Une nouvelle fonctionnalité sur le site ! Le fabuleux Calendrier des Sorties de Jeux Nintendo !

Ce n’est pas tous les jours que ça arrive, alors autant le fêter en grande pompe ! Oui une nouveauté en termes de contenu sur le site et non ce n’est pas des tests ou des news, mais … un Calendrier des Sorties !

Vous le savez (car vous êtes de fidèles lecteurs de Nintendo-Town), mais on vous relaye régulièrement les sorties de jeux, que ce soit indépendant ou first party. Et c’est parfois un peu fastidieux de retrouver les sorties notamment des jeux indépendants, on n’a jamais trop de mal à trouver celle des gros jeux.

Alors, nous avons eu l’idée de vous proposer un magnifique … calendrier des sorties (vous l’avez ? C’est la nouveauté).

Pour s’en servir, c’est simple, il suffit d’aller en haut dans le menu et de cliquer dessus !

Ensuite vous avez plusieurs possibilités à votre disposition c’est super ! Tout d’abord quand vous arrivez sur la page vous verrez sous forme de listings les prochaines sorties à venir. Si nous avons renseigné le prix, vous pourrez aussi l’avoir (nous n’avons pas toujours l’information).

Mais si vous cliquez sur ce petit bouton :

Vous passerez alors en vue Liste (comme au départ) ou Mois :

Notez aussi que si vous cliquez sur « À venir » vous pouvez choisir quel mois vous souhaitez voir en particulier, ou à partir d’une date précise :

Astuce sympa aussi, vous pouvez ajouter directement le calendrier depuis la vue liste/mois à votre agenda Google/iCalendar/Outlook pour que toutes les sorties soient présentes à l’intérieur. Mais sinon, si vous cliquez sur une sortie spécifique, vous pourrez n’ajouter que cette dernière, histoire d’encore moins rater la moindre sortie qui peut vous intéresser !

N’hésitez pas à nous faire un retour si cette nouveauté vous plait, on est en tout cas ravis de vous la fournir ! Nous remplirons ce calendrier au fur et à mesure que l’on a des informations sur les jeux indépendants ou pas :).

En attendant, rendez-vous sur le calendrier !