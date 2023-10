Avant le Bombardeur Fou, Zachary Graves, Madame Q, Dr. Wily et Bowser, il y avait Evil Otto, l’un des premiers et plus redoutables méchants de tous les temps !

New York, Etats-Unis, le 5 octobre 2023 – Atari®, l’une des marques grand public et l’un des créateurs de divertissement interactif les plus emblématiques au monde est ravi de dévoiler le dernier volet de sa série pleine de nostalgie, Atari Recharged et d’annoncer la sortie de Berzerk: Recharged.

Considéré comme l’un des joyaux de l’ère d’or du jeu vidéo des années 80, le premier Berzerk était un jeu de tir multidirectionnel, vu d’en haut où les joueurs affrontaient des hordes de robots armés dans un labyrinthe sans fin. C’est un des précurseurs du run-and-gun. Le point culminant de Berzerk est Evil Otto, qui se manifeste sous la forme d’un visage souriant rebondissant pour traquer impitoyablement les joueurs. Contrairement à ses successeurs Inky, Blink et Clyde, Evil Otto ne fuira pas, peut traverser les murs et est indestructible. Otto est désormais de retour, en apportant avec lui des graphismes mis à jour, des commandes habiles à deux sticks et une nouvelle bande originale de l’acclamée Megan McDuffee.

Dans Berzerk: Recharged, les joueurs se frayeront un chemin à travers un labyrinthe mortel rempli de robots menaçants qui n’ont qu’une chose programmée dans leur esprit : tuer. Les fans se souviennent que Berzerk, premier du nom, était l’un des premiers jeux d’arcade à utiliser la synthèse vocale et Berzerk: Recharged conserve ce système de dialogue. Les robots qui poursuivent les joueurs ont un monologue sinistre et sarcastique qui tourne dans leur système d’exploitation, il faudra donc endurer des phrases telles que « tuez l’humanoïde » ainsi que de la moquerie comme « Poule mouillée ! Bats-toi comme un robot ! » alors que la lutte pour survivre s’intensifie. Bien sûr, personne ne peut oublier le méchant : le visage souriant, maléfique et toujours menaçant d’Evil Otto. Bien qu’il arbore un sourire sinistre, Otto est une menace mortelle et invincible, toujours présente, n’offrant qu’une seule solution pour survivre : COURIR. Associé à la bande originale de Megan McDuffee composée de synthétiseurs de science-fiction, Berzerk: Recharged recrée l’ambiance d’une chasse à l’homme meurtrière dans une station spatiale angoissante… et d’une salle d’arcade très groovy des années 80. Les principales caractéristiques de Berzerk: Recharged : Challenge Accepté : Survivre à un labyrinthe sans fin de salles aléatoires de plus en plus difficiles au fur et à mesure de la progression. À mesure que l’intensité augmente, la difficulté croissante se reflète dans les schémas de couleurs changeants des robots.

Survivre à un labyrinthe sans fin de salles aléatoires de plus en plus difficiles au fur et à mesure de la progression. À mesure que l’intensité augmente, la difficulté croissante se reflète dans les schémas de couleurs changeants des robots. Des niveaux surprenants à affronter : 20 labyrinthes créés manuellement sont à traverser. Chacun offre des défis de gameplay uniques, avec des dispositions différentes pour tester son courage.

20 labyrinthes créés manuellement sont à traverser. Chacun offre des défis de gameplay uniques, avec des dispositions différentes pour tester son courage. Des Power-Ups excitants : Les joueurs pourront ramasser des power-ups d’armes tels qu’un tir dispersé, un tir puissant ou encore un railgun qui sont des éléments récurrents de la série Berzerk. Il existe également des power-ups de joueur pour courir plus vite, se protéger et placer des mines utilisables contre ses ennemis impolis et implacables !

Les joueurs pourront ramasser des power-ups d’armes tels qu’un tir dispersé, un tir puissant ou encore un railgun qui sont des éléments récurrents de la série Berzerk. Il existe également des power-ups de joueur pour courir plus vite, se protéger et placer des mines utilisables contre ses ennemis impolis et implacables ! Co-op : Comme dans les opus précédents de la série Recharged, les joueurs peuvent recruter un fidèle partenaire pour doubler leur puissance de feu en cas de situation difficile.

Comme dans les opus précédents de la série Recharged, les joueurs peuvent recruter un fidèle partenaire pour doubler leur puissance de feu en cas de situation difficile. Classements : Un classement public est disponible ! Les joueurs pourront se challenger et devront se surpasser pour atteindre les plus hautes marches du podium.

Si les joueurs n’en ont pas assez d’Evil Otto, Atari les invite à revenir en arrière avec Berzerk – Enhanced Edition, une version en cartouche Atari 2600 du Berzerk original entièrement mise à jour qui inclut des tirs en diagonale et de nouvelles voix de robot. La cartouche sera disponible le 17 novembre 2023, aux côtés de la nouvelle Atari 2600+, une fidèle reproduction de la toute première console de jeux vidéo à domicile qui a rencontré un véritable succès commercial.