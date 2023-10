Paris, le 19 octobre 2023 – ARTE est fière d’annoncer et de célébrer ses 10 ans d’implication dans le jeu vidéo. Depuis 2013, ARTE soutient des jeux vidéo originaux et européens disponibles sur toutes les plateformes.

En tant que coproducteur dès 2013 et éditeur à partir de 2018, ARTE France encourage et défend la création indépendante de jeux vidéo. Avec à son actif 17 coproductions dont 12 éditions qui ont été récompensées par plus de 100 prix, le média public culturel porte des créations européennes d’auteurs, originales, mémorables et accessibles à tous.

Des créations d’auteurs : des projets réalisés par des équipes indépendantes à taille humaine, une approche plus proche de l’artisanat que de l’industrie.

: des projets réalisés par des équipes indépendantes à taille humaine, une approche plus proche de l’artisanat que de l’industrie. Originales : par leurs directions artistiques, leurs gameplays et leurs univers narratifs.

: par leurs directions artistiques, leurs gameplays et leurs univers narratifs. Mémorables : des œuvres fortes de sens aux univers et aux récits marquants.

: des œuvres fortes de sens aux univers et aux récits marquants. Accessibles à tous : qui s’adressent au grand public et abordent des thèmes universels.

Forte de ces 10 ans d’expérience et du succès de ses jeux qui ont généré 5 millions de téléchargements, ARTE France travaille sur de nouveaux projets dont 30 Birds, une aventure narrative envoûtante inspirée de la mythologie et des miniatures persanes qui sortira en 2024, The Merlies, un jeu d’aventure et d’exploration mettant en scène un peuple de petites créatures bricoleuses au sein d’un univers hostile prévu en 2025, et un nouveau jeu qui sera annoncé très prochainement.

Bruno Patino, Président d’ARTE : « Dans un univers dominé par des éditeurs mondialisés, ARTE a fait le pari de soutenir des projets d’auteurs, des studios indépendants, avec une démarche qui tient davantage de l’artisanat que de l’industrie. Des jeux qui allient récits orignaux, univers esthétiques soignés et gameplay intuitif. »

ARTE France participera à la Paris Games Week, du 1er au 5 novembre, à Paris Expo Porte de Versailles dans l’espace « Made in France », Hall 1.

Cet événement sera l’occasion idéale de présenter ses meilleurs jeux et ses dernières créations sur le stand « 10 ans d’ARTE ».

Les principaux jeux produits ou édités par ARTE :

To Hell With the Ugly, sorti le 30 mai 2023, est un jeu d’aventure point & click adapté du roman « Et on tuera tous les affreux » de Boris Vian. Rock Bailey, jeune homme beau et superficiel, est kidnappé à la sortie d’un club de jazz. Entre bagarres de bars et enquête policière, le joueur doit aider Rocky à faire la lumière sur son enlèvement.

Edité par ARTE France et coproduit par la Poule Noire, le jeu est disponible sur Switch, PC, Xbox Series, PS4 et PS5.

How to Say Goodbye, sorti le 3 novembre 2022, est un puzzle game narratif sur le deuil. Un groupe de fantômes décédés récemment est perdu dans un monde peuplé d’esprits. Le joueur doit déplacer les éléments du décor et les personnages pour les guider vers l’autre côté.

Edité par ARTE France et coproduit par Florian & Baptiste, le jeu est disponible sur PC, Switch et mobiles.

Inua, sorti le 9 février 2022, est un point & click narratif, une épopée fantastique au cœur de la culture inuite. Trois protagonistes voient leurs destins s’entrelacer à des décennies d’intervalle dans les mêmes lieux du Grand Nord. Les joueurs doivent démêler l’espace-temps pour résoudre des énigmes et guider les personnages.

Edité par ARTE France et coproduit par IKO et The Pixel Hunt, le jeu est disponible sur PC, Switch et mobiles.

Vectronom, sorti le 28 mai 2019, est un puzzle game en 3D au rythme effréné. Le joueur doit évoluer dans un univers plein d’obstacles en calant ses mouvements sur le rythme de nappes électro hypnotiques.

Edité par ARTE France et coproduit par Ludopium et La Compagnie des Martingales, le jeu est disponible sur PC, Switch et mobiles.

A Fisherman’s Tale, sorti le 22 janvier 2019, est un jeu d’aventure en réalité virtuelle et un court-métrage d’introduction en vidéo 360°. Entre énigmes à résoudre et tempête en pleine mer, le joueur évolue aux côtés de personnages hauts en couleurs.

Coproduit par ARTE France avec Innerspace VR, le jeu est disponible sur PS VR, Oculus, HTC VIVE et PC

Homo Machina, sorti le 17 mai 2018, est un voyage surréaliste dans l’usine du corps humain, sous forme de jeu vidéo 2D, adapté de l’œuvre de l’artiste allemand Fritz Kahn.

Edité par ARTE France et coproduit par Darjeeling, le jeu est disponible sur mobiles.

Vandals, sorti le 12 avril 2018, est un jeu d’infiltration au tour par tour qui rend hommage au graffiti et plonge le joueur dans cinq villes phares du street art : Paris, New York, Berlin, Sao Paulo et Tokyo, à la recherche de nouvelles surfaces à recouvrir et à la rencontre d’œuvres et d’artistes emblématiques du genre.

Edité par ARTE France et coproduit par ExNihilo et Novelab, le jeu est disponible sur PC Switch et mobiles.

Enterre-moi, Mon Amour, sorti le 26 octobre 2017, est une fiction interactive qui nous fait accompagner le périple vers l’Europe d’une jeune migrante syrienne en suivant le fil intense de sa messagerie instantanée.

Coproduit par ARTE France et The Pixel Hunt, le jeu est disponible sur PC, Switch et mobiles.

Californium, sorti le 17 février 2016, est une expérience déjantée qui rend hommage à l’auteur mythique de science-fiction Philip K.Dick. Le joueur incarne Elvin Green, un auteur en perdition, et évolue dans un univers psychédélique.

Coproduit par ARTE France, Darjeeling et Nova Production le jeu est disponible sur PC.

Type:Rider, sorti le 10 octobre 2013, est un jeu de plates-formes et de réflexion sur l’univers de la typographie. Le joueur voyage à travers les polices de caractères. De la peinture préhistorique jusqu’au Pixel Art, il doit résoudre des énigmes en chevauchant les polices les plus populaires dans un environnement sonore et graphique époustouflant.

Coproduit par ARTE France et ExNihilo, le jeu est disponible sur PC, Switch et mobiles.