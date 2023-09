EA Sports FC 24 arrive sur Nintendo Switch le 29 septembre 2023, et il s’agira de la version la plus complète du jeu à ce jour. EA s’est remis à la planche à dessin pour offrir aux propriétaires de la console hybride une expérience footballistique complète, en proposant cette fois une version dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des versions PS4/XB1.

Quelques heures à peine avant l’arrivée du jeu, EA a dévoilé une description détaillée de tout ce que les propriétaires de Switch peuvent attendre d’EA Sports FC 24. Du gameplay de base aux Ultimate Teams, en passant par les clubs et les carrières, vous pouvez obtenir un aperçu incroyablement détaillé de tout ce qui est disponible. Il y a même une section qui se concentre uniquement sur les fonctionnalités spécifiques à la Switch, et vous pouvez consulter ces notes ci-dessous.

Bonjour tout le monde ! Je suis Doru Logigan, Line Producer pour EA SPORTS FC 24 sur Nintendo Switch™, et je suis ravi de partager avec vous toutes les modifications à venir. EA SPORTS FC™ 24 marque le début d’une nouvelle ère. Sa version Switch bénéficie d’une amélioration significative grâce au moteur Frostbite et offre les mêmes fonctionnalités que les versions PS4 et Xbox One.

En carrière de manager, nous avons créé un système de gestion totale réunissant deux nouveaux éléments : la vision tactique et les coachs. Parallèlement à cela, nous avons mis l’accent sur la préparation des matchs afin de vous permettre de gérer votre club exactement comme vous l’entendez. Nous sommes également ravis de célébrer vos succès avec de nouveaux moments dynamiques comme la parade en bus et les remises de récompenses. Regardons cela dans les détails.

Notez que la vidéo et les captures d’écran de cet article proviennent d’une version non-définitive d’EA SPORTS FC™ 24 et peuvent ne pas refléter les effectifs, les postes et les numéros de maillot actuels, etc.

Mode Carrière

RÉSUMÉ du mode Carrière de manager

Système de gestion totale

Vision tactique

Les managers peuvent désormais prendre part à toutes les décisions importantes des clubs, en apportant directement les changements en personne, ou en déléguant certaines missions au personnel compétent. L’arrivée d’une nouvelle personne au poste de manager peut changer radicalement un club et sa philosophie de jeu.

Nous nous efforçons de vous permettre d’insuffler vos idées et de façonner l’identité de votre club en vous offrant plus de maîtrise sur la gestion de votre effectif sur le terrain et en dehors. Grâce à la vision tactique, vous pouvez définir, mettre en œuvre et faire progresser le style de votre équipe sur le terrain. Pour commencer, vous pouvez choisir parmi 7 visions tactiques réelles différentes et la philosophie qui les accompagne, comme la défense de malade ou le contre-pressing. Voici les visions tactiques disponibles :

Standard : une approche équilibrée du jeu axée sur le maintien d’un dispositif afin de rester bien en place en défense tout en offrant de bonnes perspectives offensives.

: une approche équilibrée du jeu axée sur le maintien d’un dispositif afin de rester bien en place en défense tout en offrant de bonnes perspectives offensives. Sur les ailes : utilisez toute la largeur du terrain lorsque votre équipe a le ballon pour alerter rapidement les joueurs ou les joueuses sur les ailes en privilégiant les débordements pour apporter du danger devant.

: utilisez toute la largeur du terrain lorsque votre équipe a le ballon pour alerter rapidement les joueurs ou les joueuses sur les ailes en privilégiant les débordements pour apporter du danger devant. Tiki-Taka : style de jeu basé sur la possession du ballon. À l’aise avec le ballon partout sur le terrain, votre équipe mise sur les passes courtes et les permutations pour essayer de ses créer des occasions de but par des appels de balle en profondeur ou dans le dos de la défense adverse.

style de jeu basé sur la possession du ballon. À l’aise avec le ballon partout sur le terrain, votre équipe mise sur les passes courtes et les permutations pour essayer de ses créer des occasions de but par des appels de balle en profondeur ou dans le dos de la défense adverse. Contre-attaque : ce style de jeu se base sur un bloc prudent qui évolue bas. L’équipe défend bas, près de sa surface et, dès la récupération du ballon, elle se projette rapidement vers l’avant avec des appels de balle dans la profondeur et le dos de la défense adverse.

: ce style de jeu se base sur un bloc prudent qui évolue bas. L’équipe défend bas, près de sa surface et, dès la récupération du ballon, elle se projette rapidement vers l’avant avec des appels de balle dans la profondeur et le dos de la défense adverse. Contre-pressing : cette stratégie se base sur un pressing haut. Votre équipe essaie de récupérer le ballon dans les trente mètres adverses en misant sur les pertes de balle pour se créer des occasions avant que l’équipe adverse ait le temps de se réorganiser.

: cette stratégie se base sur un pressing haut. Votre équipe essaie de récupérer le ballon dans les trente mètres adverses en misant sur les pertes de balle pour se créer des occasions avant que l’équipe adverse ait le temps de se réorganiser. Loin devant : un style de jeu puissant et physique qui permet à vos joueurs de souvent sauter le milieu de terrain pour alerter rapidement vos puissants attaquants qui peuvent exploiter les espaces entre les défenseurs et partir à la lutte sur les seconds ballons et les ballons errants.

: un style de jeu puissant et physique qui permet à vos joueurs de souvent sauter le milieu de terrain pour alerter rapidement vos puissants attaquants qui peuvent exploiter les espaces entre les défenseurs et partir à la lutte sur les seconds ballons et les ballons errants. Défense de malade : votre équipe base son jeu sur une défense intraitable et solide. Toujours très disciplinée et bien organisée sans le ballon, elle s’appuie en général sur un bloc bas pour annihiler les attaques adverses avant de récupérer le ballon et d’alerter les attaquants.

Les visions tactiques se basent sur les préréglages tactiques et les instructions aux joueurs et aux joueuses. Notre objectif est de vous permettre de vous exprimer dans chaque vision tactique et la plupart des paramètres sont assez souples. Toutefois, certains paramètres définissent chaque vision tactique et ne peuvent pas être modifiés. Par exemple, vous ne pouvez jouer la Contre-attaque sans définir Appels de balle pour la Création d’occasion. De la même manière, vous ne pouvez pas jouer Sur les ailes sans placer vos ailiers dans une position très excentrée. Si vous ne souhaitez pas utiliser les 7 visions tactiques que nous avons définies, vous pouvez toujours en créer une personnalisée. C’est également là que vous pouvez modifier le paramètre qui définit une vision tactique existante.

Toute vision tactique peut être appliquée à n’importe quel dispositif présent dans le jeu. C’est à vous, en tant que manager, de déterminer la combinaison qui convient le mieux aux forces et aux faiblesses de votre équipe. De plus, comme la vision tactique fonctionne indépendamment des plans de jeu, vous pouvez choisir d’adopter une vision pour tout gérer ou attribuer une vision tactique individuelle à chaque plan (par exemple Ultra-défensif pour Défense de malade, Défensif pour Contre-attaque, et Équilibré pour Tiki-Taka.)

Supervision et vision tactique

Nous avons également réactualisé le système de recrutement afin que vous puissiez faire signer des joueurs et des joueurs adaptés au système tactique que vous essayez de mettre en œuvre. Ainsi, mis à part les filtres existants (poste, âge, contrat restant), nous en avons ajouté de nouveaux :

Adaptation tactique : chaque vision tactique est associée à une série d’attributs clés pour chaque poste sur le terrain. Grâce à l’adaptation tactique, vos recruteurs vous feront un compte-rendu des joueurs et des joueuses qui se distinguent dans ces domaines.

Par exemple, si vous cherchez un milieu central (MC) compatible avec la vision Contre-attaque, vos recruteurs accorderont la priorité à l’agilité, à l’endurance, aux dribbles et à l’accélération, alors qu’un MC utilisé avec la vision Tiki-Taka devra être doué en contrôle du ballon, en passes courtes et en placement pour figurer dans le rapport.

Condition globale : ce filtre détermine la qualité de l’athlète que vous cherchez (de Soutien à International).

: ce filtre détermine la qualité de l’athlète que vous cherchez (de Soutien à International). Styles de jeu : vous avez besoin de quelqu’un disposant d’un Style de jeu en particulier ? C’est là que vous pouvez le demander.

Coachs

Avant d’aborder le fonctionnement des coachs, attardons-nous sur celui des services. Chaque équipe est composée des services suivants : attaque, milieu, défense et gardien. En fonction de leur poste sur le terrain, chaque membre de votre équipe dispose d’un lien avec le service concerné, les jeunes comme les seniors. Par exemple, le service Défense concernera les joueurs et les joueuses évoluant aux postes suivants : défenseur latéral gauche (DLG), défenseur latéral droit (DLD), défenseur gauche (DG), défenseur droit (DD) et défenseur central (DC), à l’accueil Équipe et Centre de formation. Les membres de l’équipe ayant fait l’objet d’un prêt n’appartiennent à aucun service.

Chaque coach devra dépendre d’un service afin que les joueurs et les joueuses de ce service puissent bénéficier des connaissances et des aptitudes du coach.

Les coachs ont deux dimensions principales :

Connaissance tactique

Progression

Connaissance tactique

Chaque coach se définit par ses connaissances des visions tactiques mentionnées précédemment. Il existe 3 niveaux de connaissances :

Novice

Efficace

Spécialiste

De base, chaque coach est au niveau Novice pour les 7 visions tactiques. De plus, certains coachs bénéficiant d’une meilleure expérience seront au niveau Efficace ou Spécialiste dans une seule vision tactique.

Avec le temps, plus les coachs disputent de matchs, plus leur gain en EXP est important, et ce gain devient encore plus important en cas de victoires. L’EXP acquise grâce à une vision tactique contribue à atteindre le niveau de connaissance suivant. Tous les coachs d’un club peuvent gagner de l’EXP propre à une vision tactique via les matchs, sauf les coachs ayant déjà atteint le niveau Spécialiste pour cette vision tactique.

Lorsque les coachs sont en place, et quand une vision tactique est sélectionnée, le jeu choisit automatiquement le coach avec le meilleur niveau de connaissances dans chaque service et le place à la tête du service.

Les connaissances de ce coach peuvent améliorer les attributs des athlètes dans le service. Plus le niveau de connaissances est élevé, plus le nombre d’attributs pouvant être renforcés augmente. Les coachs de niveau Novice améliorent généralement 3 attributs au maximum, alors qu’au niveau Spécialiste, les coachs peuvent améliorer jusqu’à 9 attributs.

Les attributs renforcés pour chaque athlète sont déterminés par la combinaison de la vision tactique connue par le coach et par le poste de l’athlète sur le terrain. Par exemple, un coach du style de jeu Sur les ailes peut améliorer, entre autres, les attributs suivants :

Centres, Vitesse, Accélération, Dribbles pour les ailiers

Puissance, Jeu de tête, Puissance de frappe, Détente et Finition pour les attaquants

En comparaison, un coach Contre-attaque peut améliorer :

Agilité, Endurance, Finition, Dribbles et Accélération pour les ailiers

Dribbles, Conduite de balle, Accélération, Finition et Vitesse pour les attaquants

Le niveau de connaissance de la vision tactique s’applique aux athlètes indépendamment du service, ainsi le nombre d’attributs renforcés sera le même pour un coach en attaque, au milieu ou en défense. Les gardiens ayant moins d’attributs au départ, leurs attributs renforcés sont également moins nombreux.

Les améliorations d’attributs ne s’appliquent que sur le terrain pendant les matchs et, en fin de compte, ils dépendent du poste de l’athlète. Ainsi, un milieu central (MC) aligné au poste de milieu latéral (MG/MD) obtiendra une amélioration pour les attributs qui correspondent à son poste latéral.

L’ampleur de l’amélioration est déterminée par le tranchant des athlètes donc, quel que soit le niveau de connaissance du coach, c’est au manager d’amener ses athlètes à un bon niveau de tranchant pour obtenir une forte amélioration. Sans oublier que chaque athlète doit avoir suffisamment d’énergie pour pouvoir disputer un match. Pour en savoir plus, consultez la section Plans d’entraînement.

Lorsque la vision tactique est réglée ou changée sur le paramètre Personnalisée, les données suivantes s’appliquent :

Le jeu sélectionne toujours les meilleures connaissances disponibles dans chaque service, cette fois indépendamment des 7 préréglages de vision tactique (puisqu’aucun d’entre eux n’est actif).

La connaissance est pénalisée : le niveau Spécialiste passe en Efficace, et le niveau Efficace devient Novice. Le niveau Novice reste inchangé.

Il est possible de sélectionner manuellement le coach qui sera à la tête de chaque service.

Les coachs ne gagnent pas d’EXP pendant les matchs lorsque la vision tactique personnalisée est sélectionnée.

Progression

Les coachs se définissent également par l’ensemble de leurs aptitudes à faire progresser les athlètes dans le temps. Leur qualité varie de 1 à 5 étoiles et est propre à chaque service. Lorsqu’un coach est affecté à un service, ses compétences viennent s’ajouter aux compétences similaires des autres coachs du service. Le niveau total d’un service est la somme de toutes les étoiles des coachs affectés dans ce service. C’est ce que nous appellerons la Qualité atteinte dans cet article.

Les athlètes qui composent un service déterminent les besoins en termes de coachs. En fonction du nombre d’athlètes, de leur GÉN et de leur potentiel, la qualité idéale de chaque service est calculée et affichée. Il s’agit du seuil à atteindre en termes de Qualité atteinte afin d’obtenir le bonus maximal sur les Plans de développement. Les athlètes dont les Plans de développement sont renforcés obtiennent plus d’EXP et leur progression ainsi que leurs plans de conversion se produisent plus rapidement. C’est pourquoi les managers peuvent toujours connaître les effets des coachs par service sur la date d’accomplissement des Plans de développement, et les comparer à ce qu’ils seraient si aucun coach n’était affecté à un service.

Les facteurs existants qui déterminent la progression de l’EXP des athlètes (comme les actions en match et la forme) fonctionnent comme par le passé alors que le bonus des coachs vient s’ajouter. Par conséquent, si un service ne compte pas de coach, la vitesse de progression sera inférieure à ce qu’elle était par le passé, mais si la qualité idéale est atteinte, les plans se terminent plus rapidement qu’avant.

Il faut garder à l’esprit que la qualité idéale est dynamique et qu’elle évolue avec les changements appliqués à votre équipe, qu’il s’agisse de l’activité en termes de transferts ou de la progression des athlètes. Réduisez la taille de votre effectif pour vous assurer que l’attention de vos coachs se concentre sur moins d’athlètes, mais sur les plus importants d’entre eux.

Gestion de coach

Vous pouvez décider de la répartition des coachs dans les services du club, en fonction des besoins. Cependant, chaque club dispose d’un nombre limité de postes vacants pour des coachs, et cela dépend essentiellement de l’envergure (la valeur) du club. Chaque année, des postes supplémentaires de coachs peuvent être débloqués par le CA, à condition que vous ayez obtenu une bonne note de manager à la fin de la saison précédente.

La liste des coachs disponibles sur le marché est réactualisée régulièrement. Donc, si vous ne trouvez pas les candidats parfaits pour remplir tous les postes disponibles, vous pouvez tenter votre chance plus tard. Nous avons également créé une liste préférentielle de coachs qui permet aux managers de répertorier les qualités requises en vision tactique, en connaissance et en compétences spécifiques, et même d’obtenir une notification lorsqu’un candidat adéquat est disponible.

Les coachs peuvent être déplacés librement d’un service à l’autre, sans conséquence, et ce afin d’équilibrer la qualité idéale dynamique de chaque service. Un club peut également libérer ses coachs pour en recruter d’autres avec de meilleures compétences, mais il faudra alors payer des indemnités et ces coachs n’apparaîtront plus sur le marché.

Comme pour la création d’une équipe parfaite, le recrutement d’un personnel idéal en termes de coachs nécessite talent, patience et temps. Cela apporte une nouvelle dimension à la progression de votre club et vous pouvez tenter plusieurs expériences avant de trouver la solution idéale. Par exemple, vous pourriez avoir intérêt à vous focaliser sur une seule vision tactique et à recruter le personnel adéquat si vous voulez appliquer parfaitement cette vision et utiliser les postes vacants pour améliorer la progression des athlètes. Au final, c’est à vous de gérer votre club et nous avons hâte de voir toutes les variations possibles qui s’offriront à vous avec le temps.

Plans d’entraînement

Même si un bon plan tactique est absolument nécessaire pour réussir, cela n’est qu’une partie du processus de préparation de votre prochain match. En tant que manager, vous devez constamment évaluer les athlètes qui sont les plus à même de répondre à vos exigences.

La préparation d’équipe est un long processus, qui peut prendre toute la saison, et où vous devez trouver le juste équilibre pour renforcer le tranchant de votre effectif sans sacrifier son niveau de forme. C’est un défi que tout le personnel du club doit relever tout en tenant compte des suspensions, des blessures et des changements de calendrier.

Nous avons repensé le système d’entraînement d’équipe afin de mieux refléter le rôle des entraîneurs modernes (et de leur personnel) dans l’optimisation de l’équipe. Les Plans d’entraînement vous permettent de trouver le bon équilibre entre les performances et la récupération physique de chaque athlète de l’équipe. Il existe cinq plans d’entraînement qui sont axés sur la performance ou la condition physique. En fonction du choix que vous aurez effectué sur un joueur ou une joueuse en particulier, le personnel du club saura sur quoi il doit se concentrer pour l’athlète en question. Vous constaterez que les priorités changent au fur et à mesure de la saison, en fonction des minutes de jeu, de la forme naturelle de chaque athlète et du poids du calendrier sur toute l’équipe.

Par exemple, en début de saison, au retour des vacances, les athlètes manquent cruellement d’entraînement et leur tranchant est faible. Au fil de la saison, vous devrez faire davantage attention au niveau de forme si vous voulez pouvoir disposer, par exemple, du meilleur effectif possible pour le match si important face à votre rival de toujours prévu dans 2 semaines. Un joueur ou une joueuse de retour d’une blessure grave ou qui vient d’arriver en provenance d’un autre championnat aura peut-être besoin d’un plan d’entraînement différent de celui du reste de l’équipe.

Les plans d’entraînement peuvent être attribués individuellement ou par groupe d’athlètes : titulaires, remplaçant(e)s et réservistes. Nous avons également intégré une fonction « copier dernier » pour vous permettre de régler manuellement votre dernier plan d’entraînement sélectionné à d’autres athlètes. Surveillez les niveaux de votre équipe et n’oubliez pas que vous aurez besoin d’athlètes affûtés en termes de tranchant pour améliorer leurs attributs grâce aux connaissances de vos coachs, mais vous devez également les maintenir en forme pour les accélérations en matchs et pour éviter les blessures. C’est à vous de trouver le bon équilibre en fonction des changements de situation de votre club.

Préparatifs d’avant-match

La préparation de votre équipe face à l’adversaire fait partie intégrante du football, quelle que soit la qualité des équipes concernées. C’est pour cette raison que nous avons repensé les jours de match afin de mieux refléter la réalité du football de haut niveau, notamment dans le travail de préparation des rencontres. La nouvelle présentation de l’accueil des jours de match vous propose désormais un rapport d’avant-match, des séances d’entraînement dédiées et des conférences de presse afin que vous puissiez vous préparer au mieux face à votre prochain adversaire.

Rapports d’avant-match

Chaque saison, vous affronterez des équipes proposant différents systèmes, et vous devrez adapter votre plan de jeu en conséquence. Avec les rapports d’avant-match, nous vous donnons des informations essentielles sur la manière dont votre adversaire est susceptible de jouer. Ces informations concernent l’ensemble de l’équipe adverse, mais aussi certaines menaces spécifiques, pour vous permettre d’adopter la meilleure stratégie. Notamment :

Effectif probable – Il s’agit du dispositif prévu par l’adversaire qui détaille sa vision tactique, dont une description de ses styles offensif et défensif.

La forme de l’adversaire sur ses 5 derniers matchs et son classement dans la compétition.

Les menaces de l’adversaire, aussi bien en attaque qu’en défense. Il s’agit des joueurs et des joueuses adverses que vous devriez généralement surveiller et qui pourraient présenter un quelconque danger.

Entraînement en vue des matchs

Maintenant que vous disposez de plus amples informations sur votre prochain adversaire, nous pouvons évoquer dans le détail la préparation de votre équipe. Les séances d’entraînement en vue des matchs se composent d’exercices uniques qui vous permettent d’axer l’attention de votre équipe sur un aspect spécifique du jeu afin de débloquer des Styles de jeu temporaires pour votre effectif. Les Styles de jeu temporaires, reçus en guise de récompenses, dépendront de l’exercice choisi et du poste des joueurs et des joueuses participant à la séance. Seuls les athlètes participant à la séance pourront prétendre aux Styles de jeu temporaires.

Par exemple, imaginons que vous souhaitiez dominer votre adversaire dans le jeu aérien dans sa surface de réparation. Réussissez les scénarios de la séance axés sur les centres pour que vos attaquants ou vos attaquantes disposent du Style de jeu Tête puissante, que vos joueurs ou vos joueuses évoluant sur les ailes disposent du Style Passe travaillée et que vos milieux défensifs et défensives disposent du Style Duel aérien.

L’entraînement en vue des matchs vous propose une multitude d’exercices basés sur les dribbles, la défense, les passes, les tirs et les coups de pied arrêtés. Vous pouvez choisir d’améliorer les forces de votre équipe ou chercher à contrecarrer la stratégie de votre adversaire.

RÉSUMÉ du mode Carrière de joueur

Dans la carrière de joueur ou de joueuse, nous vous présentons des agents pour vous permettre de choisir votre propre destinée et de réaliser le transfert de vos rêves. Nous avons intégré les Styles de jeu dans la carrière de joueur ou de joueuse afin que vous puissiez créer un ou une athlète unique. Vous êtes au cœur de l’action avec une nouvelle caméra subjective et nous vous proposons une gamme de nouveaux moments dynamiques comme des parades en bus et des remises de récompenses. De plus, nous avons le plaisir d’annoncer que vous pouvez remporter la plus grande distinction individuelle de la planète football, le Ballon d’Or®, et devenir l’une des légendes du ballon rond !

Rentrons donc un peu plus dans les détails.

Agent de joueur et de joueuse

Rôle de l’agent

L’agent vous offre la possibilité d’aller encore plus loin dans le système des transferts, des contrats et des nombreux rebondissements dans votre carrière sur plusieurs saisons. L’agent vous guidera dans votre parcours, commentera vos exploits et vos échecs et, surtout, vous aidera à façonner votre avenir en négociant avec les clubs les éventuels transferts et contrats qui pourraient bouleverser votre carrière.

Gérer sa carrière

Les négociations sont un élément crucial pour votre agent. Même si vous prolongez votre contrat dans votre club actuel, vous devrez toujours anticiper. À la fin de chaque saison, votre progression est évaluée et elle déterminera si votre club veut vous garder dans son effectif ou si vous devez chercher d’autres opportunités.

Vous pouvez paramétrer votre plan de carrière en sélectionnant une équipe cible ou en cherchant à intégrer l’un des clubs recommandés par votre agent.

Équipe cible

Une équipe cible est un club que vous pouvez définir comme la prochaine étape de votre carrière. Les objectifs du club sont suivis chaque saison, et si vous parvenez à les atteindre, vous pourrez rejoindre le club en question. Vous ne pouvez choisir qu’une seule équipe cible à la fois, mais vous pourrez en changer à certains moments de la saison.

Votre agent vous guidera dans le choix de votre équipe cible, et si vous faites preuve de trop d’ambition, votre agent recommandera un club tremplin qui pourrait vous permettre de viser ensuite plus haut et de rejoindre plus tard votre équipe cible.

Parfois, les équipes pourront refuser de vous recruter, que ce soit pour des raisons de souplesse budgétaire ou parce que le poste que vous visez est pourvu ou parce que leur profil ne correspond pas à votre style de jeu. Au fur et à mesure de votre progression, les équipes changeront peut-être d’avis et pourraient chercher à vous recruter ultérieurement.

Recommandations

Au fil de la saison, votre agent ne vous propose que des opportunités personnalisées en fonction de vos performances et de votre progression.

Votre agent évalue vos performances tout au long de la saison en vous proposant des recommandations qui ne se limitent pas aux possibilités de transferts, mais qui peuvent présenter des défis particuliers. En remplissant les objectifs transmis par votre agent, vous pourrez vous assurer une place dans des clubs qui pourraient servir de tremplin afin de voir plus grand.

Ces recommandations visent à donner un nouveau tournant à votre carrière en vous orientant vers des équipes plus fortes tout en tenant compte des contextes géographique et financier. Votre agent vous fait également des recommandations avant la fin de la saison en fonction de vos performances du moment afin de veiller à ce que vous ayez toujours des options pour la saison suivante. L’agent vous informe même de la vision tactique de l’équipe afin que vous sachiez à quoi vous attendre sur le terrain en cas de transfert.

Générateur d’objectifs

Chaque club du jeu dispose de ses propres exigences à remplir, que vous choisissiez de rejoindre un nouveau club ou de poursuivre votre aventure dans l’équipe où vous jouez. Ces exigences sont des objectifs qui restent actifs pendant la saison en cours.

Les objectifs dépendent de plusieurs facteurs dont le prestige du championnat dans lequel le club évolue, sa note en étoiles et sa santé financière. Mais il existe un facteur encore plus important : vos attentes financières exprimées sous forme de salaire hebdomadaire que vous souhaitez gagner en changeant de club, ou si vous débutez la saison suivante dans votre club actuel.

En fonction de ces critères, les objectifs sont créés et divisés en deux catégories : obligatoires et optionnels.

Les objectifs obligatoires doivent être remplis pour qu’un club envisage une éventuelle collaboration avec vous. Il s’agit du minimum absolument nécessaire pour signer un nouveau contrat ou sécuriser votre place dans votre club actuel.

Les objectifs optionnels entrent en jeu lorsque vous voulez gagner plus. Le fait de les remplir, en plus des objectifs obligatoires, permet d’augmenter le salaire hebdomadaire que le club est disposé à vous verser.

Les objectifs obligatoires et optionnels dépendent du style tactique du club et de votre poste. Par exemple, si votre club privilégie un jeu rapide et dynamique, attendez-vous à des objectifs axés sur le passe-et-va. À l’inverse, les clubs prônant une approche plus défensive accorderont plus d’importance au fait de ne pas encaisser de but ou de conserver le ballon.

Toujours anticiper

Si vous voulez garder la maîtrise de votre carrière, il est important de savoir planifier les choses. Tout au long de la saison, avec l’aide de votre agent, vous pouvez définir vos exigences financières pour vos clubs actuels, ciblés et recommandés.

Vers la fin de la saison, votre agent aura besoin de valider vos objectifs et vous ne pourrez donc plus modifier votre salaire. Il est bon d’étudier un éventuel transfert avant qu’il ne se produise. Vous aurez ainsi plus d’options pour choisir le club où vous évoluerez la saison prochaine, mais aussi pour maximiser votre potentiel financier.

Exigences salariales hebdomadaires

En termes de salaire (salaire hebdomadaire), chaque club proposera une fourchette différente en fonction des mêmes facteurs mentionnés pour la création des objectifs. Par conséquent, un grand club d’un grand championnat peut vous offrir de meilleures conditions salariales, mais il sera plus exigeant en termes de performances. La note globale des joueurs et des joueuses est également prise en compte. Plus votre niveau technique est élevé, plus vous pouvez prétendre à un bon salaire.

Si vous n’êtes pas en mesure de remplir tous les objectifs, le club consentira peut-être à vous recruter, mais sans doute avec un salaire moindre. Sachez également que si vos performances restent constamment excellentes, le club ne souhaitera peut-être pas compenser entièrement les objectifs supplémentaires, et vous devez donc faire attention au moment de fixer vos prétentions financières.

Prêts

Votre club actuel surveillera votre progression et vous demandera de remplir des objectifs pour pouvoir rester dans l’effectif. Vous pouvez négocier un salaire plus élevé pour faire évoluer votre carrière, mais il est important de maintenir vos performances au-dessus du salaire minimum du club. Si, en fin de saison, vous estimez que les objectifs obligatoires pour votre club actuel ne seront pas remplis, un prêt est toujours possible.

Si vous acceptez, vous prendrez la direction d’un autre club où vous devrez faire vos preuves si vous souhaitez revenir dans votre club d’origine et y poursuivre votre carrière.

Si vous refusez, vous devrez chercher un autre club où signer, et quitter votre club d’origine.

Agent libre

Si votre contrat avec votre club actuel arrive à expiration, vous pouvez le renouveler si le club est satisfait de vos performances, ou bien vous pouvez chercher un nouveau club en tant qu’agent libre. Comme le fait de rejoindre un club en tant qu’agent libre rapporte un bonus au salaire hebdomadaire, les transferts planifiés peuvent être bénéfiques sur le plan financier.

Styles de jeu

Personnalité 2.0

Dans EA SPORTS FC 24, nous sommes allés encore plus loin dans le système de personnalité des joueurs et des joueuses pour vous permettre de définir votre progression. À chacun des 7 niveaux de personnalité, vous pourrez attribuer un Style de jeu. Il s’agit d’un bonus unique qui modifiera votre comportement sur le terrain. Les Styles de jeu que vous avez à votre disposition dépendent de la répartition des Points de personnalité entre les personnalités existantes : Solitaire, Fiable et Virtuose. Plus l’une de vos personnalités est développée, plus vous disposerez de Styles de jeu correspondant à cette personnalité.

Styles de jeu et personnalité

La personnalité évolue dans le temps en fonction de votre expérience. Vous pourrez ainsi obtenir des Styles de jeu qui n’étaient pas disponibles au départ, mais vous risquez également de voir disparaître les Styles de jeu associés au type de personnalité qui ne vous représente plus. Il existe également des Styles de jeu génériques utilisables pour tous les types de personnalité.

Styles de jeu+

Lorsque vous atteignez le dernier niveau d’une personnalité, si l’un des types de personnalité devient très dominant, vous pourrez transformer l’un de vos Styles de jeu en Style de jeu+, plus puissant et plus affiné.

Caméra subjective

Nous nous sommes demandé comment améliorer la caméra lorsque vous vous verrouillez sur un joueur ou une joueuse, et nous avons envisagé toutes les options. Au final, nous avons considéré que l’un des aspects les plus importants avec une nouvelle caméra était de pouvoir la rendre compatible avec tous les autres modes que vous aimez dans EA SPORTS FC 24.

Nous avons donc créé une liste d’améliorations importantes qu’il était possible d’apporter à la caméra par défaut afin de vous proposer une expérience de jeu plus immersive en carrière de joueur.

Tout d’abord, la caméra permettra de conserver votre athlète à l’écran, tout en essayant de garder un œil sur le ballon. Lorsque vous approchez de la surface adverse ou lorsque vous effectuez des actions clés comme des dribbles ou des duels, la caméra se rapprochera de vous pour souligner l’importance de ces actions.

Ces améliorations, baptisées Focus, sont disponibles sur toutes les plateformes, et les améliorations ont été appliquées à la caméra par défaut de chaque génération de consoles. La caméra Importance tactique sera disponible sur PlayStation®5, PC et Xbox Series X|S. La caméra Focus autre sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Switch.

Personnalisation

Nous avons élargi les options de personnalisation avec certains éléments qui étaient fortement demandés :

Tatouages

Nous proposons également des masques et des lunettes en carrière de joueur ou de joueuse et, en plus des Styles de jeu qui vous permettent de personnaliser votre style technique sur le terrain, vous avez désormais la possibilité de personnaliser votre apparence.

Mises à jour de l’entraînement

Nous avons apporté deux améliorations :

Vous pouvez désormais participer à des séances d’entraînement avant chaque match. Pas d’inquiétude si vous avez raté une séance d’entraînement parce que vous avez avancé directement au prochain match.

En disputant les séances d’entraînement, vous remporterez également des Points de personnalité pour vous aider à progresser.

Ultimate Team

Évolutions

Les Évolutions Ultimate Team sont un nouvel outil puissant qui modifie la façon dont vous pensez et créez votre équipe. Pour la première fois, vous pourrez améliorer et personnaliser les athlètes de votre club. Vous pouvez choisir les athlètes de votre choix avec de moins bonnes notes et évoluant dans n’importe quel club afin de les faire progresser, mais vous pouvez également modifier et personnaliser les stars que vous adorez en leur ajoutant des gestes techniques, en modifiant leur rendement et en faisant progresser leurs aptitudes avec leur mauvais pied, par exemple.

Au fur et à mesure de la progression de vos athlètes, vous obtiendrez aussi des améliorations visuelles pour montrer tout l’investissement que vous leur avez consacré. Mais la première évolution n’est qu’un début. Pendant toute l’année, vous pourrez mener plusieurs Évolutions avec chaque athlète et, à la fin de l’année, vous obtiendrez des versions uniques de chaque athlète et dont personne ne dispose. Avec l’ajout des championnats féminins et des Évolutions, c’est l’année idéale pour créer votre Ultimate Team.

Comment ça marche ? Qu’est-ce qu’une Évolution ?

Vous pouvez améliorer et faire évoluer vos athlètes en les positionnant dans un emplacement Évolution et en réussissant des défis avec ces athlètes. Une fois les défis réussis, l’athlète bénéficiera d’améliorations permanentes.

Conditions :

Chaque athlète ne peut pas forcément prétendre à chaque Évolution. Vous devrez vérifier les conditions pour connaître les athlètes que vous avez le droit d’utiliser. Voici quelques exemples possibles : « Faire évoluer un joueur ou une joueuse Argent » ou « Faire évoluer un ou une arrière gauche avec 3* en gestes techniques ».

Chaque saison, une sélection d’Évolutions sera disponible gratuitement pour les athlètes et certaines nécessiteront des crédits ou des points. À l’instar de l’équilibre des améliorations via les DCÉ, les objectifs et le Marché des transferts, nous voulons que les chemins d’amélioration des Évolutions soient équilibrés dans Ultimate Team.

Défis :

Chaque Évolution s’accompagne d’un ensemble de défis à relever. Ces défis peuvent aller du simple « Disputer 5 matchs où vous marquez et en ayant l’athlète en question parmi vos titulaires » à « Remporter 10 matchs Champions Ultimate Team avec l’athlète en question ». Réussissez tous les défis d’un niveau pour obtenir les améliorations et débloquer d’autres niveaux avec d’autres défis à relever.

Améliorations :

Vous pouvez obtenir des améliorations pour votre athlète à chaque niveau que vous accomplissez. Cela peut aller d’améliorations globales des stats (ex. +5 GÉN) à des améliorations d’attributs très spécifiques (ex. +5 en Effet). Vous pouvez même personnaliser et améliorer les éléments suivants :

Gestes techniques

Rendements

Styles de jeu

Autres postes

Mauvais pied

Vous pouvez également débloquer de nouveaux éléments visuels et des arrière-plans animés pour les athlètes que vous préférez.

Tout au long de la saison :

Notre objectif est de faire en sorte que les Évolutions soient d’actualité et mises à jour. Nous vous proposerons d’autres possibilités d’évolution pour votre équipe tout au long de la saison. Certaines Évolutions pourraient n’être disponibles que pendant une durée limitée et doivent être accomplies au cours d’une période donnée, alors que d’autres devront l’être avant une date précise. Nous vous donnerons plus de détails sur les Évolutions dans un prochain article Paroles de développeurs.

Voici les réponses aux questions les plus souvent posées sur les Évolutions :

FAQ

Esr-il possible d’ajouter un joueur ou une joueuse Évolution sur le Marché des transferts ? Non. Une fois qu’un joueur ou une joueuse est confirmé(e) dans une Évolution, il ou elle devient non-échangeable.

Combien d’athlètes est-il possible de faire évoluer à la fois ? Vous pouvez avoir dans votre équipe autant de joueurs ou de joueuses Évolution que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez en activer qu’un ou qu’une à la fois en vue d’une amélioration.

Est-il possible d’alterner entre les athlètes que je souhaite améliorer ou dois-je terminer entièrement une Évolution avant de passer à une autre ? Vous pouvez alterner librement entre les Évolutions. Si vous vous consacrez à l’Évolution d’un joueur ou d’une joueuse Argent et que vous ne voulez pas l’intégrer à vos matchs Champions, vous pouvez opter pour un joueur ou une joueuse Évolution plus approprié(e) dans votre équipe principale et vous y consacrer.

Qu’advient-il de ma progression si je veux changer l’Évolution à laquelle je me consacre ? Votre progression est sauvegardée. Quand vous choisissez un joueur ou une joueuse et que vous poursuivez son Évolution, vous reprendrez là où vous vous étiez arrêté.

Puis-je retirer mon élément d’une Évolution ? Non. Chaque Évolution ne peut être terminée que par un seul joueur ou une seule joueuse, et vous ne pouvez pas retirer votre joueur ou votre joueuse ou déclarer forfait pour l’Évolution.

Puis-je utiliser des joueurs/joueuses Évolution dans les Défis Création d’équipe (DCÉ) ? Il n’est pas possible d’utiliser dans les DCÉ les athlètes avec une Évolution en cours. Une fois qu’un élément joueur ou joueuse est entièrement amélioré et que l’Évolution est terminée, vous pourrez l’utiliser dans les DCÉ.

Les Évolutions peuvent-elles avoir des limites de temps ? Oui, les Évolutions peuvent avoir des limites de temps. Si le chrono de l’Évolution arrive à expiration, vous remporterez toutes les améliorations pour les niveaux que vous avez accomplis. Vous ne pourrez pas récupérer les améliorations pour les niveaux non accomplis ou partiellement accomplis.

Puis-je impliquer le même joueur ou la même joueuse dans plusieurs Évolutions ? Oui ! Si le joueur ou la joueuse répond aux conditions d’éligibilité, vous pouvez l’utiliser dans plusieurs emplacements, mais pas dans plusieurs emplacements en même temps. Vous pouvez placer un joueur ou une joueuse dans une nouvelle Évolution une fois que son Évolution en cours est terminée.

La version Évolution d’un joueur ou d’une joueuse est-elle un double de l’élément initial ? Non. Une Évolution est un type d’élément unique.

Comment savoir, en match, quel joueur ou quelle joueuse je suis en train d’améliorer ? Un indicateur figurera au-dessus de la tête du joueur ou de la joueuse que vous êtes en train de faire évoluer.



Football féminin dans Ultimate Team™

Ultimate Team dans EA SPORTS FC™ 24 rassemble joueuses et joueurs sur un même terrain dans The World’s Game (le jeu universel). En ajoutant environ 1 600 athlètes, notre objectif est que chaque Ultimate Team soit unique et vous permette de créer votre équipe de rêve avec les joueuses et les joueurs que vous aimez.

5 nouveaux championnats

Avec l’ajout de cinq nouveaux championnats, vous aurez encore plus d’athlètes à ajouter à votre équipe.

Tous les clubs et toutes les joueuses des championnats suivants seront disponibles dès le lancement du jeu :

Barclays Women’s Super League (Angleterre)

D1 Arkema (France)

Google Pixel Frauen-Bundesliga (Allemagne)

Liga F (Espagne)

National Women’s Soccer League (États-Unis)

De plus, un certain nombre de clubs et de joueuses de l’UEFA Women’s Champions League seront disponibles dans Ultimate Team dès le lancement du jeu afin de vous offrir encore plus de possibilités de création d’équipe.

Est-ce que les joueurs et les joueuses évolueront sur le même terrain ?

Oui. Tout le monde évoluera sur le même terrain dans Ultimate Team. Avec plus d’athlètes à votre disposition, vous pourrez faire preuve d’une plus grande créativité avec des équipes hybrides de plusieurs championnats.

Comment fonctionnera le Collectif ?

Le système du Collectif restera le même, mais vous aurez la possibilité de lier à la fois des joueuses et des joueurs. Toutes les joueuses et tous les joueurs continueront à se lier à d’autres athlètes des mêmes championnats et des mêmes pays (par exemple les joueuses de WSL seront liées à d’autres joueuses de WSL, les joueuses et les joueurs de nationalité anglaise pourront partager des liens ensemble, etc.). Cette année, vous pourrez également lier des joueuses à des joueurs évoluant dans le même club (par exemple, toutes les joueuses de Chelsea de la Barclays Women’s Super League seront liées à tous les joueurs de Chelsea de Premier League).

Comment les éléments des joueurs et des joueuses sont-ils intégrés dans Ultimate Team ?

Évolutions – À la fois les joueurs et les joueuses peuvent prétendre aux Évolutions tant qu’ils ou elles répondent aux exigences de l’Évolution en question.

ICÔNES et Héroïnes – Quelques-unes des meilleures joueuses seront disponibles en tant qu’ICÔNES et Héroïnes. La sélection complète des éléments sera révélée très prochainement.

Marché des transferts – Toutes les joueuses et tous les joueurs échangeables seront consultables sur le Marché des transferts en fonction de leur championnat, de leur club, de leur nationalité, de leur poste, de leur prix, etc.

Packs – Les joueuses et les joueurs seront disponibles ensemble dans les packs.

Objectifs – À la fois les joueuses et les joueurs pourront participer aux conditions et aux récompenses des objectifs.

Défis Création d’équipe (DCÉ) – Vous pourrez soumettre toutes les joueuses et tous les joueurs dans les DCÉ tant que les conditions seront respectées (nationalité, poste, championnat, club, etc.). Avec toutes ces joueuses et tous ces joueurs à votre disposition, de nombreuses possibilités s’offriront à vous pour l’accomplissement d’un DCÉ.

Moments – Les joueurs et les joueuses seront disponibles dans Moments pour mettre à l’honneur des matchs et des rencontres historiques.

Draft Ultimate Team – Toutes les joueuses et tous les joueurs disponibles dans Ultimate Team peuvent intégrer votre équipe dans la Draft Ultimate Team.

Comment fonctionnent les notes dans Ultimate Team ?

Tous les athlètes dans Ultimate Team reçoivent des notes par rapport aux championnats et aux compétitions qu’ils ou elles disputent dans la réalité. Les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs des plus grands championnats disposeront de leurs notes sur le même terrain virtuel dans Ultimate Team. Les notes de base des athlètes seront conformes au mode Coup d’envoi dans EA SPORTS FC 24 où les équipes masculines et féminines jouent de façon indépendante (par exemple, les athlètes avec une note de 85 dans Coup d’envoi auront une GÉN de base de 85 dans Ultimate Team).

Les notes seront révélées en septembre.

Styles de jeu

Les Styles de jeu apportent une toute nouvelle dynamique à Ultimate Team™ en allant au-delà des notes générales afin que vous puissiez créer votre équipe en fonction de vos connaissances des joueuses et des joueurs et de leur façon d’évoluer sur le terrain.

Chaque style de jeu affecte le gameplay en offrant aux athlètes des capacités uniques, que vous verrez et ressentirez, et qui rendent leur jeu plus réaliste. Les Styles de jeu+ améliorent ces capacités signature à un niveau de classe mondiale. À l’image des plus grandes stars capables de hausser leur niveau de jeu au-dessus de la normale, vous pourrez déclencher des gestes dignes des têtes puissantes de Sam Kerr ou de la technique acrobatique d’Haaland.

Les Styles de jeu vont modifier votre regard sur les éléments. En étudiant le Marché des transferts ou en analysant le jeu de votre adversaire dans la séquence d’avant-match, vous devez faire attention aux Styles de jeu de chaque athlète. Cela peut vous donner une bonne indication sur la stratégie que mettra en place votre adversaire. Dans cet article, nous allons aborder dans le détail ce qui va changer pour vous dans Ultimate Team. Pour en savoir plus sur l’impact des Styles de jeu et des Styles de jeu+, veuillez consulter l’article Au cœur du gameplay ici.

Si un joueur ou une joueuse dispose d’un Style de jeu+, une icône s’affiche sur le devant de son élément. Vous trouverez plus de détails sur les Styles de jeu dans l’une des vues des éléments ainsi que dans la Bio.

Si vous obtenez dans un pack un joueur ou une joueuse d’un championnat que vous ne connaissez pas bien, mais qu’il ou elle dispose d’un Style de jeu+, ça vaut la peine de l’étudier et de l’essayer. L’autre solution pour bien découvrir les Styles de jeu+ consiste à accorder la priorité à ces athlètes dans vos choix de Draft Ultimate Team.

Mises à jour d’après-lancement des Styles de jeu

Même si seulement les plus grandes stars disposeront d’un Style de jeu+ au lancement du jeu, nous publierons d’autres versions d’athlètes avec différentes Styles de jeu dans nos campagnes tout au long de l’année. Vous pourrez également personnaliser vos athlètes grâce aux Évolutions et leur ajouter différents Styles de jeu tout au long de l’année.

Objectifs

Les Objectifs sont l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Ultimate Team et nous les avons spécialement repensés pour EA SPORTS FC 24. Ultimate Team offre tant de contenu captivant qu’il est parfois difficile de trouver ce qui vous convient. Les Groupes d’Objectifs seront désormais répartis dans plusieurs onglets pour vous aider à gérer votre progression plus facilement. Même si les Objectifs ont toujours été extrêmement amusants, leur présentation était auparavant un peu aride. Certains groupes d’objectifs disposeront désormais d’arrière-plans thématiques afin de rendre tout le dynamisme et toute la singularité de nos campagnes.

Tout récupérer

Les objectifs regorgent de nombreuses récompenses et celles-ci peuvent vite s’accumuler pour les plus stakhanovistes du jeu. Nous tenons à ce que vous puissiez vous retrouver plus rapidement au cœur de l’action, et c’est pourquoi nous avons intégré un nouveau bouton Tout récupérer.

En appuyant sur ce bouton, vous pourrez récupérer toutes les récompenses des objectifs que vous aurez remplis dans un seul groupe d’objectifs afin de les envoyer dans votre club.

Améliorations réclamées par la Communauté

Nous apprécions vraiment les membres de notre Communauté et leurs commentaires. Nous vous écoutons et nous avons largement tenu compte de vos commentaires sur les forums et les réseaux sociaux pour définir et hiérarchiser nos priorités.

Pour Ultimate Team dans EA SPORTS FC™ 24, il était important pour nous de consacrer du temps aux changements et aux améliorations que vous réclamiez. N’hésitez pas à partager vos commentaires avec nous, nous apprécions vraiment cette démarche !

Conception des éléments

Comme vous l’avez probablement remarqué, nous avons apporté des changements à la conception de nos éléments. En modifiant l’architecture de l’information sur les éléments, nous avons créé 30 % d’espace en plus pour les photos et les images dynamiques des athlètes. La qualité visuelle des éléments en est ainsi améliorée.

Éléments plus grands et nouvelle présentation Tous les éléments du jeu ont changé de forme et de taille. La disposition de la face principale des éléments a radicalement changé avec une plus grande place accordée aux portraits des athlètes et à l’arrière-plan. Les écussons de club et pays apparaissent désormais au bas de l’élément, les écussons de championnat ont également été ajoutés, les attributs figurent sur une seule ligne et le statut de premier détenteur a été ajouté.

Améliorations spéciales des éléments Le contour des éléments spéciaux/en forme ressortent davantage visuellement avec une nouvelle esthétique apportée à l’ouverture des éléments.



Suppression du modificateur de poste et améliorations de la recherche de club

Pour simplifier encore davantage la création d’équipe, nous avons complètement supprimé les consommables Modificateur de poste. Vous pouvez désormais déplacer librement les éléments des joueurs et des joueuses dans l’équipe et les athlètes commenceront automatiquement à contribuer au Collectif à leurs postes primaire et autres.

Ce changement est également disponible dans les DCÉ et dans la Draft Ultimate Team afin d’offrir plus de souplesse et de faciliter la création de vos équipes.

Recherche de club

En ce qui concerne les DCÉ et la recherche de club, nous avons tenu compte de vos commentaires ! Nous avons veillé à cacher les athlètes de prêt lorsque vous créez une équipe dans les DCÉ.

De plus, nous avons modifié le fonctionnement de la recherche de postes dans votre club. La recherche de poste par défaut comprendra désormais les postes primaires et autres afin de faciliter la création d’équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez également restreindre la recherche pour vous concentrer uniquement sur les postes primaires.

Sachez que la recherche combinée ne sera disponible que pour votre club. La recherche sur le Marché des transferts continuera de se concentrer uniquement sur les postes primaires.

Changements d’ICÔNES : Collectif et versions

Dès le lancement du jeu, les ICÔNES disposeront d’une version de base unique, à aligner sur les éléments Héros et classiques. Nous immortaliserons les grandes heures et la carrière de ces athlètes de légende en continuant à publier d’autres versions Campagne des Héros et des ICÔNES tout au long de l’année.

Dans EA SPORTS FC™ 24, chaque ICÔNE de votre équipe apportera une contribution supplémentaire au Collectif à chaque championnat représenté dans votre équipe. Si vous ajoutez deux ICÔNES, cela représente deux contributions au Collectif, ce qui vous garantit au moins un point Collectif pour chaque championnat. Cette contribution championnat s’ajoute au Collectif pays.

En outre, nous avons le plaisir de faire débuter dans EA SPORTS FC des ICÔNES féminines et des Héroïnes en hommage aux anciennes joueuses qui ont fait du football ce qu’il est devenu aujourd’hui avec des légendes comme Mia Hamm, Sonia Bompastor, Alex Scott et bien d’autres encore !

Améliorations des éléments

Vous avez obtenu un nouveau maillot ou un tifo sympa dans un pack ? Vous pouvez désormais utiliser manuellement vos éléments de personnalisation directement depuis l’écran Nouveaux éléments. Les éléments de personnalisation utilisés prendront automatiquement l’emplacement disponible suivant dans votre stade. Si aucun n’est disponible, un élément Personnalisation déjà utilisé sera remplacé.

Vous avez ouvert un pack avec beaucoup d’éléments non-échangeables en double ? Vous pouvez désormais les échanger en masse avec leurs versions échangeables dans votre club.

Enfin, et ce n’est pas rien, vous trouverez encore plus facilement les athlètes avec une accélération Longue grâce à la présence des types d’accélération dans leur Bio.

Clubs

Championnats Clubs

Il n’y a rien de plus gratifiant que d’accomplir quelque chose collectivement, entre partenaires, supporters, groupe d’amis ou dans le cadre d’un Club. C’est pour ça que nous aimons toutes et tous le football, et c’est aussi pour ça que nous aimons jouer à Clubs. C’est pourquoi, dans EA SPORTS FC™ 24, vous pourrez toujours tenter d’accéder à la gloire avec le nouveau format de championnat de Clubs.

Dans Clubs, chaque saison de championnat se déroule sur environ 6 semaines et est divisée en 2 phases avec différents enjeux :

Phase de championnat

Phase de playoffs

Phase de championnat

La phase de championnat marque le début de chaque nouvelle saison. Accumulez des points en remportant des matchs et battez-vous pour monter de la Division 5 aux divisions supérieures pour atteindre le sommet de la pyramide de Clubs : la division Élite. Plus votre classement est élevé, plus les récompenses sont importantes et plus vous avec la possibilité de vous battre pour jouer les playoffs.

Matchs de championnat

En commençant à partir de la Division 5, les clubs ne disposeront plus d’un nombre limité de matchs pour obtenir les points nécessaires à la lutte pour la promotion. Dans EA SPORTS FC™ 24, chaque point remporté vous rapproche un peu plus du succès. Ainsi, une défaite ne nuira pas à votre nombre total de points, et surtout, ne vous mettra pas en danger de relégation – mais cela ne veut pas dire que tout sera facile.

Chaque nouvelle division proposera des adversaires de plus en plus coriaces et vous aurez besoin de marquer plus de points pour atteindre les matchs de promotion.

Matchs de promotion

Lorsqu’un club a remporté le nombre de points requis dans sa division, il accède aux matchs de promotion.

Il s’agit d’une série de matchs couperet qui décideront de votre sort de promotion dans les différentes divisions des championnats. Les matchs nuls ne vous serviront à rien et vous devrez gagner un certain nombre de rencontres fixé à l’avance (gagner 1 match sur 3, par exemple). Si vous obtenez le nombre de victoires requises, vous pourrez célébrer votre promotion. Dans le cas contraire, votre club restera dans sa division avec un nombre total de points réduit, et vous devrez à nouveau tenter votre chance.

À mesure que vous grimpez dans les divisions, la compétition pour la promotion gagnera en intensité afin de proposer un défi adapté aux clubs de tous niveaux, tout en garantissant que la division Élite soit réservée à la crème de la crème.

Après la phase de championnat, tous les clubs sont verrouillés dans leur division respective et la phase de playoffs pourra débuter.

Récompenses championnat

Chaque fois que votre club est promu, vous remporterez des récompenses de club sous la forme de fans pour renforcer la réputation de votre club, ou sous la forme d’éléments de personnalisation de club pour marquer votre progression dans les divisions.

À chaque nouvelle saison, une nouvelle gamme d’éléments de personnalisation de club sera disponible pour votre club. Chaque ensemble se compose d’un maillot, d’un tifo et d’un lot Stade. Atteignez les sommets de la division Élite pour débloquer l’ensemble complet.

Phase de playoffs

Les playoffs sont une sorte de couronnement, l’événement phare de chaque saison de championnat. Disputés la dernière semaine de chaque saison, ces playoffs marquent un moment où votre équipe doit faire preuve d’unité et se battre pour obtenir les honneurs et de superbes récompenses face aux meilleurs clubs de votre division.

Au début des playoffs, tous les clubs seront verrouillés dans des groupes en fonction de leur division et doivent disputer un nombre de matchs pour obtenir le meilleur rang possible dans le classement des playoffs de leur division respective.

L’enjeu des matchs de playoffs est de taille. Les matchs nuls ne sont pas une option et il vous faudra disputer une prolongation et une éventuelle séance de tirs au but pour désigner le club vainqueur de la confrontation. La différence de buts peut être déterminante, aussi ne faut-il rien lâcher si vous voulez que votre club ait une chance face à ses adversaires.

Une fois que votre club a terminé tous ses matchs de playoffs pour la saison, vous pouvez continuer à jouer des matchs de championnat pendant la phase des playoffs pour améliorer la réputation de votre club et votre note technique. Toutefois, vous ne pourrez plus marquer de points en vue de la promotion.

Récompenses des playoffs et de fin de saison

À l’issue de chaque saison de championnat, vous et votre club obtiendrez des récompenses en fonction de vos performances en playoffs. Alors que toute l’attention se focalise sur votre club, les playoffs représentent votre meilleure chance de faire progresser la réputation de votre club, mais la véritable récompense reste le trophée du championnat.

Chaque saison disposera de son propre trophée en or, en argent ou en bronze, et il figurera aux côtés de l’écusson de votre division pour indiquer la performance de votre club en playoffs pour saluer les performances de votre club. Il sera visible dans votre nouvelle salle des trophées (ainsi que dans votre stade).

En reconnaissance de sa contribution, toute personne qui participe au moins à un match de playoffs pour son club et qui reste dans l’effectif à la fin de la saison remportera des PIÈCES VOLTA, à dépenser dans les derniers équipements de la BOUTIQUE VOLTA, ainsi que des Points Saison à utiliser dans le cadre de la progression partagée de leur club et de VOLTA FOOTBALL. Plus la division est élevée et plus votre club est bien classé, plus vous recevrez de récompenses. Toutes les récompenses Playoffs vous seront envoyées, ainsi qu’à votre club, lors de votre première arrivée dans un club après une courte période de calcul des récompenses.

Une nouvelle saison débutera quand la saison précédente prend fin. À ce moment-là, les clubs retrouveront leur division de départ et l’épopée vers les sommets recommencera.

Fans et réputation

Réputation du club

Pour la première fois, chaque match de club contribuera à un système de progression partagé afin de permettre aux clubs de se développer ensemble. En disputant des matchs, les clubs gagneront des fans qui contribueront à améliorer leur réputation globale et à atteindre de meilleurs niveaux de réputation, passant du statut de Héros locaux à Renommée mondiale.

À chaque niveau de réputation, les clubs débloqueront les éléments suivants :

Partenaires IA avec une meilleure GÉN

Stades de niveau supérieur

Accessoires stade

Styles de jeu

Les Styles de jeu optimisés par Opta apportent une nouvelle dimension à la spécialisation de votre Pro virtuel dans EA SPORTS FC™ 24.

Chaque Style de jeu influe grandement sur la jouabilité et octroie à votre Pro virtuel une gamme de capacités uniques qui feront sa singularité sur le terrain. Les Styles de jeu+ font passer ces capacités signature à un niveau de classe mondiale qui reflètent le talent des plus grandes stars comme Erling Haaland et ses gestes acrobatiques, ou encore Sam Kerr et ses têtes puissantes.

Vous aurez toute latitude pour expérimenter et affiner votre spécialité avec au total 6 emplacements Styles de jeu et 2 emplacements Styles de jeu+ à débloquer pendant toute la progression de votre Pro virtuel. Dès votre premier accès à Clubs dans EA SPORTS FC™ 24, vous disposerez d’un emplacement Styles de jeu et toute la gamme des Styles de jeu sera débloquée pour commencer votre aventure. À partir de là, vous pourrez débloquer jusqu’à un maximum de 6 emplacements Styles de jeu en gagnant de l’EXP Progression et en améliorant le niveau de votre Pro virtuel. Une fois que vous aurez disputé plusieurs matchs et que votre style de jeu aura commencé à prendre forme, vous pourrez débloquer des Styles de jeu+ et obtenir jusqu’à 2 emplacements Styles de jeu+ au maximum, ce qui vous permettra d’améliorer encore plus les capacités qui définissent votre façon de jouer.

Même si vous êtes libre d’attribuer n’importe quel Style de jeu+ débloqué à votre Pro virtuel, chaque groupe de poste (ATT, MIL, DÉF, G) aura un nombre maximum de Styles de jeu à attribuer depuis chaque groupe de Styles de jeu. Cela devrait vous donner suffisamment de marge d’expérimentation tout en vous encourageant à trouver des solutions en utilisant tous les groupes de postes.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des Styles de jeu, consultez notre article Paroles de développeurs consacré à la jouabilité.

Classements et note technique

Pour coïncider avec l’ajout du Cross-Play et des nouveaux championnats, nous avons réactualisé nos classements Club avec l’introduction d’une note technique basée sur les clubs.

Qu’est-ce que la note technique ?

Elle indique le niveau technique de votre club par rapport à d’autres clubs en fonction de performances passées.

À quoi sert la note technique ?

Il s’agit simplement d’un outil utilisé pour évaluer les clubs et les comparer les uns aux autres. Elle ne sert pas à influencer le matchmaking ou tout autre processus. Le matchmaking pour les matchs de championnat et de playoffs cherche avant tout un adversaire dans la même division que votre club.

Comment est-elle calculée ?

Les matchs de championnat et de playoffs que vous disputez dans Clubs dans EA SPORTS FC™ 24 détermineront les changements apportés à votre note technique. En cas de victoire, votre note technique augmentera sûrement ; en cas de défaite, elle baissera sûrement.

L’ampleur de sa variation dépendra de plusieurs facteurs clés.

Tout d’abord, cela dépendra de votre note technique actuelle et celle de votre adversaire ; votre note technique augmentera plus si vous battez un club avec une note technique supérieure à la vôtre que si vous battez un club doté d’une note technique inférieure à la vôtre. De la même manière, votre note technique diminuera davantage si vous perdez face à un club ayant une note technique similaire ou inférieure à la vôtre.

Ensuite, cela dépendra aussi de la différence de buts entre vous et votre adversaire ; plus la différence de buts est importante, plus l’impact sur votre note technique variera.

Enfin, cela dépendra du type de match. Les changements apportés aux notes techniques seront plus importants dans les matchs de playoffs que dans les matchs de championnat. Donc, dans les matchs de playoffs, l’enjeu ne se limite pas qu’à votre classement en playoffs.

Réactualisation des matchs libres

Le salon des matchs libres a été réactualisé dans EA SPORTS FC™ 24. Avec vos partenaires, lorsque vous avez réalisé de bonnes performances sur le terrain, nous tenions à vous faciliter les choses pour rester ensemble, renforcer de nouveaux liens et veiller à ce que chaque match libre reste une expérience de jeu agréable.

Après la formation de votre nouvelle équipe avec vos partenaires pour disputer un match libre, par défaut, vous resterez ensemble d’un match à l’autre. Sélectionnez simplement « Prochain match » dans le menu d’après-match – ou laissez défiler le compte à rebours pour retourner au salon avec vos partenaires et vous préparer à rejouer. Si vous souhaitez quitter vos coéquipiers et retourner dans votre salon d’origine, sélectionnez simplement Quitter à partir du menu d’après-match.

Personnalisation d’athlète

EA SPORTS FC™ 24 vous proposera encore plus d’éléments de personnalisation d’athlètes qu’auparavant. Vous disposerez ainsi de plus de tatouages, de coupes de cheveux et de pilosités, mais aussi de plus de chaussures pour vous et votre équipe dans Clubs et VOLTA FOOTBALL.

Dans VOLTA FOOTBALL, la BOUTIQUE VOLTA s’est dotée d’une multitude de nouveaux éléments Essentiels pour soigner l’apparence de votre Pro virtuel avec des tenues et des lots incroyables disponibles tout au long de l’année.

Fonctionnalités spécifiques à la Switch

Zoom et navigation sur l’écran tactile

Lorsque vous jouez sur un appareil portable, vous pourrez interagir avec l’écran et modifier le niveau de zoom d’un simple geste :

Touchez l’écran avec 2 doigts

Pour zoomer, éloignez vos doigts l’un de l’autre tout en touchant l’écran.

Pour dézoomer, rapprochez vos doigts l’un de l’autre tout en touchant l’écran.

Lorsque vous ôtez vos doigts de l’écran, le niveau de zoom actuel est maintenu pendant 5 secondes, après quoi l’écran revient au zoom par défaut de 100 %.

Vous pouvez également naviguer dans les menus ou paramétrer des instructions de match en utilisant la compatibilité Écran tactile. Il vous suffit de tapoter sur un bouton interactif ou un élément du jeu pour le sélectionner.

La compatibilité Écran tactile ne fonctionne pas pendant les matchs.

Vous pouvez activer ou désactiver ces deux options dans les Paramètres d’accessibilité.

Multijoueur avec un seul Joy-Con

La compatibilité Joy-Con séparés vous permet de jouer en mode coopératif multijoueur ou en 1c1 avec une seule manette Joy-Con.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité sur l’écran Choix d’une équipe en appuyant sur le bouton Y.

Sur cette page, vous pouvez changer de manette en appuyant simultanément sur SL et SR sur chaque Joy-Con.

Une fois que vous avez choisi une configuration, appuyez sur « Prêt » sur chaque Joy-Con pour revenir au jeu.

Saisons locales

Le mode Saisons locales est un mode spécifique à la Switch qui vous permet de jouer avec une autre personne jouant sur Switch et située à proximité (10 mètres).

Ce mode utilise exclusivement la connexion Wi-Fi intégrée de la Switch, vous pouvez donc jouer même si vous n’êtes pas connecté(e) à un réseau. C’est un excellent moyen pour vous et vos proches de profiter d’EA SPORTS FC 24 lors d’un voyage ou dans des lieux isolés où l’accès au réseau est limité.

Pour y jouer, accédez à Saisons locales dans le menu principal et sélectionnez le mode Saisons simultanément sur les deux consoles.

Une fois le matchmaking effectué, si vous êtes satisfait(e) de votre sélection, vous pouvez commencer à jouer.

Styles de jeu optimisés par Opta

Optimisés par les données réelles collectées par Opta et d’autres sources, les Styles de jeu apportent une nouvelle dimension aux athlètes en allant au-delà des notes générales pour donner vie aux capacités qui les rendent uniques sur les terrains. Chaque style de jeu affecte le gameplay en offrant aux athlètes des capacités uniques, que vous verrez et ressentirez, et qui rendent leur jeu plus réaliste. Les Styles de jeu+ font passer ces capacités signature à un niveau de classe mondiale (pensez au tir puissant d’Haaland ou au tir en finesse de Sam Kerr), reflétant ainsi les aptitudes des plus grandes stars à atteindre un niveau de jeu hors normes.

Pour lire l’article complet Paroles de développeurs consacré aux Styles de jeu, rendez-vous sur https://www.ea.com/fr-fr/games/ea-sports-fc/fc-24/news/fc-24-playstyles-deepdive

Attaque

Passes

Les passes vous apportent de nouveaux outils pour faire ressortir vos talents dans ce domaine. Les nouveautés comme les passes précises, l’effet à la demande et les têtes forcées ne sont que quelques-unes des nouveautés qui vous permettent de mieux maîtriser l’issue de vos passes.

Passes précises

Les passes précises vous permettent de brosser vos passes avec une très grande précision. Cette mécanique, basée sur la technique, se cale sur la précision de vos gestes lors de la visée vers un endroit précis. La personne à qui est destinée une passe précise essaiera de se déplacer vers la destination du ballon.

Pour effectuer une passe précise, plusieurs options s’offrent à vous :

Appuyez sur R + X pour une Passe à ras de terre Vous pouvez ajouter de l’Effet avec ZL (plus d’infos ci-dessous)

pour une Appuyez sur R + Y pour une Passe lobée précise

Grâce à cette nouvelle mécanique, les passes sont plus techniques afin que les joueurs et les joueuses capables de se créer des espaces et de viser avec précision soient récompensés.

Les attributs suivants sont ceux qui comptent le plus lors de la tentative d’une passe précise :

Passes longues et Passes courtes, la Vista et le Calme, mais dans une moindre mesure, Effet sur les tentatives de passes brossées .

et la Vista et le Calme, mais dans une moindre mesure, Effet sur les tentatives de passes brossées Ces attributs améliorent la précision des passes lobées précises et la qualité des passes à ras de terre précises.

Effet à la demande

Vous donner la possibilité de maîtriser plus d’aspects dans votre jeu a été l’une de nos priorités cette année, et c’est ainsi qu’est née l’idée d’effet à la demande. Vous avez désormais la possibilité d’enrouler vos passes à ras de terre, vos passes en profondeur et vos passes précises à ras de terre pour obtenir des passes d’une précision inégalée à ce jour.

Pour demander une passe avec un effet à la demande :

Appuyez sur ZL + B pour une Passe à ras de terre avec effet

pour une Appuyez sur ZL + X pour une Passe en profondeur avec effet

pour une Appuyez sur R + ZL+ X pour une Passe à ras de terre précise avec effet

pour une La puissance de la passe doit être supérieure à 40

L’attribut Effet s’ajoute au calcul de la qualité de la passe et détermine la quantité d’effet appliqué.

Têtes forcées

Vous pensez qu’il est préférable d’effectuer une remise de la tête pour lancer une contre-attaque ? C’est désormais possible grâce aux têtes forcées.

Pour demander une remise de la tête forcée :

Appuyez sur ZL + ZR + type de passe

Le joueur ou la joueuse essaiera d’effectuer une remise de la tête si le ballon se situe à plus de 90 centimètres du sol.

Ajout de centaines d’animations inédites et réactualisées pour les têtes, passes lors de duels, passes du bout du pied et passes glissées.

Contrôle du ballon (dribbles)

Dans le football, tout est dans le contrôle. Ainsi, comme dans d’autres aspects d’EA SPORTS FC™ 24, nous tenons à vous donner plus de maîtrise dans ce secteur du jeu.

Contrôle orienté

Le contrôle orienté est une nouveauté d’EA SPORTS FC™ 24 qui vous permet de dévier rapidement le ballon dans n’importe quelle direction pour enchaîner ensuite sur un autre geste. Ce geste est idéal pour mettre le ballon hors de portée de votre adversaire ou pour surprendre votre vis-à-vis dès le contrôle du ballon.

Le dribble avec contrôle orienté peut être effectué lors des dribbles ou d’un contrôle, ce qui en fait une arme offensive très polyvalente.

Pour demander un dribble avec contrôle orienté :

Appuyez sur R + stick droit pour un Contrôle orienté.

Si vous donnez un petit coup avec le stick droit, vous pousserez le ballon moins loin, alors que si vous maintenez le stick droit, le ballon ira plus loin.

Les dribbles avec contrôle orienté servent à annuler les passes et les tirs.

Dribbles sans contact

Les dribbles sans contact vous permettent de vous déplacer autour du ballon sans le toucher. Utilisez cette technique pour ajuster le placement de votre corps et vous placer sur votre bon pied pour gagner en efficacité sur les tirs et les passes. Ce geste peut être utilisé pour faire attirer votre adversaire et combiné aux dribbles orientés pour feinter votre vis-à-vis.

Pour effectuer des dribbles sans contact :

Maintenez ZL + L + LS pour vous déplacer autour du ballon.

pour vous déplacer autour du ballon. Ce geste peut être activé ou désactivé dans le menu Paramètres.

Accélération contrôlée

L’accélération contrôlée vous permet de dribbler plus rapidement que lorsque vous trottinez, mais moins rapidement que si vous étiez en pleine accélération. Sur l’accélération contrôlée, les gestes sont plus maîtrisés et vous pouvez garder le ballon au plus près de vous.

Pour effectuer une accélération contrôlée :

Maintenez R

Vos attributs Dribbles et Vitesse auront une incidence sur votre vitesse et votre maîtrise du ballon.

Autres changements apportés au contrôle du ballon

Feintes vers l’arrière – Ajout de nouvelles animations avec une plus grande couverture directionnelle.

– Ajout de nouvelles animations avec une plus grande couverture directionnelle. Feintes de la tête – Ajout de nouvelles animations sur les feintes de la tête. L’attribut Précision des têtes affecte désormais votre précision et votre maîtrise des feintes de la tête.

Ajout de nouvelles animations sur les feintes de la tête.

Tirs

Cette année, nous avons apporté plusieurs changements aux tirs afin d’améliorer la réactivité, et nous avons ajusté les types d’assistance sur les tirs pour récompenser votre talent.

Tirs précis

Pour EA SPORTS FC™ 24, nous avons pris en compte tous les commentaires reçus sur les tirs semi-assistés et nous avons repensé ce système pour le rebaptiser Tirs précis. Ce nouveau type de tirs peut être activé dans le menu Paramètres sous la rubrique Assistance sur les tirs. Comme auparavant, notre objectif est de récompenser les personnes capables de viser avec précision avec une issue des frappes de balle plus cohérente.

Les tirs précis se composent de trois éléments principaux :

Récompense sur la visée – Il s’agit d’un élément essentiel du système où la précision des tirs devient plus importante en approchant du but adverse. Par rapport à une frappe assistée dans une position similaire, la précision d’un tir précis sera considérablement améliorée. Indicateur de visée – Il s’agit d’un nouvel indicateur de visée sous votre joueuse ou votre joueur. Lorsque vous tirez, il vous aide à comprendre où vous visez. Cet indicateur peut être désactivé dans les options visuelles de l’entraîneur .

Passe décisive dans les 5m50 – Grâce à la nouvelle logique pour les passes décisives sur les tirs en première intention dans la zone des 5m50, vous n’aurez plus besoin de faire preuve d’une grande précision au moment du déclenchement de la frappe.

Têtes forcées

Suite à un centre dans la surface, vous pensez que le meilleur choix reste la tête plongeante ? Désormais, comme pour les passes, vous pouvez demander une tête forcée pour essayer de marquer.

Pour demander une tête forcée :

Appuyez sur ZL + ZR + A

Le joueur ou la joueuse essaiera de placer une tête si le ballon se situe à plus de 90 centimètres du sol.

Améliorations des tirs

Tirs rapides – En tapotant A près du but adverse, votre joueur ou votre joueuse essaiera de tirer le plus rapidement possible pour déclencher une frappe très réactive. La puissance doit être inférieure à 30 % de la barre. La frappe doit être déclenchée dans la surface de réparation. En dehors de cette zone, vous effectuerez un tir rasant .

– En tapotant près du but adverse, votre joueur ou votre joueuse essaiera de tirer le plus rapidement possible pour déclencher une frappe très réactive. Annulation des tirs avancés – Les tirs peuvent maintenant être annulés avec une variété de gestes techniques. Après avoir armé votre frappe, vous disposez d’un bref laps de temps pour utiliser le stick droit pour effectuer un geste technique.

– Les tirs peuvent maintenant être annulés avec une variété de gestes techniques.

Défense

Actions défensives

Afin d’apporter une plus grande variété dans le jeu défensif et pour favoriser les interactions manuelles en défense, nous avons élargi la panoplie des outils défensifs.

Défense avancée

La défense avancée est un nouveau paramètre qui modifie la disposition des commandes défensives. L’objectif est de vous offrir la possibilité de choisir quelle action défensive vous souhaitez déclencher.

Appuyez sur B pour demander une charge à l’épaule ou vous interposer

pour demander une charge à l’épaule ou vous interposer Appuyez sur A pour demander un tacle debout

Autres améliorations défensives

Nous avons intégré de nouvelles animations sur les interventions et les charges à l’épaule en face-à-face pour améliorer les situations où ces mécanismes se produisent.

Nous avons amélioré certaines animations en ajoutant des centaines de nouveaux tacles, dont les interventions avec le talon ou encore les tacles et les contres qui arrêtent nettement le ballon, tout en augmentant leur portée et leur efficacité.

Placement défensif

Défense en zone

Dans les cas avec une profondeur supérieure à 45, les athlètes presseront leurs adversaires plus haut du terrain et plus près du ballon pour tenter de couper les éventuelles lignes de passes. Ceci peut ouvrir des brèches pour l’équipe en attaque lorsque le pressing prend fin.

Lorsque le ballon est près de la ligne de touche, les athlètes en défense monteront sur le ballon pour réduire les possibilités de passes courtes et apporter du soutien. Cela peut laisser des possibilités d’attaque sur les extrémités latérales du terrain.



Changements dans la tactique du pressing

Lorsque vous utilisez des tactiques de pressing, comme le pressing constant, le pressing après une perte de balle ou le pressing de tous les instants, le marquage sera plus varié et les athlètes auront un comportement singulier. L’objectif de ce changement est d’éviter que le rythme du jeu ne change complètement lors du passage à une nouvelle tactique de pressing afin que l’équipe qui attaque puisse prendre de bonnes décisions sur ses passes pour essayer de se défaire du pressing.

Gardien

Les changements suivants ont été apportés aux gardiennes et aux gardiens dans EA SPORTS FC 24 :

Nouvelles déviations : lorsque le gardien ou la gardienne ne peut se saisir du ballon, il ou elle essaiera désormais de repousser le ballon vers des zones plus sûres ou hors des limites du terrain.

: lorsque le gardien ou la gardienne ne peut se saisir du ballon, il ou elle essaiera désormais de repousser le ballon vers des zones plus sûres ou hors des limites du terrain. Claquettes : meilleure détection des tirs en cloche afin de pouvoir effectuer des claquettes plus efficaces.

: meilleure détection des tirs en cloche afin de pouvoir effectuer des claquettes plus efficaces. Mise à jour des animations : améliorations ou création de nouvelles animations sur les arrêts avec les pieds, les plongeons et les arrêts réflexes.

Changement de joueur et de joueuse

La permutation de joueur et de joueuse vous permet de personnaliser ces changements selon vos préférences.

Sensibilité changement stick droit Vous pouvez désormais contrôler ce qui est le plus important lors d’un changement de joueuse ou de joueur avec le stick droit : la distance de la joueuse ou du joueur ou l’inclinaison du stick. Lors du réglage de la sensibilité du changement avec le stick droit, plus la sensibilité est élevée, plus le jeu respectera l’inclinaison du stick droit lors du choix de l’autre joueuse ou joueur. Plus la sensibilité est faible, plus le jeu sélectionnera un joueur ou une joueuse proche même si le stick droit n’est pas incliné dans sa direction.



Préférence de changement de joueur ou de joueuse Au plus proche du ballon : la préférence est accordée aux joueurs ou aux joueuses les plus proches du ballon même s’ils ou elles sont légèrement derrière l’athlète avec le ballon Côté du but : la préférence est accordée aux joueurs ou aux joueuses du côté du but même s’ils ou elles sont plus loin de l’athlète avec le ballon. Classique : une combinaison de plusieurs facteurs, l’ancienne option par défaut.



Partout sur le terrain

Coups de pied arrêtés

Coups francs

Le renforcement de la puissance, de l’effet et de la retombée des passes lobées offre plus d’options de centres sur les coups francs excentrés.

offre plus d’options de centres sur excentrés. Le renforcement de la puissance, de l’effet et de la retombée du ballon sur les coups francs offre une plus grande variété dans les types de frappe sous différents angles.

offre une plus grande variété dans les types de frappe sous différents angles. Nous avons ajouté la possibilité d’effectuer des passes lobées de l’extérieur du pied.

Paramètres compétitifs / Mode compétitif

Pour rappel, même s’ils sont obligatoires dans certains modes, les paramètres compétitifs sont disponibles pour toutes les personnes qui le souhaitent et dans chaque mode d’EA SPORTS FC 24. Les Paramètres compétitifs / Changement Maître figurent maintenant dans le menu Paramètres sous la forme d’un préréglage. Le choix Préréglage compétitif modifiera uniquement les paramètres requis pour les modes ci-dessous.

Voici la liste des modes qui activent automatiquement le préréglage compétitif :

Rivals Ultimate Team, Champions Ultimate Team et Draft Ultimate Team (en ligne)

Saisons en ligne et Saisons Coop

Clubs

Dans les matchs amicaux et les matchs amicaux en ligne Ultimate Team, le Changement Maître compétition est activé par défaut, mais il n’est pas obligatoire.

Un nouveau paramètre a été ajouté au préréglage compétitif.

Défense avancée Vous pouvez choisir entre Défense tactique et Défense avancée lorsque le préréglage compétitif est activé.



Règles

Sévérité de l’arbitre : ajout de nouveaux systèmes pour faire la différence entre les options de sévérité des arbitres. Désormais, les arbitres sanctionneront différemment les hors-jeu, les tirages de maillot et les autres types de fautes en fonction de leur sévérité.

: ajout de nouveaux systèmes pour faire la différence entre les options de sévérité des arbitres. Désormais, les arbitres sanctionneront différemment les hors-jeu, les tirages de maillot et les autres types de fautes en fonction de leur sévérité. Meilleure détection des tacles : un nouveau système physique permet de mieux détecter les trajectoires des tacles et leur calcul pour une plus grande précision sur les fautes.

: un nouveau système physique permet de mieux détecter les trajectoires des tacles et leur calcul pour une plus grande précision sur les fautes. Améliorations générales : amélioration de la logique sur les contres et les situations avec un dernier défenseur pour une meilleure prise de décision sur les fautes.

Déplacements

Les nouvelles courses d’avatars s’appliquent dans les modes Carrière de joueur, Clubs et VOLTA FOOTBALL :

Tortue, Matilda, Lion, et bien plus encore

Humanisation des joueurs et des joueuses

Animations sur les blessures du haut du corps : les joueuses et les joueurs blessés au haut du corps bénéficieront désormais d’une nouvelle série d’animations en match.

Contestations : les attaquantes et les attaquants contesteront les décisions de l’arbitre en cas de dégagement du ballon sur la ligne.

Autres changements :

Collisions avec les panneaux publicitaires : les joueuses et les joueurs déclencheront de nouvelles animations s’ils ou elles ne peuvent pas s’arrêter avant de percuter les panneaux publicitaires afin de créer des anticipations plus réalistes sur les collisions.

les joueuses et les joueurs déclencheront de nouvelles animations s’ils ou elles ne peuvent pas s’arrêter avant de percuter les panneaux publicitaires afin de créer des anticipations plus réalistes sur les collisions. Maintien des mouvements partout : les gardiens et gardiennes maintiendront leurs mouvements sur les plongeons et les chutes au sol pour apporter des mouvements plus réalistes au jeu.

: les gardiens et gardiennes maintiendront leurs mouvements sur les plongeons et les chutes au sol pour apporter des mouvements plus réalistes au jeu. Évitement : ajout de nouvelles animations pour les athlètes évitant les contacts mutuels.

IA

L’IA utilisera les nouveaux Styles de jeu et leur mécanique dans EA SPORTS FC 24 comme les passes précises, les effets à la demande, la poussée sur la protection du ballon et les tirs rapides. Nous avons également apporté plusieurs améliorations à la stratégie et aux prises de décision de l’IA en match afin de renforcer le réalisme du gameplay à tous les niveaux de difficulté.