Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 9 au 15 octobre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Comme attendu, Mario est un carton, et on le voit pas en fond de tableau, mais Sonic fait un score ridicule, bien loin des 5k…

01./00. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 638.634 / NEW

02./00. [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 # <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2023.10.20} (¥8.164) – 77.348 / NEW

03./03. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) – 10.554 / 54.264 (-21%)

04./02. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 10.208 / 922.606 (-28%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 5.305 / 5.520.260 (-15%)

06./05. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 5.260 / 5.163.082 (-18%)

07./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 4.923 / 3.291.621 (-17%)

08./01. [NSW] Detective Pikachu Returns <ADV> (Pokemon Co.) {2023.10.06} (¥5.980) – 4.718 / 106.605 (-71%)

09./00. [NSW] Sonic Superstars <ACT> (Sega) {2023.10.17} (¥5.990) – 4.128 / NEW

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 3.615 / 5.308.529 (-21%)

Avec la sortie du nouveau Mario, la Nintendo Switch en profite forcement. Par contre, la PS5 ne profite pas de l’effet Spider Man.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 62.250 | 44.470 | 54.637 | 3.264.834 | 3.604.043 | 30.988.881 | | PS5 # | 9.844 | 19.709 | 28.661 | 2.140.847 | 804.448 | 4.518.236 | | XBS # | 2.748 | 1.086 | 4.158 | 118.501 | 243.339 | 516.896 | | PS4 # | 1.437 | 2.054 | 13 | 60.343 | 711 | 9.478.110 | | 3DS # | 27 | 85 | 57 | 2.824 | 9.770 | 24.600.721 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 76.306 | 67.404 | 87.526 | 5.587.349 | 4.662.311 | 71.295.379 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 8.164 | 18.565 | 26.238 | 1.868.570 | 720.611 | 3.928.515 | | PS5DE | 1.680 | 1.144 | 2.423 | 272.277 | 83.837 | 589.721 | | XBS X | 2.585 | 609 | 207 | 54.584 | 91.512 | 226.995 | | XBS S | 163 | 477 | 3.951 | 63.917 | 151.827 | 289.901 | |NSWOLED| 51.931 | 34.472 | 38.079 | 2.312.572 | 2.052.641 | 5.884.584 | | NSW L | 5.269 | 4.828 | 1.186 | 424.136 | 491.576 | 5.527.830 | | NSW | 5.050 | 5.170 | 15.372 | 528.126 | 1.059.826 | 19.576.467 | | PS4 | 1.437 | 2.054 | 13 | 60.343 | 711 | 7.902.387 | |n-2DSLL| 27 | 85 | 57 | 2.824 | 9.770 | 1.205.776 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+