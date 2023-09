Ces dernières années nous ont permis de mettre en lumière de nombreux métiers ô combien indispensables à la survie générale, avec une évidence même pour les métiers liés aux secours de personnes. Dans cette optique, nous ne pouvons que faire preuve de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui se lèvent chaque matin pour venir en aide à leur prochain, sans faillir… à commencer par les pompiers, dont le courage n’a de cesse d’être mis à rude épreuve. Endosser ce rôle le temps d’une partie sur console est une véritable opportunité pour nous, et à ce titre, se doit de mettre en évidence un grand dévouement pour autrui… Nous n’en attendons pas moins du titre du jour !

Développé par Chronos Unterhaltungssoftware et édité par Astragon, quel honneur d’avoir le privilège de tester Firefighting Simulator – The Squad ! Porter secours à autrui, voilà qui s’annonce riche en émotions ! Nous sommes prêts, quitte à nous faire quelques brûlures au passage !

Premiers secours : ne pas se brûler les ailes !

À peine le titre lancé que nous arrivons sur le menu d’accueil qui résume déjà brièvement la situation du joueur : son surnom trône au sommet de l’écran, suivi de son niveau et de son expérience. Le tout sous un décor de gros camion rouge. Bienvenue pour le premier jour chez les pompiers !

La partie débute justement dans un véhicule, tandis que résonne une sirène de pompier. Ces bruits nous rappellent succinctement ceux qu’il était possible d’émettre lors de la construction des premiers objets en cours de techno ! Anecdote quand tu nous tiens… pas vous ?

Notre champ visuel est pour l’instant très limité, et nous devons nous contenter de regarder ce qu’il se trame autour de nous, sans pour autant être capable de tourner la tête plus de quelques centimètres. Notre pompier débutant souffrirait-il d’un fâcheux torticolis ? La radio nous informe d’un incendie en cours, tout proche. Notre confrère de camion, qui tient le volant mais dont nous ne percevons guère le visage (fichu torticolis !), nous y conduit aussitôt. Soulignons rapidement qu’il s’agit de la mission d’introduction, le contrôle sera bien plus présent par la suite : les développeurs ont assurément fait le choix de faire progresser étape par étape le joueur afin de ne pas le surcharger d’informations. Mais arrivés à ce stade… nous avons eu quelques craintes quant à la suite de la partie ! (Oh, il va falloir allez chez l’ostéopathe monsieur le pompier !)

Une fois sur les lieux de l’incendie, nous comprenons clairement qu’il s’agit du tutoriel mais il ne faudra aucunement se contenter d’observer la scène : notre première approche du métier nous plonge directement dans le vif de l’action, eh bien pourquoi pas (même si, dans ce type de contexte, nous ne sommes pas certains que cela soit le plus sécuritaire…) ! Nous commençons par secourir une victime qui gît sur le sol, avant d’éteindre les flammes qui grignotent sauvagement le garage de la propriété. Ce baptême du feu nous permet de prendre en main les contrôles du titre, de parfaitement visualiser le curseur au cœur de nos actions, et d’en effectuer quelques-unes, les plus simples en l’occurrence. Voilà qui est fait. Mission terminée. Retour à la case pour le débriefing.

La carte de la ville interactive se débloque… mais attendez, attendez… Avant de nous parler d’autre chose, nous ne devions pas faire un petit point sur ce qu’il vient de se passer ? N’est-ce pas cela le principe du debriefing… ? Il semblerait que tout cela reste sous silence ! Dommage pour notre premier jour… ! Une fois encore, cela s’arrange une fois plongés dans les véritables missions. Ouf, nos craintes vont bientôt s’estomper… vite la fin du tuto !

Sur le papier, cette journée test s’avère plutôt dans les clous, avec une prise de poste, certes un peu brutale, mais non moins intéressante. C’est sans compter une réalisation assez inégale qui saute aux yeux dès les premières secondes. En effet, les graphismes sont peu encourageants, avec un effet de poudreuse très désagréable. L’eau projetée par les lances à incendie manque de réalisme lorsque nous sommes au plus proche de l’action, et tout semble parfois tout droit sorti d’une vieille télévision cathodique. Oups !

Le feu, ça brûle…

Revenons donc à cette carte de la ville, désormais accessible après la journée d’intégration honorifique (la victime a été sauvée !). Celle-ci est notre point de départ, le cœur névralgique de nos missions à venir. Contrairement aux appels d’alarme que nous attendions, il n’en est rien ici. Les alertes apparaissent sur l’écran… finalement libre à vous de vous engager dans le sauvetage, ou pas. La mission tutorielle peut être recommencée… ce qui permet de grappiller quelques points d’expérience facilement (mais sans fun).

Avant d’aller plus loin sur le terrain, le titre nous oriente lourdement vers le centre de formation. À vrai dire, puisque notre expérience est encore faible, peu de missions sont disponibles. Par ailleurs, avant de partir sur le terrain, les formations conseillées sont mises en avant… au cas où vraiment vous seriez passés à côté. En résumé, il va falloir se rendre sur les bancs de l’école avant d’aller plus loin.

Soit.

Rendez-vous au centre de formation.

Nous nous attendions à une petite mise en scène ludique, avec quelques compatriotes soucieux de secourir leurs prochains, navigant entre cours théoriques et pratiques sur le terrain. Eh bien non. Rien de tout cela. Un simple menu assez austère nous propose à ce stade de choisir parmi onze formations initiales : gérer les portes et les murs, manipuler la scie circulaire, éteindre les feux (mais nous ne l’avons pas déjà fait ça…?). Le déploiement de ces formations s’avère, malheureusement, tout aussi austère que leur présentation : une voix off (votre moniteur) vous indique l’action (très succincte) à réaliser, et à vous de jouer. La majorité des actions consiste simplement à appuyer sur Y afin de saisir un outil, l’utiliser, ou bien la gâchette pour utiliser une lance à incendie ou un extincteur. Une fois la formation terminée, aucune félicitation, aucun encouragement, encore moins un holà. Délibérément laissé pour compte, vous ne pourrez ni visualiser votre réussite, ni même le simple fait que vous avez suivi le cours. Retour au menu austère… allez, le tout, c’est de participer !

Malgré tout, nous ne pouvons que vous recommander de suivre l’ensemble de ces formations. En effet, si les premières peuvent sembler inutiles (vous arriverez sans mal à défoncer les portes !), celles consacrées à la gestion d’une escouade ou encore au déploiement de la grande échelle s’avèrent nécessaires pour bien comprendre chacune des mécaniques disponibles dans le titre. Ce serait dommage de se retrouver dans la panade une fois devant l’incendie…

Une fois notre scolarité enfin derrière nous (assez rapidement tout de même), nous pouvons enfin reprendre le chemin du travail et endosser avec fierté notre rôle de pompier.

Les missions s’enchaînent alors une à une. Le métier ne se limite guère à la maîtrise du feu et vous serez appelés pour toutes sortes de malheurs.

Les missions, bien qu’elles s’avèrent nombreuses et variées, s’articulent le plus souvent selon la même dynamique. Dans un premier temps, le joueur peut choisir de jouer en solo (avec une équipe gérée par l’IA), ou encore en ligne avec d’autres pompiers volontaires. Les camions font souvent rêver les jeunes enfants, et vous serez probablement ravis d’apprendre qu’un petit florilège est disponible au sein du titre, avec chacun leurs petites caractéristiques. Néanmoins, avant de pouvoir vous amuser avec eux, il va falloir faire vos preuves : le gain d’expérience est indispensable pour déverrouiller l’ensemble des véhicules. Allez, au boulot !

Les développeurs ont fait le choix de laisser l’opportunité aux joueurs de passer outre la conduite des véhicules. Ainsi, le déploiement de votre unité peut se faire soit directement sur le site de l’accident, ou bien depuis la caserne. La bonne conduite est évidemment de mise (créer un autre accident serait le comble), et pour cela, vous disposez de tout le nécessaire : sirène, gyrophares, et même les clignotants ! Certains trajets peuvent être longs et les voitures qui vous entourent ont tendance à être de bonnes élèves sur la route… il ne s’agit donc pas d’appuyer comme des fifous sur l’accélérateur pour atteindre votre objectif ! Bien qu’il ne soit pas question de traîner la patte non plus.

Une fois sur place, à nouveau, méfiance et vigilance… le point fort du titre est là. De nombreuses surprises sont à découvrir sur de nombreuses missions. Si certaines ne vous prendront dès lors que quelques minutes, d’autres seront nettement plus fastidieuses et demanderont une grande prudence. Nous avons tout particulièrement apprécié cet aspect, avec une pointe d’angoisse à l’ouverture de certaines portes et le risque notable d’effondrement des bâtiments. Vous disposez par ailleurs d’une barre de vie, inutile donc de jouer avec le feu… Ah !

Les victimes sont et doivent rester votre priorité : il est indispensable de leur porter secours. (Pour des raisons évidentes ! À quoi bon un toit pour un défunt !) Cette recherche de personnes au sol, ou simplement tétanisées par la peur, est assez excitante, sûr que vous adorerez endosser ce rôle de sauveur. Une fois tout le monde à l’abri, quelques mesures peuvent être nécessaires… comme le contrôle de l’électricité ou encore la mise en sécurité rapide d’un feu de graisse par un extincteur adapté. Le feu en tant que tel sera de fait votre « compagnon de fortune » puisqu’il faudra jongler avec lui et rester vigilant dans chacune de vos manœuvres… mais il ne sera pas nécessairement le premier à être traité.

Attardons-nous quelques instants sur la gestion du feu. Ce dernier peut être de différents types et il est nécessaire de le traiter en conséquence. Néanmoins, nous avons souvent trouvé le temps un peu long avec notre lance à incendie… balançant des tonnes et des tonnes d’eau avant de voir enfin le feu s’éteindre. Réaliste, probablement. L’extinction d’un feu repose notamment sur la visée vers de petites pastilles de flammes. Malheureusement, le puissant jet de votre lance ne coïncide pas avec votre curseur, ce qui peut parfois laisser le joueur se poser quelques questions sur la bonne gestion de sa lance : un peu plus à droite ou un peu plus à gauche… ? Nous avons souvent balayé l’ensemble pour assurer notre coup ! Ou alors, nous avons délégué… encore mieux !

Pour vous aider dans toutes ces tâches (y compris le raccordement des tuyaux, ou encore l’ouverture de diverses portes et fenêtres), votre équipe se montrera toujours prête et volontaire (faute d’être très dégourdie). En tant que chef, c’est à vous de guider ce petit monde : un menu circulaire est disponible mais aussi et surtout des raccourcis, nettement plus rapides par définition, pour ordonner à chacun de vos hommes de réaliser telle ou telle tâche importante. Ainsi, l’un peut vous aider à prêter main forte aux victimes, tandis que les autres commencent à éteindre le feu (eh eh eh…).

Une fois la mission terminée, vous avez bel et bien le droit à un debriefing ! Ce dernier permet de mettre en avant votre aptitude dans la mission : la conduite (si vous avez amené le véhicule jusqu’à sa destination), la durée de la mission ainsi que la réussite des défis (sauver les victimes, éteindre l’électricité, etc.). D’autres statistiques sont visibles, telles que la quantité d’eau que vous avez utilisée, le nombre de victimes sauvées ou encore le nombre de fenêtres saccagées ! Original !

C’est le moment de faire le décompte des points : votre expérience grimpe ! De retour sur la carte, de nouvelles missions deviennent disponibles. Un jeu de couleurs permet de mettre en avant les lieux d’ores et déjà visités. Une quarantaine de missions sont disponibles, de quoi faire de vous l’as de la lance à incendie !

Néanmoins, malgré toutes ces tâches qui peuvent sembler un peu distinctes lors des premières heures de jeu, l’ensemble devient quelque peu répétitif. Comme souligné quelques lignes plus tôt, les surprises inhérentes aux situations permettent de conserver un certain intérêt pour le titre, d’autant plus que les environnements sont distincts (la visite des maisons dispose d’un certain charme, la dégradation par le feu est assez bien réalisée !), mais aussi les conditions aux alentours (certaines missions ont notamment lieu la nuit : votre lampe torche devient dès lors indispensable !).

Tête brûlée !

Comme énoncé précédemment dans ce test, la qualité graphique du titre est discutable. La réalisation des pompiers sur le terrain est globalement assez réaliste (bien qu’ils soient un peu rigides tout de même !), ainsi que l’impact du feu ou encore la gestion de la fumée. Les environnements des maisons sont très corrects. Mais, au plus proche de l’action ou encore dans les situations les plus délicates, nous avons clairement eu l’impression de nous replonger sur d’anciens supports de jeu… Les environnements manquent par ailleurs de détail, avec des textures baveuses à la place des arbres. La Switch semble montrer ses limites…

Nous avons été surpris par le thème musical choisi pour le titre. Assez doux dans les menus, voire reposant, il est parfaitement adapté à un retour à la normale entre « deux coups de feu ». Une fois sur le terrain, la musique devient un peu plus rythmée, sans pour autant prendre une place trop importante. Par ailleurs, le feu et l’ensemble des bruitages (bon, sauf peut-être la sirène…!) sont assez bien transposés dans le titre et permettent d’offrir au joueur un environnement vivant et parfois angoissant de par son danger indéniable.

Pompiers volontaires, à vous !

Les développeurs ont eu la bonne idée d’inclure dans leur titre un support multijoueur : il devient dès lors possible de partir en mission à plusieurs afin de pouvoir secourir les personnes dans le besoin. Excellente idée.

Malheureusement, dans le cadre de ce test, il ne nous était guère possible de trouver des sessions de jeu en ligne. Néanmoins, nous ne pouvons que supposer une partie plus dynamique encore, à condition de parfaitement se coordonner dans la répartition des tâches ! Si personne ne trouve le moyen de raccorder les tuyaux, la partie risque d’être compliquée…

Un autre bug est survenu à plusieurs reprises : tandis que nous avons rallumé la console pour reprendre notre partie, le jeu est resté complètement gelé, sans la moindre possibilité de s’en extirper si ce n’est en relançant le titre. Une petite mise à jour pourrait résoudre cette légère déconvenue.

Firefighting Simulator – The Squad est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 35 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les incendies n’ont malheureusement pas attendu l’arrivée des pompiers avant de se déclarer… Ainsi, avant l’arrivée de ce corps de métier, il revenait à chacun de prendre soin de sa maison, y compris pour éteindre le moindre feu qui venait à s’y développer. Les réserves en eau devaient donc être vérifiées régulièrement, et les puits devaient être particulièrement bien entretenus…

Conclusion 7.2 /10 Endosser le rôle d'un pompier sans prendre le moindre risque... voilà qui est fort tentant ! Une fois sur le terrain, effectivement les tâches ne manquent pas : entre la sécurisation des maisons, les victimes à secourir et bien entendu les feux à éteindre, la vigilance est de rigueur, pour vous, mais aussi pour l'équipe qui vous accompagne (IA ou les autres joueurs en ligne). Si une certaine répétitivité des tâches peut malgré tout survenir, les quelques surprises qui marquent les missions (avec un cheptel de 40 tout de même !) permettent de redonner une certaine énergie au jeu, tandis que le joueur doit rester sur le qui-vive de toutes les conséquences désastreuses pouvant être causées par les incendies. La réalisation générale du titre, en revanche, est assez inégale et si certains aspects permettent de se plonger véritablement au cœur du danger, d'autres semblent tout droit sortis d'un ancien temps avec des textures baveuses. Les musiques et les nombreux bruitages, sont en revanche cohérents et facilitent l'immersion pour chacune des missions. Petit bonus appréciable : le joueur peut, s'il le souhaite, prendre le contrôle d'un camion de pompiers pour se rendre sur les lieux du drame ! LES PLUS Différentes tâches à effectuer : pénétrer dans des bâtisses, secourir des victimes, se protéger du feu, éteindre les flammes...

