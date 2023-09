La Pat’Patrouille est de retour dans un tout nouveau jeu d’aventure en monde ouvert, disponible dès maintenant sur consoles et PC

Paris, le 29 septembre 2023 – Outright Games, éditeur majeur de divertissements interactifs pour toute la famille, a le plaisir d’annoncer que PAW Patrol World – La Pat’Patrouille est enfin disponible ! Sous licence Paramount Consumer Products, le titre sort à l’occasion des 10 ans de PAW Patrol™, la série à succès produite par Spin Master Entertainment. Retrouvez dès maintenant PAW Patrol World – La Pat’Patrouille sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.

PAW Patrol World – La Pat’Patrouille est un jeu d’aventure en monde ouvert. Les fans de tout âge peuvent explorer librement les rues et les environs de la Grande Vallée, la ville natale des chiots. Mais ce n’est pas tout ! L’équipe britannique de doublage officielle prête également leurs voix aux personnages iconiques de la série : Justin Paul Kelley (Chase), Solomon Brown (Ryder), Kallan Holley (Stella), Devan Cohen (Ruben), et bien d’autres encore !

Incarnez vos chiots préférés de la série télévisée et collaborez pour sauver les festivités du Jour de la Pat’Patrouille : saurez-vous déjouer le plan machiavélique du maire Hellinger et de son équipe de chatons semeurs de pagaille ? Vous pourrez choisir parmi 8 personnages jouables : Chase, Stella, Marcus, Ruben, Rocky et Zuma de l’équipe d’origine, ou encore Tracker et Everest, deux autres protagonistes parmi les plus populaires de la franchise ! Au cours de vos missions, vous pourrez changer de chiot à tout moment, conduire leurs véhicules et utiliser leurs compétences uniques pour ramener la paix au sein de la Grande Vallée !

Offrant une accessibilité maximale aux fans les plus jeunes, PAW Patrol World – La Pat’Patrouille promet des heures de divertissement pour toute la famille. Les joueurs pourront explorer le monde librement (en mode solo ou coopératif 2 joueurs), effectuer de nombreuses missions, des quêtes secondaires et débloquer une multitude d’objets inspirés de la série : tenues, personnalisations de véhicules, autocollants, émoticônes, et bien d’autres éléments encore ! Les plus perspicaces ne manqueront pas de repérer Chickaletta, la poulette préférée de Mme Goodway, disséminée sur les diverses illustrations à collectionner tout au long du jeu.

« Chez Outright Games, nous nous efforçons d’adapter les franchises les plus populaires au monde pour les rendre accessibles aux fans de tout âge. », explique Stephanie Malham, directrice des opérations d’Outright Games. « Nos équipes collaborent de longue date avec Nickelodeon, Paramount et Spin Master et nous sommes fiers d’avoir créé cinq jeux PAW Patrol en partenariat avec ces marques emblématiques. C’est un réel plaisir de sortir un tout nouveau titre pour fêter les 10 ans de la licence ! »

PAW Patrol World – La Pat’Patrouille est basé sur la série animée à succès PAW Patrol qui raconte les aventures de Ryder, un jeune garçon féru de technologie, et de son équipe de chiots. Ensemble, ils sont toujours prêts à sauver leur prochain ! Forte de son succès mondial phénoménal, la série produite par Spin Master est régulièrement primée et classée parmi les meilleures séries jeunesse. Depuis ses débuts en 2013, le succès de PAW Patrol ne s’est jamais démenti. Disponible en 35 langues, diffusée dans 180 pays, la série touche plus de 350 millions de foyers. Plébiscitée par les plus jeunes aux quatre coins du monde, la série vient d’être renouvelée pour la 10e saison et proposera 26 nouveaux épisodes. Les fans pourront retrouver Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky, Zuma, Everest, Tracker et toute l’incroyable petite troupe pour des missions de sauvetage survoltées. De la Grande Vallée aux régions inexplorées de la jungle, aucun défi ne sera trop dur pour la Pat’Patrouille !

Jouez dès maintenant à PAW Patrol World – La Pat’Patrouille sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.