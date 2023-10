Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Alan Wake Remastered – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Alien: Isolation – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Another World – $1.99 (prix de base : $9.99)

– ARK: Survival Evolved – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Batman: The Telltale Series – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Beyond a Steel Sky – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Bridge Constructor Portal – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Bug Fables – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Bustafellows – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Carrion – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Catherine: Full Body – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Cities: Skylines – $9.99 (prix de base : $39.99)

– City of Brass – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cult of the Lamb – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Darkest Dungeon – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Darksiders III – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Death’s Door – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Descenders – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Disco Elysium – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Doom (1993) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Eldest Souls – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $47.99 (prix de base : $79.99)

– Evergate – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Extella Link – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Fe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– For the King – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Garden Story – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick: Phantom Detective – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Grapple Dog – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Grim Fandango Remastered – $3.74 (prix de base : $14.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hades – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Have a Nice Death – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Hob – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Iconoclasts – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Inscryption – $11.99 (prix de base : $19.99)

– It Takes Two – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Kao the Kangaroo – $12.89 (prix de base : $29.99)

– KeyWe – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Kitaria Fables – $6.59 (prix de base : $19.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Bricktales – $17.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Builder’s Journey – $9.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Lost in Random – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Machinarium – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Maneater – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Metal Max Xeno Reborn – $21.99 (prix de base : $39.99)

– MLB The Show 23 – $9.99 (prix de base : $59.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Moon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Moonlighter – $2.49 (prix de base : $24.99)

– MudRunner: American Wilds – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Nexomon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base : $19.99)

– No Straight Roads – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Oddworld: Soulstorm – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Outlast 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Phantom Breaker: Omnia – $4.99 (prix de base : $19.99)

– PictoQuest – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Pumpkin Jack – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.99 9prix de base : $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Radiant Silvergun – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $2.99 (prix de base : $@9.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– Riverbond – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Rock of Ages 2 – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Roki – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Runbow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Rune Factory 4 Special – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Samba de Amigo: Party Central – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– ScourgeBringer – $6.79 (prix de base : $16.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Columns II – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.19 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Shovel Knight: Specter of Torment – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Slime-san – $2.39 (prix de base : $11.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Snake Pass – $3.99 (prix de base : $19.99)

– SolSeraph – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Soundfall – $8.99 (prix de base : $29.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Quest – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Meat Boy Forever – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Tails of Iron – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base : $19.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Mummy Demastered – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– The Walking Dead: A New Frontier – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: Season Two – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: The Complete First Season – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Walking Dead: The Final Season – Season Pass – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Tormented Souls – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Two Point Campus – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Unruly Heroes – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– West of Dead – $4.99 (prix de base : $19.99)

– West of Loathing – $5.50 (prix de base : $11.00)

– Windbound – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Xeno Crisis – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $9.99 (prix de base : $39.99)