Saint-Ouen, France – 9 octobre 2023 : Aspyr et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée prochaine d’une édition physique pour la collection de jeux Star Wars: Pack Héritage, disponible sur Nintendo Switch dès le 8 décembre 2023.

Cette édition physique comprend sept jeux Star Wars classiques très appréciés des joueurs :

STAR WARS™: The Force Unleashed

STAR WARS™: Republic Commando

STAR WARS™: Episode I Racer

STAR WARS™: Jedi Knight: Jedi Academy

STAR WARS™: Jedi Knight II: Jedi Outcast

STAR WARS™: Knights of the Old Republic

STAR WARS™: Knights of the Old Republic II

À propos de Star Wars: Pack Héritage : Apprenez la voie de la Force du Maître Jedi Luke Skywalker, prenez le contrôle d’un Podracer lancé à pleine vitesse, dirigez une escouade d’élite de clones… Faites tout cela et bien plus encore avec le STAR WARS™ Heritage Pack ! comprenant sept jeux classiques STAR WARS™. Caractéristiques principales : Le pack numérique est vendu pour 75,70 €, ce qui confère à l’édition physique un avantage tarifaire substantiel par rapport à son homologue numérique (-15,71 €)

Les jeux suivants sont inclus dans la cartouche : STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy (3.6 GB) STAR WARS™ Jedi Knight II: Jedi Outcast (1.1 GB) STAR WARS™ Episode I Racer (254 MB) STAR WARS™ Republic Commando™ (2.5 GB) STAR WARS™: The Force Unleashed™ (3.4 GB)

Les jeux suivants ne sont pas inclus dans la cartouche et nécessiteront un téléchargement ainsi que de l’espace mémoire sur la console ou sur une carte SD : STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ (12.1 GB) STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II: The Sith Lords (15.9 GB)

