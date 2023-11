Sorti initialement en mars 1996, Super Mario RPG est le résultat d’une collaboration entre Square et Nintendo. De renommée mondiale, le titre n’avait jamais été édité en Europe et n’a jamais eu de traduction française officielle. Pourtant, 27 ans plus tard, nous avons la surprise de voir cette pépite renaître dans un format beaucoup plus moderne. Et dire que c’est potentiellement grâce à ce titre que Paper Mario est né !

La première chose frappante est l’intégrité vis-à-vis du jeu original. Que ce soit la toute première scène du jeu jusqu’au tout premier affrontement, tout est exactement identique au jeu de 1996 à une différence près : l’évolution graphique est fantastique. Suffisamment soigné pour être un jeu rétro modernisé, mais pas trop pour que la nostalgie puisse remonter et rappeler de bons souvenirs. Nintendo s’est permis dans le remake de cet opus d’ajouter de petites cinématiques qui viennent embellir le jeu et lui donner un aspect neuf et soyeux. À côté de cela, les animations et l’humour de l’époque ont été conservés et nous avons été ravis de voir que cela faisait toujours mouche. Super Mario RPG n’a pas pris une ride sur ces aspects.

Au niveau gameplay, comme le titre l’indique, nous sommes sur un RPG des plus classiques. Hormis les passages sur la carte du monde, la vue est en 3D isométrique et vous contrôlez librement Mario dans toutes les directions sans être restreint à du déplacement case par case. Votre équipe est composée de plusieurs personnages, chacun avec son équipement, ses points de vie et ses compétences. Contrairement à beaucoup de RPG, votre mana (qui ici est représenté par des fleurs) est commun à l’équipe, ce qui ajoute un certain aspect stratégique dans la gestion de vos compétences en combat.

Tous les combats se déroulent au tour par tour et vous avez le choix entre plusieurs actions : attaquer, utiliser une compétence ou utiliser un objet. Vous pouvez également fuir ou vous défendre, mais entre nous, ces options sont rarement utilisées. Un des aspects les plus plaisants du jeu est l’immersion qu’il vous offre dans la gestion des combats. Lors d’une attaque ou l’utilisation d’une compétence, vous avez la possibilité d’appuyer sur le bouton A pour exécuter un coup plus puissant. Ce timing est généralement indiqué par votre personnage avec la brève apparition d’un petit point d’exclamation. Il faut néanmoins avoir le bon timing et appuyer au bon moment pour que cela fonctionne correctement. La petite difficulté du jeu est que chaque arme équipée par un personnage a un timing qui lui est propre. Vous devez donc connaître le bon timing de chaque personnage pour optimiser vos dégâts. Sur la même base, vous pouvez réaliser une défense parfaite si vous appuyez sur A au bon moment lorsqu’une attaque ennemie vous touche.

Mais un remake n’en serait pas un si des nouveautés ne faisaient pas leur apparition. Le titre vous propose une jauge de réussite. À chaque coup porté ou défense effectuée avec le bon timing, vous venez remplir une jauge. Plus vous réussissez vos timings à la chaîne, plus vous recevez de bonus et plus votre jauge se charge vite. En cas d’échec sur une action, celle-ci ne se vide pas, mais vous perdez les bonus de timing consécutifs. Super Mario RPG propose aussi une aide non négligeable aux personnes qui sont douées pour gérer ces timings. Si vous réussissez parfaitement à appuyer sur A au moment exact où le coup de votre personnage touche l’adversaire, vous infligerez quelques dégâts de zone à tous les ennemis. Cela ne remplira pas votre jauge plus vite mais permet de conclure les combats plus rapidement. En parlant de la jauge, quand celle-ci atteint les 100%, vous avez la possibilité d’activer une aide qui vous octroiera pour le combat en cours divers bonus au début de votre partie.

Bien que le cœur principal du jeu soit conservé, il a été simplifié sur quelques aspects pour le rendre plus accessible. Ainsi, les sauvegardes ne sont plus limitées à des emplacements précis dans le jeu, mais une sauvegarde automatique a lieu à chaque changement de carte, ce qui aide à être un peu plus permissif en cas de Game Over. La navigation sur la carte est elle aussi bien plus aisée et plus confortable qu’à l’époque. Vous aurez la possibilité de vous téléporter depuis n’importe quel endroit dans n’importe quel lieu déjà visité une fois. Les interfaces et le menu ont été intégralement repensés pour être plus intuitifs et plus agréables. D’autres nombreuses fonctionnalités ont été mises en place pour ajouter un confort non négligeable et vont probablement aider tous ceux qui ne connaissent pas le titre à apprécier leur découverte plus facilement.

Des quelques heures que nous avons pu passer sur Super Mario RPG, nous avons déjà un très bon ressenti quant à ce remake. Nous avons réellement la sensation d’avoir le jeu d’origine entre les mains, mais l’amélioration graphique le sublime d’autant plus. De nombreux souvenirs remontent et cela fait vraiment plaisir de redécouvrir un titre que nous connaissions déjà. Nous avons hâte de pouvoir vous en dire plus très prochainement.