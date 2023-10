Retournez à l’époque merveilleuse des colonies de vacances, des vélos et de l’aventure dans cette version nostalgique de la série de jeux de micro-stratégie primée. 🎵

STOCKHOLM – 16 octobre 2023 – Cette année, fêtez Halloween en vous replongeant dans l’été de votre enfance ! Raw Fury vient de sortir Kingdom Eighties, le dernier opus de la série de micro-stratégie primée, sur consoles et mobiles. Remontez le temps et sauvez votre ville de la catastrophe dans cette lettre d’amour nostalgique à l’époque des colonie de vacances, des balades à vélo jusqu’au centre commercial et des samedis matins devant la télé en pyjama

Kingdom Eighties sort dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch au prix de 11,99 €, avec une réduction de lancement pour les abonnés Playstation®Plus et les joueurs Nintendo Switch. Il est également disponible sur les appareils iOS (5.99€) et Android (5.49€).

Une nouvelle version de la franchise Kingdom dans l’ambiance néo-rétro des années 80. Kingdom Eighties est une aventure épique de micro-stratégie et de construction de bases. Dans la peau du Leader, un jeune moniteur de camp, vous ferez équipe avec vos nouveaux amis comme le Champ, le Bricoleur et le Magicien pour protéger la ville de Monarch des attaques incessantes du mystérieux Greed.

Recrutez les enfants du quartier et attribuez-leur des rôles, utilisez des pièces pour construire et étendre votre royaume, et fortifiez-le en érigeant des murs et des tourelles défensives. Mais soyez prêt : à la tombée de la nuit, les Rapaces vous attaqueront sans relâche. Explorez la ville, débloquez des montures, découvrez des armes surpuissantes ou encore des améliorations technologiques, et gérez vos ressources intelligemment dans le but de survivre.

Caractéristiques principales :

Un Kingdom qui s’adresse à tous : Kingdom Eighties propose une nouvelle approche narrative tout en s’appuyant sur les mécanismes bien connus de la série. Recrutez les enfants du voisinage, attribuez-leur des rôles de bâtisseurs ou de soldats et étendez votre territoire tout en découvrant les secrets de votre lignée, des Rapaces et de la Couronne de la Création.

: Kingdom Eighties propose une nouvelle approche narrative tout en s’appuyant sur les mécanismes bien connus de la série. Recrutez les enfants du voisinage, attribuez-leur des rôles de bâtisseurs ou de soldats et étendez votre territoire tout en découvrant les secrets de votre lignée, des Rapaces et de la Couronne de la Création. Ensemble, on est plus forts : Vous n’êtes pas obligé de rouler votre bosse seul dans cette histoire de quatre héros improbables et de leur amitié. Le Champion, la Bricoleuse et le Mage se joindront à vous et vous offriront une variété de stratégies grâce à leurs capacités uniques.

: Vous n’êtes pas obligé de rouler votre bosse seul dans cette histoire de quatre héros improbables et de leur amitié. Le Champion, la Bricoleuse et le Mage se joindront à vous et vous offriront une variété de stratégies grâce à leurs capacités uniques. Arpentez les rues avec classe : Découvrez de nouveaux lieux encore jamais vus dans un jeu Kingdom, qui restent dans le style pixel-art caractéristique de la série. Trouvez de nouvelles roues au parc de skate-board, allez faire un tour dans les boutiques de la grande rue et chassez les Rapaces qui se sont installés dans la galerie commerciale.

: Découvrez de nouveaux lieux encore jamais vus dans un jeu Kingdom, qui restent dans le style pixel-art caractéristique de la série. Trouvez de nouvelles roues au parc de skate-board, allez faire un tour dans les boutiques de la grande rue et chassez les Rapaces qui se sont installés dans la galerie commerciale. Un été plein de frissons : La magie du pixel-art emblématique de Kingdom, dessiné à la main, est de retour avec une ambiance néon qui transpire les années 80. Vibrez au son de la bande-son synthwave originale d’Andreas Hald et remontez le temps jusqu’aux jours merveilleux des balades à vélo et des colonies de vacances, à l’époque où tout semblait possible.

Kingdom Eighties est disponible sur PC et Mac sur Steam mais aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Android et iOS.