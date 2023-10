Dans Pokémon UNITE, les Attaquants à distance sont sans doute ceux qui infligent le plus de dégâts soutenus, mais c’est souvent au détriment de leur robustesse et de leur mobilité. Lézargus est doué pour prendre ses adversaires de court avec sa puissante capacité Aqua-Brèche, mais Mimiqui possède les atouts nécessaires pour facilement contrer cette approche. Ombre Portée permet à Mimiqui de se rapprocher de Lézargus en un clin d’œil, et de le mettre en difficulté rapidement avec Câlinerie et Griffe Ombre.