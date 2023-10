Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– ACA NeoGeo Magician Lord – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 5 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Over Top – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Power Spikes II – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Pulstar – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Puzzle Bobble 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Sengoku 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Stakes Winner 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGEo The King of Fighters 2003 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo World Heroes – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Afterimage – $16.24 (prix de base : $24.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base : $39.99)

– AI: The Somnium Files – nivanA Initiative – $29.50 (prix de base : $59.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Arcade Archives Champion Wrestler – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Chank’n Pop – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Darius – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Elevator Action – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Fighting Hawk – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Flipull – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Halley’s Comet – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Kurikinton – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives QIX – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Raimais – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Escha & Logy – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Meruru – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Totori – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Blasphemous II – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Blue Reflection: Second Light – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Chaos;Child – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Chaos;Head Noah – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Cris Tales – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Earthlock – $4.48 (prix de base : $29.90)

– Eastward – $12.49 (prix de base : $24.99)

– ENDER LILIES – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Happy Game – $4.59 (prix de base : $13.13)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Islanders – $2.24 (prix de base : $4.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Machinarium – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Max: The Curse of Brotherhood – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum – $5.99 (prix de base : $29.99)

– New Super Lucky’s Tale – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Nights of Azure 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $27.99 (prix de base : $39.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Ori and the Blind Forest – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Phogs – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Retro City Rampage DX – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Robotics;Notes DaSH – $13.99 (prix de base : $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $13.99 (prix de base : $34.99)

– Roguebook – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Rogue Lords – $7.49 (prix de base : $24.99)

– RPG Time – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $26.99 (prix de base : $59.99)

– Shakedown: Hawaii – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Steins;Gate 0 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Steins;Gate Elite – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Sword Art Online: Alicization Lycoris – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Teslagrad – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad Remastered – $4.99 (prix de base : $9.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Vaporum – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Warhammer 40,000: Space Wolf – $2.15 (prix de base : $17.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base : $16.66)

– Ziggurat – $2.99 (prix de base : $14.99)