Bomberman R 2 est sorti le 14 septembre en France, il est édité et développé par Konami. Il n’y a rien à dire qui n’est pas encore su de Konami, ils existent depuis 1969 et depuis ils sont toujours présents malgré qu’ils soient plus souvent dans le rang d’éditeur que de développeur.

Depuis que Konami a pris la main de la série Bomberman avec Taisen ! Bomberman en 2015, le petit astronaute blanc n’a pas fait une grande étincelle. Les 2 derniers épisodes sont des copiés-collés en termes de gameplay, mode de jeu, graphisme et de musique, c’est bien triste qu’il n’essaye rien de bien particulier avec la série.

Les bomberman brothers sont de retour…

Des mystérieux aliens appelés les Lugions dirigés par un être robotique souhaitent obtenir le prochain Ellonite. L’équipe des frères et sœurs Bomberman vogue à leurs occupations montrant chacun leur trait de caractère (le sportif, le foufou, le feignant, etc…). Blanc (le véritable nom de bomberman) rappelle qu’une lune noire a attaqué plusieurs planètes dans l’univers et il souhaite la poursuivre pour empêcher les malfaiteurs inconnus de menacer le monde. Après avoir capté un signal énergétique, il se dirige vers la planète Fulvita pour savoir ce qui se trame.

Il y a d’autres péripéties telles que la découverte d’un peuple les « Squichy » ou Ellon des espèces d’aliens d’eau. Une attaque provoquant une phase de jeu où il faudra défendre votre base et d’autres choses qui sont aussi virevoltantes qu’un pet mouillé. L’histoire ne sert pas à grand-chose à part si vous voulez savoir que Lugions sont très méchants et les bomberman brothers sont très gentils et très rigolos. D’ailleurs les différents bombermans ont leurs traits de caractère beaucoup plus mis en avant dans cet épisode à travers les diverses discussions entre eux, mais les dialogues valent un scénario d’un épisode de Pat’Patrouille.

Des bombes partout et pas beaucoup plus

Bomberman, tout le monde connait, on pose une bombe et ça fait boum. Évidemment que ce soit à plusieurs ou en mode histoire le principe est le même juste que l’obtention des différentes capacités n’est pas la même. Vous pourrez poser une bombe, obtenir divers bonus tels que lancer des bombes (en restant sur place et en appuyant 2 fois sur B), frapper les bombes (avec Y), pousser les bombes (en fonçant dedans). En combat à plusieurs vous trouverez les bonus de puissance dans les divers blocs destructibles. Les bonus passifs seront la vitesse de déplacement, le nombre de bombes, la puissance de l’explosion. Pour les objets utilisables, tout est là : les gants de boxe, les gants de puissance, les bombes perçantes, les bombes glissantes et le pousse bombe. Vous avez aussi l’œuf qui permet d’obtenir une monture appelée Louis grâce à laquelle vous pourrez survivre à une attaque de plus et foncer dans la direction que vous regardez. Le jeu de base est identique à Super Bomberman R Online dans ses objets et la majorité de ses modes de jeu. Le mode classique où selon le niveau diverses règles s’ajouteront (tous les bonus boostés, pas de mur incassable, etc.) avec seulement huit cartes jouables. Bataille 64 où étonnamment 64 joueurs vont faire un battle royal jusqu’à qu’un seul survive. Grand prix où vous êtes en équipe de 3, et où il faudra obtenir des points boucliers et l’équipe avec le plus de points après toutes les manches gagne.

Il y a aussi le nouveau mode appelé château où vous devrez défendre votre base ou attaquer la base ennemie. En tant que défenseur vous devez retarder les attaquants pour éviter qu’il récupère une clé pour ouvrir l’un des coffres convoités et en accumulant des points (tuer, en récupérant des objets, etc.). La défense a le droit à une attaque spéciale que vous choisirez parmi les 3 disponibles, un rayon laser, un énorme coup d’épée ou une barrière. Pour gagner il vous suffit d’un seul coffre à la fin du temps imparti, c’est gagné.

En tant qu’attaquant vous devez trouver une clé placée dans la carte immense et aller jusqu’à un des coffres gardés derrière une barrière tout en évitant les pièges, les monstres qui se baladent et le gardien des coffres. Si vous arrivez à atteindre un coffre avec la clé, c’est gagné et vous pouvez passer à la partie suivante. Les niveaux sont des espèces de pseudo-labyrinthes dans lesquels vous perdrez un maximum de temps, mais une partie en tant qu’attaquant peut durer 3 min comme elle peut durer 20 sec vu que c’est très facile d’avoir la clé et d’atteindre le coffre si la défense ne vous repère pas. Vous aurez accès à un éditeur de carte qui permettra de partager ses œuvres en ligne et récupérer celles des joueurs avec le code d’arène, malheureusement cela ne concerne que les cartes pour le mode château c’est vraiment dommage…

L’online est présent et vous aurez des parties en ranked avec différents grades (bronze, argent, or, etc…) qui se réinitialiseront périodiquement lors d’une nouvelle saison.

Comparé à Bomberman Online 64 qui était un désastre en ligne, ici les serveurs ont l’air plus solides et nous avons pu voir que les lags étaient rares, alors que sur BO64, ça vous tuait sans comprendre pourquoi. Si vous avez des amis sur PC, PS4, PS5 et autre, ne vous inquiétez pas le jeu est crossplay.

Le mode histoire est un mode à part entière, il reprend à nouveau le mode solo du Bomberman originel en le mettant dans une espèce de monde ouvert à la sauce Bomberman. Vous aurez plusieurs zones avec divers ennemis qui trainent partout, des blocs à détruire et étonnamment un système de level up. Vous pourrez trouver des pièces et des diamants donnant de l’expérience soit en tuant des ennemis soit en les trouvant aléatoirement dans les blocs destructibles. Lorsque vous montez de niveau vous obtiendrez des bonus passifs et des objets utilisables. En gros plus vous obtenez de niveau plus vous serez puissant. Toute l’exp et votre montée de niveau que vous avez gagné sur une planète se réinitialisent quand vous passez à la prochaine planète.

Dans chaque planète vous trouverez 15 zones avec 100 Ellios sur chacune d’entre elles dont il faudra trouver une bonne partie d’entre eux et il y aura 4 bases ennemis à détruire en jouant le mode château en tant qu’attaquant accompagné des bombers brothers. Pour récupérer les Ellios ça sera simple soit ils seront dans un caillou destructible mis en évidence, soit vous ferez une énigme à bombe qu’il faudra activer avec des Ellios.

Les Ellios serviront à utiliser les raccourcis pour éviter les allers-retours entre chaque zone et l’ouverture de portails bloquant votre chemin à part en ayant le nombre d’Ellios demandé.

À plusieurs reprises vous serez interrompus et un de vos bomber brothers vous préviendra d’une attaque des Lugions, vous passerez en mode château en tant que défenseur. Au préalable vous aurez eu un éditeur de carte afin de préparer votre base à défendre pour vous aider à ralentir la peste envahissante des Lugions. Le déroulement de chaque monde est la même, trouver des Ellios pour ouvrir des portails, protéger votre base, attaquer les 4 bases Lugions et à la fin un boss vous attend. Les boss sont une balade de santé, ils attaqueront avec un pattern assez facile à éviter pendant que vous essayez de placer une bombe à leurs pieds. Après les avoir touchés plusieurs fois, ils seront vulnérables au canon Ellios. Vous récupérez des Ellios éparpillés dans un temps imparti pour les mettre dans le canon et plus vous aurez d’Ellios plus les dégâts seront importants. Répétez-ça 1 ou 2 fois et c’est fini vous regardez un petit passage de l’histoire pour passer à la prochaine planète.

Le gameplay classique de Bomberman marche toujours aussi bien et l’ajout du mode château reste sympathique d’autant plus qu’en ligne vous serez nombreux avec des serveurs qui tienne la route, mais le mode histoire est une longue balade chiante où votre patience sera mise à l’épreuve.

Les graphismes et les musiques sont identiques à tous les niveaux

Le jeu ressemble exactement à ses prédécesseurs rien n’a changé, même les moments d’histoire ont des animations identiques au 1er épisode. Ce n’est pas laid, mais ça reste quelque chose d’assez simple.

Les musiques sont là, elles ambiancent les parties aux mains transpirantes bien que ça reste des musiques entendues et réentendues dans les épisodes précédents. Le sound design est toujours un délice pour les oreilles autant pour la victoire comme dans la défaite, encore une fois c’est exactement la même que R1 et Online 64.

C’est aussi long que c’est court

Techniquement le jeu est interminable avec son mode en ligne qui marche correctement et les parties entre amis seront forts en sel. Le mode histoire est faisable entre 6h à 8h, mais c’est redondant surtout qu’il n’y a aucun défi. Pour le 100% il faudra obtenir 300 Ellios dans le mode histoire et obtenir tous les objets du magasin. Quand vous finissez une partie en ligne ou pas, on gagne des points permettant d’acheter des costumes, des personnages, des émotes et bien d’autres. Le jeu peut durer plus de 50h comme 2h, ça dépendra de ce qu’on recherche dans le jeu surtout que Konami a parié tout sur le mode château en oubliant son mode de base. En revanche si vous êtes déjà lassés du dernier épisode de la série, vous n’aurez pas tant de nouvelles choses à vous mettre sous la dent.

Conclusion 5 /10 Bomberman R 2 reste sur ce qu’on a connu des épisodes faits par Konami. À part une nouvelle histoire et un mode de jeu supplémentaire, c’est exactement le même jeu que Bomberman R 1 ou Bomberman Online R. C’est correct avec l’ajout de serveurs en ligne plus stables, mais c’est plus un DLC qu’un véritable nouveau jeu et ça se ressent surtout si vous avez fait les précédents épisodes de la série. Au final si vous voulez retrouver des personnes en ligne sur les serveurs de Bomberman c’est peut-être la solution, en revanche, ne vous attendez pas à quoi ce soit de bien différent à ce qu’on a pu connaitre récemment dans la série. LES PLUS Le classique Bomberman est toujours fun (mais)

Le classique Bomberman est toujours fun (mais) Le mode château est plutôt sympa (mais)

Le mode château est plutôt sympa (mais) Le magasin a beaucoup d’objets pour se personnaliser

Le magasin a beaucoup d’objets pour se personnaliser La différence de statistique entre les personnages

La différence de statistique entre les personnages Il y a un éditeur de carte (mais) LES MOINS (mais) il n’y a pas beaucoup de carte sur lesquels jouer (8 cartes)

(mais) il n’y a pas beaucoup de carte sur lesquels jouer (8 cartes) (mais) que ce soit en tant qu’attaquant ou défenseur c’est assez confus comme mode de jeu

(mais) que ce soit en tant qu’attaquant ou défenseur c’est assez confus comme mode de jeu Il n’y quasiment aucune différence avec ses précédents épisodes

Il n’y quasiment aucune différence avec ses précédents épisodes Le mode histoire est juste inintéressant

Le mode histoire est juste inintéressant Les boss sont vaincus tous de la même manière

Les boss sont vaincus tous de la même manière (mais) l’éditeur de carte sert seulement pour le mode château, quel dommage !

(mais) l’éditeur de carte sert seulement pour le mode château, quel dommage ! Les chargements dans les menus sont longs Détail de la note Histoire 0

Gameplay 0

Graphisme 0

Musique 0

Durée de vie 0

Editeur de carte 0