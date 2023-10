Le leaker NateTheHate est de retour avec de nouvelles rumeurs sur la Nintendo Switch 2.

Il est difficile de discerner la fiabilité de ses sources. Dans une nouvelle vidéo YouTube, il affirme que la Switch 2 proposera les éléments suivants : une forme de ray tracing et la prise en charge de la solution d’upscaling DLSS 3. Il mentionne également que la Switch 2 sera proposée en deux modèles différents, dont l’un pourrait prendre en charge les jeux physiques et numériques, et l’autre serait un modèle moins cher uniquement numérique.

Microsoft et Sony ont fait de même avec les consoles Xbox Series et PlayStation 5 pour faire baisser les prix, il n’est donc pas exclu que cela se produise.

