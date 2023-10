Quel prix êtes-vous prêts à mettre pour un roman ? Pour un film ? Pour une bande-dessinée ? Et pour un visual novel ? La question peut paraître stupide, mais quand nous voyons le prix de Radiant Tale, il y a un certain sentiment de circonspection… Radiant Tale est un otome développé par les japonais d’Otomate, disponible à cinquante euros sur la Nintendo Switch depuis le 27 juillet 2023 sur l’eShop. Une bonne affaire ou un jeu un poil trop cher ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Radiant Tale.

Un otome avec des personnages clichés…

Radiant Tale est un otome. Pour ceux qui ne savent pas, un otome, c’est un dérivé du visual novel. Ce sont des jeux dans lequel le joueur va suivre une histoire et tisser des relations romantiques avec des garçons de notre âge.

Radiant Tale respecte les codes du genre. Nous incarnons une jeune serveuse orpheline du nom de notre choix qui a une vie tout à fait paisible, jusqu’au jour où un jeune homme tombe du ciel et manque de nous percuter !

Ce jeune homme, c’est Vilio. Ce personnage est en réalité une fée capable de se transformer en dragon ! Et il n’est pas venu seul ! Vilio fait partie d’une troupe de nobles missionnés par le Royaume afin de former un cirque.

Car depuis que le Prince s’est jeté un sort, il n’est plus capable d’éprouver le moindre bonheur. La troupe doit alors trouver un moyen de redonner le sourire à ce pauvre jeune homme.

Quel rapport avec notre personnage de serveuse ? Le hasard va faire qu’après cette rencontre, la troupe va lui proposer de devenir leur « productrice ». Nous allons les suivre de ville en ville pour les aider à faire leur promotion et à organiser la logistique.

Le gameplay de Radiant Tale est très basique. Nous devons lire le récit et nous avons que très peu d’interactivité vis-à-vis de celui-ci. À chaque fois que nous arrivons dans une ville, nous pouvons choisir le lieu où nous voulons aller et donc, par conséquence, avec quel membre de la troupe nous voulons tisser des liens amoureux. Et ces liens auront une incidence pour la suite de l’aventure…

Il y aura aussi très (très) rarement des choix à prendre dans les discussions qui influeront sur les cinq romances disponibles. Car qui dit otome, dit romance. Et même si nous n’étions pas le public-cible, nous avons été charmés par l’écriture des personnages.

… Mais qui sont quand même intéressants

Même s’ils répondent à des clichés déjà vus et revus, ils sont assez bien écrits pour éviter les écueils du genre. Certes, nous avons le beau ténébreux et effrayant qui pourra nous protéger, l’enthousiaste plein de vie, l’ami de longue date qui est peut-être un peu plus qu’un ami… Mais l’écriture est assez subtile pour passer outre ces clichés et nous donner envie d’en apprendre un peu plus sur ces personnages.

Les personnages secondaires ont eux aussi de la consistance et nous permettent d’apprécier d’autant plus un récit qui, même s’il est parfois un peu tiré par les cheveux, avec des dialogues explicatifs que nous nous empressons de passer, reste agréable. Cependant, nous avons parfois l’impression que certaines scènes sont rallongées pour être rallongées et gagner de la durée de vie.

Bien sûr, les gens qui n’aiment pas le visuel novel risquent de sentir perdus face à un jeu qui manque terriblement d’interactivité. Mais Radiant Tale est clairement un otome dans le haut du panier.

Cinquante euros ?!

Au point de débourser cinquante euros pour y jouer ? Nous en sommes moins sûrs. À vrai dire, nous sommes mitigés sur la question. L’histoire est bien écrite, parfaite pour le public-cible, avec une durée de vie très longue (dix, vingt, trente heures de jeu ? Tout dépend de votre rythme de lecture.), mais nous avons l’impression que le prix est tout de même assez élevé, surtout pour un jeu qui n’est pas traduit en français.

Radiant Tale est intégralement disponible en anglais. Il vous faudra un très bon niveau pour réussir à comprendre toute l’histoire. Car en plus du vocabulaire utilisé parfois assez soutenu, il faut savoir qu’il existe énormément de lore que nous pouvons consulter dans le lexique.

La version sur la Nintendo Switch est très intéressante. Elle est entièrement tactile ce qui rend son utilisation vraiment pratique et intuitive. Certaines touches peuvent être cependant un peu frustrantes, et il nous est arrivé de charger par erreur une sauvegarde rapide, ce qui nous a fait recommencer un bout de l’histoire.

Les graphismes sont très jolis et colorés, le design des personnages est aussi très beau et nous sommes persuadés que les personnes qui recherchent de beaux garçons seront ravies. La bande-son est elle aussi réussie, que ce soit la musique ou le doublage japonais.

Conclusion 7 /10 Radiant Tale est un otome dans le très haut du panier. Les personnages sont très bien écrits malgré leur personnalité très clichée. Nous avons apprécié suivre l’histoire même si nous n’étions pas le public-cible. En revanche, malgré sa grosse durée de vie, nous considérons que le jeu ne vaut pas ses cinquante euros et que l’absence de traduction française est rédhibitoire pour ce genre d’expérience. LES PLUS Des personnages attachants

