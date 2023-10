Paris, le 30 octobre 2023 – SQUARE ENIX® a dévoilé un nouveau trailer de STAR OCEAN™ THE SECOND STORY R™ avant sa sortie le 2 novembre 2023. Cette bande-annonce montre de nouvelles images de l’histoire et met en lumière les principaux héros et antagonistes de l’aventure. En l’année 366 du Calendrier Spatial, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l’annonçait une ancienne prophétie…

Un remake en 2,5D du RPG culte de 1998, deuxième épisode de la série STAR OCEAN : STAR OCEAN THE SECOND STORY R associe de magnifiques environnements en 3D à de nostalgiques personnages pixelisés en 2D, proposant ainsi aux joueurs un RPG classique agrémenté d’un gameplay modernisé. La bande-son réorchestrée, les nouveaux paramètres de difficulté et les nombreuses améliorations de confort sont autant de facteurs renforçant ce qui a fait le succès du jeu original, comme son système de combat nerveux en temps réel, la richesse des compétences disponibles et les actions privées, qui permettent aux joueurs de faire évoluer leur relation avec les membres de l’équipe afin de débloquer des fins différentes.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC avec STEAM® le 2 novembre 2023.