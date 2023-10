– I wanna jam it with you –

Paris, le 11 octobre 2023 – Les amateurs de disc golf de Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) offrent aujourd’hui une nouvelle mise à jour majeure à leur titre culte de 2022, Windjammers 2. Cette update gratuite est disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Game Pass et PC Game Pass, ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X|S par le biais de la rétrocompatibilité. Pour fêter ça, Windjammers 2 est à -50 % sur Steam, sur le Nintendo eShop et sur le PlayStation Store (pour les abonnés PS Plus) jusqu’au 25 octobre.

Deux nouveaux personnages entrent dans l’arène : l’androïde Jamma GX03 et la musculeuse polonaise Anna Szalinky. Des modes How To Play et Entraînement sont également du voyage, avec de nombreuses fonctionnalités en ligne comme les Salons et le Crossplay total. Il est maintenant possible de se la donner entre amis quel que soit le support de jeu !

La Flying Power Disc Federation accueille donc Jamma GX03, une androïde au style équilibré qui veut bouleverser la hiérarchie de Windjammers. Le sponsor majeur de la ligue, Todemu, a créé Jamma GX03 pour enrayer la baisse d’audience, mais c’est une véritable révolution de la discipline qui s’annonce avec l’arrivée de cette compétitrice hors pair, déjà largement plébiscitée par les fans.

La polonaise Anna Szalinky, orpheline échappée du cirque où elle a grandi, privilégie quant à elle la puissance à la mobilité. Elle est déterminée à remporter la coupe pour user de son influence au nom de la cause animale. Son but ultime ? Se venger des cirques qui maltraitent les animaux.

Ce duo de compétitrices s’accompagne de deux modes inédits : Leçons et Entraînement. Les Leçons vous apprennent à maîtriser l’ensemble des subtilités de Windjammers, des mouvements aux tirs (lob, courbe, slap et drop) en passant par les sauts et les Super Tirs. Il est ensuite largement recommandé de les mettre en pratique contre l’IA en mode Entraînement, pourvu de plusieurs réglages comme le niveau de difficulté ou le remplissage des jauges.

Le jeu en ligne fait également le plein de nouveautés avec l’arrivée des Salons et du Crossplay total. Rejoignez ou créez un Salon pour jouer avec vos amis, et protégez-le avec un mot de passe pour être tranquille. De nombreux réglages sont disponibles pour personnaliser vos sessions faussement amicales, et ce quelle que soit votre plateforme de prédilection. Le Crossplay total permet en effet aux possesseurs de Nintendo Switch ou de PlayStation de rejoindre leurs homologues sur Steam ou Xbox pour des parties en ligne. La rivalité n’a plus de frontière !

Veuillez noter que les classements en ligne sont remis à zéro pour l’occasion. Le prestige et la gloire sont de nouveau disponibles pour toutes et tous, sur tous les territoires et toutes les plateformes !

« Suite au lancement de Windjammers 2, nous avons reçu un soutien incroyable de la communauté. Nous souhaitions donner en retour, en poursuivant nos efforts pour ajouter du contenu et des fonctionnalités demandées par les joueurs et les joueuses » déclare Cyrille Imbert, CEO de Dotemu. « Cela nous a pris plus de temps que prévu, mais malgré toutes les difficultés rencontrées, nous n’avons jamais abandonné. Nous sommes désormais en mesure de vous offrir ce que vous avez demandé, notamment concernant la partie compétitive du jeu dont vous pouvez maintenant pleinement profiter. Nous sommes également heureux de vous présenter ces deux personnages originaux, qui offrent chacun de nouvelles stratégies à exploiter. »

« Grâce à l’enthousiasme débordant de l’équipe de Dotemu, nous sommes enfin en mesure d’apporter à WJ2 les fonctionnalités que la communauté attendait » commente Tomo Adachi, Game Designer du Windjammers originel pour PAON DP Inc. « Nous sommes très satisfaits et reconnaissants envers l’équipe de Dotemu. Les nouveaux modes Leçons et Entraînement permettent aux joueurs et joueuses chevronnés comme aux débutants et débutantes de s’entraîner sans relâche, avec des niveaux de difficulté ajustés. Dotemu a minutieusement mis au point une multitude de coups et de mouvements qui vont une fois encore vous émerveiller, et vous faire réaliser combien Windjammers 2 est un jeu puissant et profond. L’arrivée des Salons, du Crossplay et de deux nouveaux personnages aux capacités uniques propulse Windjammers 2 dans une nouvelle dimension eSport encore plus excitante. Nous sommes impatients de voir la communauté se saisir de cette mise à jour aux quatre coins du globe. Amusons-nous ensemble ! »

Évolution d’un grand classique de l’arcade, Windjammers 2 offre des affrontements nerveux et accessibles sans pour autant négliger la profondeur de jeu. Parfait pour les sessions détente comme les tournois acharnés, le gameplay profite d’animations 2D faites à la main dont la fluidité retranscrit parfaitement l’énergie et l’émotion de chaque rencontre. Windjammers 2 est un spectacle détonnant, aussi agréable à jouer qu’à regarder.