Lesquin, France – le 19 octobre 2023 – NACON et le studio Tivola sont heureux d’annoncer la sortie d’Animal Hospital, un jeu à destination de toute la famille, désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Jeunes amoureux des animaux, venez découvrir l’univers fascinant d’Animal Hospital. Enfilez votre blouse de vétérinaire et préparez-vous à sauver tous les animaux qui franchissent la porte de votre hôpital. Ces espèces venues du monde entier n’auront bientôt plus de secrets pour vous !

– Accueillez d’adorables animaux domestiques, sauvages, exotiques et même magiques: chats, chiens, pandas, renards, loups, koalas, chevaux, licornes… plus la réputation de votre clinique augmente, plus vous serez visités par des animaux rares !

– Réalisez les premiers soins et établissez le meilleur diagnostic en jouant à des mini-jeux

– Veillez au bien-être des animaux que vous hébergez en leur offrant eau, nourriture et caresses, et recevez des récompenses à chaque nouveau palier d’affection franchi

– Faites de cet établissement l’hôpital pour animaux de vos rêves en le personnalisant et le décorant à votre goût

– Agrandissez votre hôpital en faisant construire de nouvelles salles et en débloquant des équipements qui vous permettront de traiter de nouvelles maladies !

Animal Hospital est désormais disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.