San Diego, le 10 octobre 2023 : Fortnite : Cauchemars est de retour ! Durant cette édition 2023, les joueurs vont pouvoir participer à des activités nouvelles et anciennes comme par exemple la chasse aux vampires ou bien l’expérience temporaire Assaut de la Horde. Ils pourront également compléter des quêtes afin d’obtenir des récompenses in-game et bien plus encore. Fortnite : Cauchemars 2023 se déroulera jusqu’au 3 novembre 2023 à 8h.

Quêtes et récompenses de Fortnite : Cauchemars : Les bonbons ne sont pas la seule source de réjouissance pendant Fortnite : Cauchemars 2023. Accomplissez les quêtes de Fortnite : Cauchemars pour obtenir des récompenses dans le jeu ! Vous gagnez de l’EXP en accomplissant des quêtes de Fortnite : Cauchemars individuelles et des objets pour votre casier lorsque vous en avez accompli un certain nombre. Les quêtes seront progressivement disponibles au cours de Fortnite : Cauchemars et pourront être complétées jusqu’au 3 novembre.

l’Assaut de la horde est de retour ! Jusqu’à la fin de Fortnite : Cauchemars 2023, les joueurs pourront accéder à Assaut de la horde via le menu Découvrir. Ils pourront y affronter des hordes de monstres, collecter des multiplicateurs de score, effectuer des combos, survivre à différents endroits et vaincre le boss final en équipe pour gagner de l’XP et de nouveaux objets cosmétiques. Assaut de la horde propose également son propre ensemble de quêtes, qui seront disponibles jusqu’au 3 novembre. Des armes puissantes : Fortnite Cauchemars 2023 propose des armes nouvelles et sans coffre-fort nécessaire comme le fusil à pompe à pieux, la lame vampirique de Thorne, le lance-citrouilles, le balai de sorcière , et bien plus encore. Les joueurs pourront profiter d’un agréable moment durant les combats grâce à différentes sucreries comme des bonbons au maïs, des menthes poivrées, des gouttes de houblon et des bonbons à la gelée sans coffre-fort. Pour en obtenir, ils devront regarder dans des seaux de bonbons, sonner aux portes, battre des gardes ou éliminer des boss.

Pour plus d’informations sur Fortnite : Cauchemars 2023 – y compris les nouvelles quêtes, armes, tenues et objets – consultez le blog.