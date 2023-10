Un jeu Nintendo, c’est toujours un petit événement. Alors quand nous avons été invités le vendredi 29 septembre à poser nos yeux sur WarioWare: Move It!, c’est un mélange d’excitation et d’impatience qui s’est emparé de nous. Nous avions plutôt apprécié WarioWare: Get It Together!, qui, malgré ses modes inégaux, s’est imposé dans les jeux à faire sur la Nintendo Switch avec ses amis. Qu’en est-il de WarioWare: Move It! dont la sortie prévue le 3 novembre 2023 au prix de cinquante euros ? C’est ce que nous allons voir !

Un jeu délirant qui promet de belles sessions de rire

Avant de commencer le test, nous précisons que nous n’avons testé qu’une seule partie du jeu, et ce n’est pas suffisant pour donner un avis complet sur ce nouveau party game.

Le dernier Wario nous avait laissé une impression à la fois agréable et mitigée. Nous avions adoré le concept, avec ses personnages aux mouvements hétéroclites qui se battent dans les mêmes mini-jeux. Cependant, nous faisions très rapidement le tour du jeu et nous nous sentions un peu démunis face à un jeu avec un potentiel si grand et finalement si peu exploité.

WarioWare: Move It! est un party game au concept génial inspiré de l’opus sur la Wii. Chaque mini-jeu nous demande de prendre une pose assez loufoque afin de réaliser l’exercice demandé. Jouable avec un ou deux Joy-Con, nous allons devoir par exemple imiter la poule, avec une manette devant son nez et l’autre derrière ses fesses.

Nous allons alors avoir des mini-jeux qui nous demandent par exemple d’être un oiseau qui s’apprête à attraper un ver de terre. Nous devons alors nous baisser pour imiter le mouvement de l’oiseau.

Nous avons vu énormément de poses qui sont aussi ridicules que drôles, surtout à plusieurs, comme le « chevalier », le « tchou tchou », le « haut-les-mains » ou le « sumo ».

Certains mini-jeux nous demandent de nous nettoyer le dos, d’attraper un poisson avec ses jambes, d’arrêter un train au bon moment. Nous nous amusons et la découverte ces mini-jeux est aussi drôle que de les réaliser.

Nous avons eu un bref aperçu du mode histoire qui est tout aussi absurde que les mini-jeux. Dans celui-ci, Wario reçoit des manettes d’un autre temps qui ressemble à s’y méprendre à des Joy-Con préhistoriques. Alors qu’il les méprise dans un premier temps, il va s’apercevoir du pouvoir de ces manettes…

En espérant que le mode fiesta soit à la hauteur

Nous avons aussi pu voir un des jeux du Mode Fiesta, le « Plateau Galactique ». Ce mode de jeu est finalement classique. Jouable jusqu’à quatre, le but est de terminer la partie avec le plus de points possibles. Nous gagnons des points en remportant les mini-jeux, mais aussi en terminant le plateau.

Gagner les mini-jeux nous permet aussi de lancer les dés et d’avancer sur le plateau. Les cases de celui-ci sont masquées et apportent un peu de piment à la partie. Vous avez peut-être gagné le droit d’avancer, mais la case sur laquelle vous allez tomber va peut-être vous forcer de donner des points à l’adversaire…

Si les mini-jeux sont toujours aussi funs, le « Plateau Galactique » est finalement assez décevant. Ce mode manque d’originalité et nous espérons que les autres jeux du Mode Fiesta seront un peu plus fun et délirants, à l’image de la licence WarioWare.

Premières impressions

WarioWare: Move It! revient avec un concept fun et génial. Les poses sont amusantes, surtout à plusieurs et c’est vraiment drôle de jouer avec des amis. Nous avons quelques réserves sur le mode « Plateau Galactique » et nous espérons vraiment que les autres modes de jeu en Fiesta sont aussi drôles et absurdes que les mini-jeux. WarioWare: Move It! est prévu pour le 3 novembre 2023 au prix de cinquante euros.