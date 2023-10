Il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, des factions se déchirent pour le contrôle de l’Empire Galactique. Seul un être très spécial doté de capacités particulières sera à même de mener la rébellion et d’unir les différentes factions pour apporter enfin la paix. Ce scénario vous dit quelque chose ? Non, il ne s’agit pas de Star Wars, ni d’aucun autre film de science-fiction ultra-connu, il s’agit de l’histoire approximative du jeu vidéo Chaos Galaxy.

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier

Chaos Galaxy est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel le joueur incarne le chef d’une faction qui va, mois après mois, année après année, tout faire pour conquérir les planètes alentour et inféoder les factions adverses ou les éradiquer. Le jeu se déroule en plusieurs phases. Après avoir choisi son héros parmi les quatorze factions disponibles, il va falloir s’occuper de la nomination des subordonnés à la tête des planètes contrôlées. Puis la gestion des différentes flottes de guerre. Puis la gestion des planètes et enfin les combats spatiaux.

La gestion des planètes permet d’optimiser leur industrie et leur commerce, mais aussi d’améliorer leur protection et de s’assurer de la loyauté de leurs habitants. La gestion des flottes consiste à améliorer ses engins de combat pour pouvoir ensuite mener des raids contre les flottes ou les planètes ennemies de façon à les récupérer et à les exploiter pour gagner de l’argent.

Car comme dans tous les jeux de stratégie, l’argent est le nerf de la guerre. Il en faut pour améliorer ses planètes, ses vaisseaux et développer ses compétences dans un cadre militaire ou diplomatique. Notre trésor augmente ou diminue mois après mois selon les dépenses que nous aurons effectuées et les choix stratégiques mis en place.

Vers l’infini et au-delà

Une fois le côté gestion réalisé, il faut ensuite combattre. Le jeu laisse le choix entre des combats gérés de façon automatique ou des combats à faire soi-même. Dans ce dernier cas, la zone de combat est représentée par un damier en vue isométrique sur lequel on déplace ses vaisseaux un par un en leur donnant ensuite un ordre d’attaque ou de défense, puis l’adversaire incarné par l’IA joue à son tour. Le but étant évidemment d’éradiquer la flotte ennemie.

Chaos Galaxy nous propose des quêtes à réaliser avec des briefings annuels pour voir notre progression et décider de l’orientation de notre politique future. Chaque tour de jeu représente un mois et certaines actions se font sur plusieurs mois. Le jeu est donc très long. D’autant que les conditions de victoires sont particulières : soit avoir éliminé toutes les autres factions et être le seul maître de l’univers, soit avoir au moins cinquante planètes sous son contrôle à soi et à ses alliés, soit être vassal d’un allié qui contrôle cinquante planètes.

Le jeu a une maniabilité qui n’est pas franchement adaptée à la Switch. On dirige une flèche qui sert de curseur et qui permet de choisir et de valider les actions. Que ce soit en mode télé ou en mode nomade, on sent que le jeu est conçu pour être joué à la souris. Ce n’est pas très pratique, mais ce n’est pas rédhibitoire, c’est un coup de main à prendre.

Graphiquement, Chaos Galaxy est très basique, ce sont surtout des images fixes et des textes. Le jeu est très verbeux et il est uniquement en anglais. Sur le plan sonore, les musiques sont épiques, bien dans le thème galactique, mais assez usantes après de longues sessions de jeu.

Conclusion 6.6 /10 Chaos Galaxy est un très bon jeu de stratégie pour les amoureux du genre. Il nécessite de bien lire et de comprendre l'anglais pour pouvoir profiter de l'histoire. S'il ne fait pas d'étincelles sur le plan graphique, il se rattrape par les musiques, mais surtout par le côté gestion qui est particulièrement poussé et qui accrochera les joueurs pour des heures et des heures de jeu. LES PLUS Une gestion poussée

Un challenge relevé

Des musiques prenantes LES MOINS Uniquement en anglais

