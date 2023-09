Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 11 au 17 septembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La version physique des deux premiers opus de la série Pikmin est aussi un carton, preuve une fois de plus que la série est enfin lancée au Japon comme partout dans le monde.

01./00. [NSW] Pikmin 1 + 2 <Pikmin 1 \ Pikmin 2> <ACT> (Nintendo) {2023.09.22} (¥4.527) – 23.941 / NEW

02./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 22.894 / 864.229 (-3%)

03./00. [PS5] Lies of P # <ADV> (Shinsegae I&C) {2023.09.19} (¥7.600) – 9.493 / 10.145

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.066 / 5.493.686 (+3%)

05./03. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 9.035 / 5.137.268 (-3%)

06./10. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 7.198 / 3.470.036 (+68%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.996 / 3.269.466 (+0%)

08./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.637 / 5.290.636 (+1%)

09./08. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 4.449 / 1.864.134 (-9%)

10./02. [NSW] Super Bomberman R 2 <ACT> (Konami) {2023.09.14} (¥5.450) – 4.433 / 16.021 (-62%)

Sans grosse sortie majeure, la Nintendo Switch s’offre une petite hausse de ventes, toujours très loin devant la concurrence qui se contente d’exister devant la console qui pend de l’age, mais ne fléchie pas.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 72.590 | 71.578 | 86.572 | 2.991.345 | 3.373.592 | 30.715.392 | | PS5 # | 46.729 | 38.611 | 29.522 | 2.031.594 | 731.868 | 4.408.983 | | XBS # | 9.058 | 1.670 | 12.179 | 109.144 | 221.769 | 507.539 | | PS4 # | 702 | 383 | 10 | 55.409 | 661 | 9.473.176 | | 3DS # | 73 | 21 | 41 | 2.664 | 9.488 | 24.600.561 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 129.152 | 112.263 | 128.324 | 5.190.156 | 4.337.378 | 70.898.026 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 43.482 | 35.865 | 26.380 | 1.769.450 | 655.684 | 3.829.395 | | PS5DE | 3.247 | 2.746 | 3.142 | 262.144 | 76.184 | 579.588 | | XBS X | 1.403 | 660 | 544 | 49.776 | 87.044 | 222.187 | | XBS S | 7.655 | 1.010 | 11.635 | 59.368 | 134.725 | 285.352 | |NSWOLED| 54.089 | 52.998 | 55.646 | 2.083.880 | 1.906.368 | 5.655.892 | | NSW L | 8.432 | 9.077 | 3.982 | 402.071 | 484.426 | 5.505.765 | | NSW | 10.069 | 9.503 | 26.944 | 505.394 | 982.798 | 19.553.735 | | PS4 | 702 | 383 | 10 | 55.409 | 661 | 7.897.453 | |n-2DSLL| 73 | 21 | 41 | 2.664 | 9.488 | 1.205.616 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+