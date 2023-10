Le 12 octobre 2023 – Feral Interactive est heureux d’annoncer la sortie de Company of Heroes™ Collection, aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Découvrez cette nouvelle vidéo de gameplay qui accompagne la sortie de ce titre iconique de la stratégie en temps réel sur Nintendo Switch :

Company of Heroes Collection regroupe le premier épisode de la licence légendaire de la stratégie en temps réel et ses deux extensions, Opposing Fronts™ et Tales of Valor™. Le système de contrôles, entièrement repensé pour tirer parti des possibilités de la Nintendo Switch, vous permet de donner vos ordres et de placer vos unités en un clin d’œil : menez vos escouades du débarquement à la libération totale de la Normandie dans des combats tactiques dynamiques d’une intensité rare.

Company of Heroes Collection est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Note : Company of Heroes Collection sera uniquement jouable en solo au lancement. La partie multijoueur sera ajoutée plus tard via une mise à jour.