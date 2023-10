Dino Ranch est une série actuelle pour enfants qui met en scène trois protagonistes : Jon, Miguel et Min. Elle est présentée comme ceci : Suis les aventures de Dino Ranch avec la famille Cassidy ! Une série pas comme les autres car les héros abordent la vie à la ferme dans un cadre fantastique, « préwestorique », où les dinosaures vivent encore.

Dino Ranch – Mission Sauvetage est édité par Microids et sort sur la Nintendo Switch le 12 octobre 2023. Ce jeu vaut-il les 39,99€ (sur l’eShop) auxquels il est proposé ?

L’histoire principale

Vous débarquez dans le ranch de la famille Cassidy et vous constatez que la porte de la couveuse a été forcée et qu’il faut retrouver les œufs de dinosaures qui ont disparu. On nous invite à suivre des empreintes pour retrouver l’intrus qui s’est introduit dans notre ranch.

Les mécaniques de jeu

Pour retrouver les intrus, nous commençons un des nombreux mini-jeux qui composent le jeu. Il nous faudra donc suivre la piste du foin pour retrouver les fameux intrus. Pour cela, nous allons devoir choisir la bonne voie au fur et à mesure de notre périple. Si nous suivons bien la piste, nous trouvons les intrus et poursuivons l’histoire. Le jeu n’est pas punitif et si nous nous trompons, il nous propose de faire demi-tour et de prendre l’unique chemin qu’il nous reste. Nous allons donc pouvoir participer à plusieurs mini-jeux dont les buts sont différents : faire éclore un œuf avec une série d’actions, prendre soin d’un dinosaure malade, suivre un dinosaure volant, suivre une piste, choisir la bonne voie pour continuer notre route, réparer des installations du ranch pour le remettre en état.

Ensuite, au cours de la partie, d’autres mini-jeux plutôt funs pour des enfants viendront compléter le panel proposé dans les mini-jeux comme un canon pour nourrir un dinosaure un peu trop énervé, un lasso pour attraper des dinosaures…

Prenons l’exemple du mini-jeu de l’éclosion d’œuf. Vous allez devoir le frotter dans un premier temps, puis régler la lampe chauffante de sorte de réchauffer suffisamment l’œuf. Ensuite, vous allez devoir maintenir la température et enfin, vous allez devoir ausculter l’œuf à l’aide d’un stéthoscope afin de vérifier les battements de son cœur. Celui-ci sera un mini-jeu récurrent.

Le seul inconvénient du jeu est que certains mini-jeux reviennent de manière récurrente peut-être trop même ce qui rend le jeu très répétitif.

Un jeu à destination des enfants

Le but de ce jeu est clairement de faire plaisir aux enfants fans de la série. En effet, il reprend les scénarii habituels des épisodes à savoir un problème survient et la famille doit le résoudre en participant à des mini-jeux. Les mini-jeux sont très accessibles et ne sont pas punitifs pour des enfants. D’autre part, la traduction totale en français accompagnée parfois par des doublages complets des instructions et de l’histoire ce qui permet à des enfants même jeunes de suivre le jeu sans trop de difficultés. Le jeu est doté d’une sauvegarde automatique ce qui est un bon point étant donné que le jeune public n’aura pas forcément le réflexe d’aller sauvegarder sa progression au fur et à mesure de l’aventure. Cependant, si vous avez plusieurs enfants, une seule sauvegarde sera possible sur la même cartouche ce qui pourrait représenter un problème.

Quand l’histoire principale du jeu est finie, vous pouvez retourner sur les différents mini-jeux à votre guise.

Un jeu plutôt soigné au niveau du son et de l’image

Le jeu est plutôt beau graphiquement, avec des décors bien travaillés et des couleurs plutôt chatoyantes qui sont attirantes notamment pour les yeux des jeunes enfants. Ils reprennent la patte graphique habituelle de la série animée. La bande sonore est adaptée aux différentes étapes de l’aventure : elle peut être calme quand on s’occupe de nos dinosaures et s’accélérer quand nous partons à la poursuite d’un des voleurs ou d’un dinosaure volant.

Conclusion 6.5 /10 Le jeu Dino Ranch : Mission Sauvetage ravira les enfants fans de la série. Il leur permettra de prendre en main un des personnages et de sauver les dinosaures. Les mini-jeux sont sympathiques mais peuvent manquer de variété en avançant dans l'aventure. Cependant, étant donné qu'il est destiné à des enfants, cela devrait convenir à ce public. Un public adulte pourra trouver rapidement le jeu répétitif et trop facile. Le prix de 39,99€ est plutôt élevé compte tenu de la très faible durée de vie de l'opus : environ 3h en ligne droite. LES PLUS Reprend les personnages de la série animée

Beau graphiquement

Adapté au jeune public LES MOINS Rapidement répétitif

Trop facile

