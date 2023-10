Paris, le 5 octobre 2023 – Bandai Namco Europe et Supermassive Games viennent d’annoncer la sortie de The Dark Pictures Anthology: Little Hope sur Nintendo Switch.

Lorsque le mauvais temps provoque la sortie de route de leur bus, quatre étudiants et leur professeur se retrouvent seuls et abandonnés dans une petite ville isolée au milieu de nulle part.

Piégés par un mystérieux brouillard dans la ville de Little Hope et assaillis par des visions cauchemardesques surgies des ombres du passé, ils cherchent désespérément un moyen de s’échapper pour retourner chez eux.

Au travers de ces visions, ils assistent au sort tragique de la ville et aux terribles procès des sorcières d’Andover. Pour quitter Little Hope, ils devront comprendre et élucider les raisons de ces apparitions.

Comme dans chaque jeu de la série The Dark Pictures Anthology, les joueurs peuvent vivre l’histoire en solo, en ligne avec une autre personne ou en groupe hors ligne avec quatre amis dans le mode Soirée ciné. Pour survivre, ils devront choisir leurs camarades judicieusement et chercher des indices pour prendre les bonnes décisions.