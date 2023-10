RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est la mise à jour officielle du simulateur de parc d’attractions, tant apprécié des fans, qui introduit 80 nouveaux manèges et attractions, y compris des manèges à thème saisonnier, portant le nombre total de manèges à 200 ! La nouvelle interface utilisateur améliorée permet l’utilisation de manettes de consoles et ainsi de développer son parc à thème sans accroc, rendant le jeu accessible à tout âge. L’optimisation de la création des manèges offre aux joueurs la possibilité de créer des attractions toujours plus folles et défiant les lois de la gravité : virages inclinés, descentes, boucles ou encore, loopings, tout est possible !

La version Deluxe est une version simplifiée et plus accessible du jeu de construction de parcs d’attractions qui a fait fureur durant des décennies. Les joueurs pourront concevoir des parcs entiers, personnaliser des manèges, configurer des attractions et entretenir de magnifiques paysages, tout cela dans le but de divertir et de satisfaire leurs visiteurs. Trois modes de jeu optimisés pour une utilisation avec des manettes de consoles mettront au défi de libérer sa créativité et de mettre à l’épreuve ses compétences en matière de gestion. Les trois modes de jeu Aventure, Scénarios et Bac à sable ouvert ainsi que les fonctions de personnalisation approfondies offrent d’innombrables heures de jeu. Les joueurs profiteront également d’une foule d’améliorations, telles qu’une interface utilisateur redessinée et optimisée ainsi que des dizaines d’autres améliorations de performances.

“Rollercoaster Tycoon est l’une de nos franchises de jeux les plus attachantes. Elle a rassemblé en tout des dizaines de millions de joueurs au cours des deux dernières décennies et demie” a déclaré Wade Rosen, Président Directeur Général d’Atari. “Nous avons hâte de partager cette mise à jour de la version Deluxe de RollerCoaster Adventures sur consoles et PC avec nos fans.”

Caractéristiques principales :

Version mise à jour et optimisée du best-seller d’Atari , RollerCoaster Tycoon Adventures.

Trois modes de jeu pour plus de variété et de rejouabilité : Bac à sable, Aventure et Scénarios.

Un gameplay décontracté , accessible et des mécanismes simplifiés pour tous les âges.

Plus de 80 nouveaux manèges et attractions , sept types de montagnes russes, de nouvelles options de personnalisations et des manèges à thème saisonnier : en tout ce sont plus de 200 manèges disponibles .

La possibilité de construire des manèges qui se tordent , tournent , s'inclinent et tourbillonnent grâce au constructeur de montagnes russes facile à utiliser.

Choix entre quatre environnements distincts : montagnes alpines, canyons désertiques, jungle tropicale et paysage lunaire.

L'utilisation des manettes de consoles a été entièrement repensée et optimisée pour une expérience fluide et amusante.

Possibilité de personnaliser le parc en détail grâce aux options d'aménagement paysager permettant de concevoir des allées et des parterres de fleurs, d'ajouter des buissons, des arbres, du feuillage et même des jeux d'eau !

Chaque joueur pourra libérer l'artiste qui sommeille en lui grâce à une roue chromatique complète permettant de peindre les manèges, les montagnes russes, les boutiques et les restaurants afin de les faire ressortir ou de coordonner les couleurs avec son parc : le choix leur appartient.

La franchise RollerCoaster Tycoon a été lancée pour la première fois en 1999 par son créateur Chris Sawyer et a depuis été jouée par une centaine de millions de personnes dans le monde. La franchise reste très populaire à ce jour et fait partie des jeux de simulation les plus appréciés au monde. Après ses versions disponibles sur PC, mobile et Nintendo Switch, RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe arrive désormais sur PlayStation et Xbox, permettant aux joueurs de découvrir la licence RCT sur consoles.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est développé par Graphite Lab ainsi que Nvizzio Creations et édité par Atari. Le jeu sera lancé sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S le 1er novembre 2023, et une version physique débarque dans les magasins de détail du monde entier le 3 novembre.