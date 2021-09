WarioWare: Get It Together! (Nintendo Switch) – Le test

WarioWare: Get It Together!

Annoncé lors du Nintendo Direct de l’E3 du 15 juin, WarioWare : Get It Together arrive donc rapidement sur nos consoles. 11 ans après le dernier WarioWare sur Wii, on retrouve Wario et sa bande pour des mini-jeux loufoque. Alors, préparez votre plus belle moustache en W et c’est parti pour WarioWare : Get it Together !!

Plus de 220 mini-jeux !

WarioWare : Get It Together ! se découpe vraiment en 2 jeux, le premier est le WarioWare classique, dans lequel vous allez pouvoir profiter de 222 mini-jeux à la WarioWare, on vous donne une phrase et vous allez devoir faire ce qu’elle dit dans un niveau en quelques secondes, pas vraiment le temps de réfléchir, il faut être efficace. L’autre mode est le party game, on va être sur des mini jeux à 2-3-4 joueurs dans lesquels vous allez devoir vous affronter.

Le mode histoire permet de débloquer les mini-jeux, sa durée de vie est assez famélique, on ne va pas se le cacher, il faut un peu moins de 2h30 pour terminer toute l’histoire, et il vous faudra environ 4h au total pour récupérer tous les mini-jeux. Car oui, il y a 23 jeux par « monde », il faudra donc refaire plusieurs fois le monde pour essayer tous les mini-jeux. Une fois débloqués, ils sont disponibles dans le Wariopédie.

Les jeux sont globalement variés, même si bien sûr, c’est souvent la même chose, il faut toucher viser/toucher/atteindre quelque chose, c’est normal. Par exemple, on vous demandera d’épiler une statue, pour ça vous pourrez tirer sur les poils, ou bien donner un coup d’épaule si vous êtes Wario. Mais en dehors de ça, c’est plutôt drôle, en sachant qu’ils ont tous plusieurs variantes notamment sur la difficulté. Car dans le mode Wariopédie, vous pouvez refaire un niveau à l’infini jusqu’à la perte de toutes vos vies.

Petit détour par les modes variés que l’on va expliquer plus bas, vous aurez accès en solo à 4 sortes de jeux, dont Conflit infini (uniquement 1 joueur) qui consiste à choisir un personnage et à se battre contre des vagues infinies de personnages. C’est sympa, mais on sort de Wario Ware, un peu comme tous ces modes variés nous allons voir ça ensemble.

Un party-game parmi les mini-jeux

Le mode « Modes variés » c’est le Mario Party de Wario Ware. Nous avons des modes de jeux jouables à 2 joueurs, d’autre jusqu’à 4 joueurs, et même 4 disponibles en solo.

Arène des duels est uniquement jouable à 2, il consiste à faire des mini-jeux contre quelqu’un et le premier qui n’a plus de vie à perdu. La course aux étoiles aussi n’est que pour 2 joueurs, là les deux joueurs coopèrent, mais un juge donne des étoiles à celui qui a le plus contribué au mini jeu, le premier à 5 étoiles, a gagné.

Trois modes sont disponibles de 1 à 4 joueurs. Balle au vol, qui vous fait faire des dribbles avec une balle. Train-train dare-dare qui consiste à un jeu en défilement horizontal à la Mario, au cours duquel vous devrez récupérer des pièces, sauter sur des concurrents et trouver des contrats. Et enfin, la Passe à Cinq, qui vous fait jouer au volley avec une bombe.

Et pour finir, 4 modes de 2 à 4 joueurs. Gonflé à bloc, pendant qu’un joueur joue à un mini jeu, les autres gonflent un ballon, si le ballon explose la personne qui joue a perdu, si vous perdez un mini jeu vous continuez à jouer sinon, c’est au tour de quelqu’un d’autre. Trigonomaîtrise va vous faire poser des fanions qui, après, formeront un territoire si vous les connectez, vous pourrez poser un fanion après avoir gagné un mini jeu. Hockey Chaos vous fera jouer à un drôle de jeu de hockey, une fois un but marqué, vous aurez un mini jeu à réussir, sinon c’est l’autre qui gagne le point et il peut faire secouer le jeu pour vous empêcher de bien voir. Et finalement, Baston Générale, qui a le même fonctionnement que Conflit Infini, mais ici chacun va jouer un personnage sélectionné au hasard et qui va changer tous les X temps.

Des personnages colorés et variés

Plus de 15 personnages sont disponibles, chacun va avoir son gameplay propre. Wario, par exemple, va faire son fameux coup d’épaule, Cricket va sauter très haut, 18-Volt ne pourra pas se déplacer, mais jettera des anneaux depuis sa tête, et nous vous laissons découvrir tous les personnages vous-même.

Le souci, c’est que certains personnages sont vraiment bien plus pétés que d’autres, notamment lors de certains mini jeux. Globalement, tous ceux qui volent et qui peuvent tirer des « boules » seront les plus forts et faciliteront énormément le jeu. Les mini-jeux sont globalement jouables à 1, 3, 5 ou tous les persos (qui se changeront aléatoirement), c’est vous qui choisissez quel perso seront dans la rotation, mais on va rapidement privilégier tous ceux qui vole et qui tire. C’est dommage, mais des personnages comme Cricket ou encore 9-Volt, qui pire que tout se déplace tout seul en continu, c’est injouable.

Une fois le jeu terminé, vous aurez accès au bazar, une sorte de gâcha game dans lequel vous allez dépenser vos points gagnés pour obtenir des objets au hasard, il y a même une boutique qui change tous les jours. Ces objets vous serviront à les offrir à votre personnage favori, et bien sûr, il aura ses objets préférés. Quand un personnage prend en niveau, vous aurez la possibilité de changer des couleurs de votre personnage. Ce n’est pas dingue, mais ça a le mérite d’être présent.

C’est un WarioWare

Oui, le jeu est sympa, oui, il est coloré, mais c’est un WarioWare. C’est à la fois ce qu’on demandait au jeu, mais on aurait aussi souhaité qu’il aille un peu plus loin. Par exemple, il y a une absence totale de multi online, un multi 2 consoles est disponible, mais il demande 2 jeux et 2 consoles. Sinon, bien évidemment, multi sur la TV à 2-4 joueurs sans soucis. Un mode en ligne est présent, il consiste à un défi qui change chaque semaine, autant vous dire que c’est plus qu’anecdotique et ça ne nous sert qu’a nous rappeler que nous n’avons pas de mode online.

Visuellement et musicalement, c’est toujours aussi loufoque et plaisant. Les petites musiques et bruitages sont toujours aussi parfaitement placés. Le jeu est entièrement doublé en français que ce soient les dialogues et les petites cinématiques, les petites phrases de nos personnages et surtout les phrases pour nous dire quoi faire lors du futur mini-jeu.

On notera et on appréciera grandement le gameplay formidablement adapté, on retrouve un peu ce qu’on avait sur GBA à ses débuts. Très efficace, parfaitement jouable à plusieurs, on s’est même étonné à jouer à deux sur une Switch lite avec chacun un joy-con, pour vous dire à quel point le jeu est propre visuellement et agréablement jouable.