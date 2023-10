SAN DIEGO, le 3 octobre 2023 : En partenariat avec l’International Age Rating Coalition (IARC), Fortnite proposera des classifications d’âge et de contenu reconnues au niveau international pour toutes les créations jouables de première et de tierce partie à partir du 14 novembre. Toutes les expériences publiées dans Fortnite devront avoir une classification attribuée par l’IARC. Fortnite continue d’évoluer vers un écosystème multi-jeux proposant une gamme diversifiée de jeux vidéo et d’expériences créés par Epic et par des créateurs tiers. Le système de notation du IARC donne aux parents et aux joueurs l’accès à des évaluations fiables qui les aident à prendre des décisions éclairées sur ce à quoi ils jouent et comment. Il s’agit d’une étape cruciale vers la création d’un métavers sûr et amusant pour tout le monde.

« En mettant en œuvre le système de notation de l’IARC au sein de Fortnite, Epic continue de renforcer son engagement à fournir aux familles des outils pour prendre des décisions éclairées sur les expériences appropriées pour leurs enfants » déclare Patricia Vance, présidente de l’ESRB et présidente du IARC. « Alors que Fortnite évolue de ses racines de Battle Royale vers un écosystème plus large contenant une variété de contenus d’Epic et d’autres créateurs, il est particulièrement important que les parents comprennent clairement à quoi leurs enfants souhaitent accéder. »

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsqu’un créateur est prêt à publier son île sur Fortnite, il aura à remplir un questionnaire d’évaluation de contenu du IARC avant de soumettre son île pour qu’elle soit publiée et examinée par les modérateurs d’Epic. Une fois le questionnaire rempli, les créateurs recevront une classification du IARC basée sur l’âge pour le contenu de leur île, ainsi que des évaluations spécifiques à la région émanant des autorités de notation participantes du IARC. Ces évaluations seront automatiquement appliquées et affichées bien en évidence avant l’accès. Les sensibilités du contenu varient selon les régions et la solution mondiale et évolutive de l’IARC fournit aux parents et aux joueurs des conseils fiables de l’ESRB (Amérique du Nord), PEGI (Europe), ACB (Australie), USK (Allemagne), ClassInd (Brésil), et plus encore, selon l’endroit où ils vivent. Les autorités de notation participantes peuvent modifier une ou plusieurs des notes attribuées en fonction de leur propre examen de l’expérience une fois celle-ci publiée.

Évaluations d’expérience Fortnite et nouveaux contrôles parentaux

Une fois les évaluations de l’IARC mises en ligne le 14 novembre, les parents et les tuteurs pourront utiliser de nouvelles options dans le contrôle parental existant d’Epic pour définir des limites de classification par âge du contenu en fonction des préférences de leur famille. Ces contrôles peuvent être utilisés pour bloquer universellement les îles au-dessus d’un certain niveau. Les parents pourront déverrouiller des îles spécifiques qui dépassent le seuil de classification défini à l’aide de leur code PIN de contrôle parental. Il y aura également une option pour activer/désactiver la possibilité pour les enfants de concevoir leurs propres jeux en mode créatif.

Au lancement, les parents pourront définir ces contrôles dans Fortnite ou se connecter au portail du compte Epic pour modifier leurs paramètres de classification du contenu. Des informations sur le contrôle parental d’Epic sont disponibles sur le centre de sûreté et de sécurité d’Epic Games.

Les prochaines étapes pour les créateurs

Le questionnaire de l’IARC sera disponible sur le portail des créateurs à partir du 16 octobre, alors n’hésitez pas à y accéder et à obtenir des informations sur la notation de vos îles ! Les îles non classées seront supprimées de la liste le 14 novembre. Assurez-vous de remplir le questionnaire avant le 14 novembre afin de ne manquer aucune occasion de passer du temps sur votre île !