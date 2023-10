Pourchassez et dévorez vos adversaires pour devenir le Champion des gloutons dans une compétition PAC-MAN à 64 joueurs.

Paris, le 10 octobre 2023 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. vient d’annoncer PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS, un jeu multijoueur PAC-MAN au format Battle Royale proposant des graphismes améliorés, de nouveaux modes de jeu, une myriade d’options de personnalisation et une musique originale. Le jeu offre également une fonctionnalité multiplateforme qui permet de rassembler un maximum de 64 joueurs et ajoute un système de matchmaking personnalisé avec une option Amis, un mode Classé et un classement mondial. PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS avale tout ce qui bouge sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S et PC sur Steam®.

Grâce aux nombreuses fonctionnalités de PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS, le format Battle Royale est plus amusant que jamais ! Les joueurs vont dévorer leurs adversaires dans des labyrinthes interconnectés, pour rester le dernier PAC en lice et décrocher le titre de Champion des gloutons. Ils pourront prendre l’avantage sur les autres joueurs ou sur les fantômes en utilisant les bons bonus au bon moment : bouclier, vitesse amélioré et bien plus encore. Ils peuvent même aider les fantômes pour leur permettre de dévorer non seulement les pac-gommes et les fruits, mais aussi les personnages PAC-MAN contrôlés par leurs adversaires ! Enfin, les joueurs vont pouvoir personnaliser leur PAC grâce à d’innombrables options de tête, de corps et d’accessoires de visage.

Pour les amateurs de la compétition dans la bonne humeur, PAC-MAN MEGA TUNNEL BATTLE: CHOMP CHAMPS propose un mode Classé et Élimination. Les joueurs ont également la possibilité d’observer des parties au niveau régional ou mondial. Le jeu en Battle Royale à 64 joueurs bénéficie par ailleurs de la fonctionnalité multiplateforme, et du matchmaking en fonction du niveau qui élargit le panel de compétiteurs et permet aux joueurs de choisir leurs adversaires.