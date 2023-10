Il est enfin disponible, le nouveau Mario 2D, qu’on attend depuis 11 ans, Super Mario Bros. Wonder, est enfin disponible et c’est une MasterClass (voir notre test ici).

Dès son annonce, l’un des sujets majeurs, c’étaient surtout les graphismes du jeu, qui semblent constituer une avancée majeure par rapport aux jeux New Super Mario Bros. Mais, les capacités graphiques et techniques de Super Mario Bros. Wonder sont le sujet principal d’une nouvelle revue technique publiée par Digital Foundry. Ils accordent également de l’attention à la créativité du jeu, à la nouvelle voix de Mario et à la conception des niveaux.

Digital Foundry a aussi indiqué dans leur revue écrite (ici) que Super Mario Bros. Wonder tourne en 1080p en mode « docked » (sur le téléviseur) et en 720p en mode portable. Le site souligne que Nintendo a utilisé un ajustement dynamique de la résolution dans Super Mario Bros. Wonder, pouvant descendre jusqu’à 864p (80 % de 1080p), ce qui, selon eux, est relativement rare.

En ce qui concerne l’exploit de Nintendo, ils ont réussi à faire fonctionner ce superbe jeu de plateforme en 2D à un fluide quasi irréprochable de 60 images par seconde. Il y a occasionnellement quelques baisses, mais elles sont très rares. Cela les conduit à conclure que dans l’ensemble, Super Mario Bros. Wonder est une excellente vitrine pour la plateforme Nintendo Switch.

« Les détails dans l’animation vont bien au-delà de Mario lui-même – les ennemis et les autres personnages montrent également une gamme d’expressions. Tant Mario que ses adversaires utilisent désormais un suivi des yeux pour se fixer mutuellement pendant que vous traversez la scène, et les ennemis peuvent même réagir aux actions de Mario – lorsque Mario atterrit sur un Goomba, son camarade réagit avec une expression terrifiée en sachant qu’un sort similaire l’attend. »

Il y a aussi quelques astuces techniques astucieuses, y compris des ombres projetées à partir d’objets dynamiques, des effets de particules de dessin animé adaptés et des transformations de scène qui défient l’esprit, le tout fonctionnant à un fluide quasi irréprochable de 60 images par seconde. Je dis « quasi irréprochable » car il y avait parfois des « sauts » lors de la transition vers un niveau, mais cela ne semble jamais entraver le gameplay, et l’expérience globale est solide. Je ne m’attendais pas moins d’un jeu de plateforme Mario en défilement latéral, mais c’est agréable de le confirmer.

« Super Mario Wonder n’est pas seulement un excellent jeu, c’est aussi un jeu qui a réellement amélioré mon humeur et m’a rappelé ce que j’apprécie dans les jeux en premier lieu. Il démontre également ce qui est possible sur du matériel considéré comme « dépassé ». Wonder ne repousse pas les limites techniques, mais il montre les avantages de se concentrer parfaitement sur un objectif et de s’assurer de le réussir. »