®), PlayStation®5 (PS5®) et PC. De plus, l’entreprise a également annoncé le lancement de la très attendue saison 4 inspirée d’Aladdin de Disney, apportant de nouveaux pilotes, circuits, équipiers, et plus encore dans le jeu.

Disney Speedstorm met les joueurs du monde entier au volant de karts avec des pilotes et des circuits inspirés de films emblématiques de Disney et Pixar. Le jeu présente un système de course centré sur les héros où les personnages Disney et Pixar sont réimaginés en guerriers de la route s’affrontant à toute vitesse, et où la maîtrise des compétences uniques de chaque pilote est la clé de la victoire. Le catalogue de personnages va en s’enrichissant et inclut déjà Sulli, Mulan, Mickey Mouse, Belle, Stitch, Buzz l’Éclair et le capitaine Jack Sparrow. Chacun a ses compétences et ses aptitudes améliorables dont pourrait dépendre l’issue de la course.

Les joueurs peuvent foncer sur les circuits bourrés d’action du jeu en solo ou défier leurs amis dans les modes multijoueurs en local et à distance. Et le meilleur, c’est que Disney Speedstorm prend en charge le jeu multiplateforme. Les joueurs peuvent ainsi affronter qui bon leur semble à la course, quelle que soit la plateforme de jeu choisie par l’adversaire. Le jeu continuera de s’étoffer avec l’ajout régulier de nouveaux pilotes et circuits Disney et Pixar, qui offriront aux joueurs de nouvelles opportunités de brûler de la gomme et d’écraser leurs adversaires.

En plus de la sortie officielle du jeu Disney Speedstorm en free-to-play, ce jour marque aussi la sortie de la toute nouvelle mise à jour « La Caverne aux Merveilles » pour la saison 4, inspirée du film Aladdin, qui ajoute une abondance de nouveau contenu, dont :

De nouveaux pilotes : Aladdin, le Génie, Jasmine et Jafar

De nouveaux équipiers : Abu, le Tapis Volant, Rajah, Iago, le Sultan et d’autres

Deux pilotes bonus