Les fans de dinosaures vont désormais pouvoir explorer le monde des figurines schleich® DINOSAURS sur leur plateforme de jeu préférée.

Ismaning, le 26 octobre 2023 – Wild River Games annonce aujourd’hui le lancement deDINOSAURS: Mission Dino Camp schleich®. Basé sur les figurines populaires pour enfants schleich®, les joueurs débutent ici une course contre la montre pour protéger les nombreux dinosaures du jeu qui sont en danger avant une probable une éruption volcanique.DINOSAURS: Mission Dino Camp schleich® est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4|5 et PC. Le jeu sera disponible sur Xbox prochainement.

Dans DINOSAURS: Mission Dino Camp, les joueurs, âgés de 7 ans et plus, rentrent dans la peau de Jack, un jeune héros qui part à la découverte d’une immense forêt tropicale primitive pour y découvrir l’habitat fascinant des DINOSAURS schleich®. De merveilleux plateaux à perte de vue, de magnifiques décors et des forêts denses ne demandent qu’à être explorés.Les joueurs vivront des aventures pleines d’action, que ce soit à pied, en quad ou en jeep, tout en gardant un œil sur les dinosaures afin de les ramener au camp de base pour les soigner. Demystérieux temples abandonnés attendent également que leurs secrets mythiques soient dévoilés. DINOSAURS: Mission Dino Camp permet aux aventuriers fans de dinosaures de vivre une expérience riche en connaissances et en événements mais aussi à tous les autres joueurs. Ils devront affronter des créatures impressionnantes tels que des Vélociraptors rusés, de timides Brontosaure et le tout-puissant T-Rex.

DINOSAURS: Mission Dino Camp prend en charge les options de dialogues complètes en anglais, allemand et japonais, ainsi que les textes en français, italien, espagnol, néerlandais et coréen.

« Nous sommes fiers de proposer les populaires DINOSAURS de schleich® aux joueurs du monde entier », a annoncé Ralf Gronwald, PDG de Wild River Games GmbH. « La marque schleich® est très connue en Europe et en Amérique du Nord et nous savons que les joueurs vont se régaler en jouant aux versions numériques de leurs figurines préférées ! »

« Nos fans de schleich® DINOSAURS vont être ravis car un grand nombre des jouets et de figurines les plus populaires apparaîtront dans le jeu. De plus, l’explorateur de dinosaures Jack fera vivre des aventures passionnantes à tous les enfants », a déclaré Pia Flohr,responsable des licences et des partenariats avec les marques de Schleich® GmbH.

Les joueurs de 7 ans et plus incarnent Jack dans une traque de dinosaures passionnante dans laquelle la joueurs devront :

Explorer et découvrir une vaste jungle amazonienne avec des environnements à couper le souffle et des temples oubliés d’une ancienne civilisation pleine de mystère.

une vaste jungle amazonienne avec des environnements à couper le souffle et des temples oubliés d’une ancienne civilisation pleine de mystère. Traverser les pistes de la jungle à pied et s’engager dans des courses pleines d’adrénaline avec les véhicules de l’équipe Dino, tels que la jeep et le quad.

à pied et s’engager dans des courses pleines d’adrénaline avec les véhicules de l’équipe Dino, tels que la jeep et le quad. Neutraliser les dinosaures avec un pistolet paralysant ou un tranquillisant tout en évitant de se faire attaquer pour les transporter vers la base de la Team Dino.

avec un pistolet paralysant ou un tranquillisant tout en évitant de se faire attaquer pour les transporter vers la base de la Team Dino. Soigner et guérir les dinosaures en ramassant des plantes et d’autres ingrédients et en leur administrant des médicaments pour les remettre sur pied.

les dinosaures en ramassant des plantes et d’autres ingrédients et en leur administrant des médicaments pour les remettre sur pied. Interagir avec des dinosaures tels que le Brontosaure, le Vélociraptor, le T-Rex et des personnages bien connus de schleich DINOSAURS.