Lesquin, le 5 octobre 2023 – NACON, Jumpgate AB et Les Éditions Albert René sont heureux d’annoncer qu’Astérix & Obélix : Heroes, le jeu de cartes tactique au tour par tour est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Nintendo SwitchTM et PC (Steam, Epic Games Store).

Les célèbres gaulois reviennent dans une nouvelle aventure pour affronter César et ses légions… à coup de cartes ! Réunissez vos héros préférés et empêchez-le de mettre la main sur le Trésor de Toutatis, donnant à celui qui le possède, le pouvoir de soumettre la Gaule et tous ses habitants à sa volonté.

Astérix & Obélix : Heroes vous embarque dans l’univers d’Astérix, dans un jeu de carte tactique au tour par tour :

Un style cartoon respectant l’œuvre coloré de la bande dessinée

24 héros iconiques de la série à rassembler, chacun possédant une compétence unique

Un gameplay unique, simple et rafraichissant

Collection de cartes et deckbuilding

Optimisation de deck pour chacun des héros

Progression à multiples embranchements

6 régions emblématiques à parcourir dont la Gaule, l’Egypte ou encore la Forêt de Carnute

Plongez dès maintenant dans une aventure inédite aux côtés de vos héros favoris et déjouez les plans de César par Toutatis !

Astérix & Obélix : Heroes est disponible aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Nintendo SwitchTM et PC (Steam, Epic Games Store).