L’éditeur BEEP et le développeur RS34 ont retardé le shoot’em up à défilement vertical Radirgy 2 de sa date de sortie précédemment prévue le 7 décembre 2023 au 28 mars 2024 au Japon. Il sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Selon l’éditeur, ce report était nécessaire pour améliorer la qualité et apporter des spécifications supplémentaires.